Ábel Anita is megszólalt Gryllus Dorka megjátszott rosszullétéről: „Én is átverve érzem magam”

Ábel Anita évek óta azért dolgozik, hogy a menopauzáról ne tabuként, hanem a nők életének természetes, ugyanakkor sokszor komoly nehézségekkel járó időszakaként beszéljünk. Éppen ezért állt ki Gryllus Dorka mellett is, amikor a színésznő a Reggeliben rosszul lett, és a változókor kellemetlen tüneteiről beszélt. Csütörtökön azonban kiderült: a jelenet egy reklámkampány része volt, Dorka pedig valójában csak eljátszotta a menopauzával járó panaszokat.

Ábel Anita szerint fontos, hogy társadalmi szinten ismerje mindenki a menopauza tüneteit és azt, hogy mivel jár ez a természetes állapot (Fotó: RTL)

Gryllus Dorka Reggeliben lévő rosszulléte csak marketingfogás volt

A fordulat Ábel Anitát is váratlanul érte. A műsorvezető korábban jóhiszeműen támogatta a témáról szóló párbeszédet, hiszen saját tapasztalatból tudja, milyen fontos, hogy a nők merjenek beszélni a változókorról. Most TikTok-videóban reagált a történtekre, és őszintén elmondta, milyen érzéseket váltott ki belőle, hogy ő maga is hitt a történetnek.

„Tegnap egy online edukációs konferenciát tartottunk Iványi Orsival, több száz női dolgozónak, amikor boldogan újságoltam ezt, hogy itt a TikTokon mit tapasztaltam, és hogy most azt gondoljuk, hogy ha valaki rosszul van, nem kell ítélkezni. Majd Orsi írt rám és küldte el, és megláttam, hogy ez a bizonyos rosszullét, ez egy jól felépített marketing dolog volt. Szeretném, ha tudnátok, hogy nekem ehhez nincs közöm. Én tényleg sorstársként, minden érdek nélkül álltam ki az ügy mellett, mint ahogy négy éve már elég nyíltan, talán az elsők között felvállaltam azt, hogy igenis érzékenyíteni kell” – mondta a videóban.

A műsorvezető hangsúlyozta, hogy hosszú ideje dolgozik együtt Iványi Orsival, akinek szerinte meghatározó szerepe van abban, hogy Magyarországon egyre többen foglalkoznak a menopauza kérdésével. Éppen ezért különösen rosszul érinti, hogy egy ilyen kampány kapcsán most neki is csalódnia kellett.

Az egyik szemem sír, a másik nevet. Az egyik azért sír, mert így egy picit én is átverve érzem magam. Mindenki döntse el, hogy ez jól edukál-e, de nem biztos, hogy így kell szerintem érzékenyíteni. Másrészt azt mindenki tudja, hogy ha valóban valaki ilyen szintű rosszulléteket produkál, az nem megjátszás, és hogy vannak olyan ismert nők, akiknek tényleg ez egy valós probléma, és ezért inkább beszélnek róla. Szóval ne hiteltelenítse ez a nőket, és ne erősítsen rá arra a sztereotípiára, hogy ez csak egy megjátszás és hiszti és ez csak egy banyakor

– fogalmazott.