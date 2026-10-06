Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez minden Revolut-felhasználót érint: olyan funkció érkezik, aminek nem mindenki fog örülni

adam sandler

Adam Sandler különleges ajándékot kapott az olasz élvonalban szereplő focicsapattól - videó

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Adam Sandler újabb különleges élménnyel gazdagodott a torinói tartózkodása alatt: a Torino FC egy személyre szabott mezt adott neki, a videó pedig gyorsan terjedni kezdett. Adam Sandler egy filmet forgat Olaszországban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
adam sandlertorino fcajándék

Különleges ajándékkal lepte meg Adam Sandlert az olasz élvonalban szereplő Torino FC. A hollywoodi sztár a személyre szabott, 23-as számú bordó mezt rögtön magára is húzta, a pillanatról készült videó pedig gyorsan terjedni kezdett.

SANTA BARBARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 05: Adam Sandler attends the 41st Annual Santa Barbara International Film Festival: Maltin Modern Master Award Honoring Adam Sandler at The Arlington Theatre on February 05, 2026 in Santa Barbara, California. Emma McIntyre/Getty Images/AFP (Photo by Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Adam Sandler - Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mint arról beszámoltunk, a híres komikus jelenleg Torinóban forgatja a Nagyfiúk 3 című filmet. A klub a munkálatok helyszínén köszöntötte Adam Sandlert, aki büszkén pózolt az új szerelésben. A történtekről a Gazzetta dello Sport is beszámolt.

Nem véletlenül került rá a 23-as

A mez hátára a színész neve és a 23-as szám is felkerült. A Corriere Torino emlékeztet, ez a jelzés különleges jelentőséggel bír Adam Sandler számára, aki köztudottan rajong a kosárlabdáért. 

A sportág iránti szeretete Michael Jordan legendás 23-as mezszáma mellett másban is megmutatkozik: a Netflix 2022-es Mindent egy lapra (Hustle) című filmjében egy játékosmegfigyelőt alakított, és producerként is részt vett a produkcióban.

A komikus korábban Jimmy Fallon műsorában is beszélt róla, hogy a 23-as a családjuk szerencseszáma. 

Kevin James és Rob Schneider is kapott ajándékot

A film másik két főszereplője, Kevin James és Rob Schneider szintén Torino-mezt vehetett át. A klub ezzel köszöntötte a három színészt, akik a film miatt dolgoznak a városban.

A Torino FC által közzétett felvételen Adam Sandler már az új mezével látható – a videó pedig rövid idő alatt komoly figyelmet kapott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!