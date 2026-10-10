Sebestyén Balázsék útnak indultak: Európában üldözik őket a celebek – Fotó

A Most Wanted – A hajsza két évada után, ahol Sebestyén Balázs, Frohner Fecó és Pápai Joci öntelt macskákként üldözték a rettegő egérként menekülő celebeket, most fordul a kocka. A visszavágó – Kapj el, ha tudsz! című új műsorban a három egykori álzsaru próbál elrejtőzni a celebpárosok elől Európa szerte. A srácok, na meg üldözőik ma délelőtt útnak indultak az ismeretlen felé, abban a reményben, hogy ezt a fordulót is ők nyerik. Mutatjuk a rajt pillanatait.

Sebestyén Balázsék láncra verve, de nevetve érkeztek meg a helyszínre, majd egyetlen hátizsákkal vágtak neki A visszavágónak (Fotó: ORIGO)

Pápai Joci, Frohner Fecó és Sebestyén Balázs ma reggel láncra verve, egy teherautó platóján érkeztek meg a Papp László Budapest Sportaréna előtti térre, hogy először ketrecekbe tuszkolják őket piros melegítő szettjeikben, majd útnak induljanak a nagy kalandra, azaz, hogy október 10. és 15. között egész Európán át meneküljenek egykori üldözöttjeik elől. Majka, mint A visszavágó műsorvezetője és játékmestere természetesen kiélvezte a helyzetet, és igyekezett minél jobban ráijeszteni a most még meglehetősen magabiztos trióra. Végül pedig szélnek eresztette a nem mindennapi hármas fogatot, akik együtt és külön-külön is menekülhetnek Európa kijelölt városaiban a helyiek jóindulatára bízva magukat, hiszen a céljuk csak annyi, hogy ne kapják el őket a celebek.

A Most Wanted szereplőinek kell elkapni Balázsékat, és már alig várják, hogy visszaadják, amit kaptak a műsorban (Fotó: ORIGO)

A visszavágó szereplői vadász üzemmódba kapcsoltak

Az új évad üldözői egytől egyig tudják, milyen a másik oldalon állni, és persze egyikük sem felejtette el, hogy miként bántak velük Balázsék, így hát nem csoda, hogy „vérre” szomjaznak. A Puskás-Dallos Petin kívül párban portyázó celebek 13:00 órakor indultak útnak, ezzel némi előnyt adva a menekülő triónak, de innentől valószínűleg nem kegyelmeznek. Solti Ádám és Józan László, Torghelle Sándor és Kabát Peti, Kulcsár Edina és G.w.M, Istenes Bence és Csobot Adél, Pumped Gabó és Kiss Laci, Linczényi Márkó és Turai Barna, Frey Timi és Zsigmond Angi, valamint Vályi István és Lakatos Laci mind arra várnak, hogy bosszút állhassanak az önelégült srácokon, akik bizony túl könnyen elhitték, hogy a tetteiket nem követi megtorlás.