Adam Sandler különleges ajándékot kapott az olasz élvonalban szereplő focicsapattól - videó

Különleges ajándékkal lepte meg Adam Sandlert az olasz élvonalban szereplő Torino FC. A hollywoodi sztár a személyre szabott, 23-as számú bordó mezt rögtön magára is húzta, a pillanatról készült videó pedig gyorsan terjedni kezdett.

Adam Sandler - Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mint arról beszámoltunk, a híres komikus jelenleg Torinóban forgatja a Nagyfiúk 3 című filmet. A klub a munkálatok helyszínén köszöntötte Adam Sandlert, aki büszkén pózolt az új szerelésben. A történtekről a Gazzetta dello Sport is beszámolt.

Nem véletlenül került rá a 23-as

A mez hátára a színész neve és a 23-as szám is felkerült. A Corriere Torino emlékeztet, ez a jelzés különleges jelentőséggel bír Adam Sandler számára, aki köztudottan rajong a kosárlabdáért.

A sportág iránti szeretete Michael Jordan legendás 23-as mezszáma mellett másban is megmutatkozik: a Netflix 2022-es Mindent egy lapra (Hustle) című filmjében egy játékosmegfigyelőt alakított, és producerként is részt vett a produkcióban.

A komikus korábban Jimmy Fallon műsorában is beszélt róla, hogy a 23-as a családjuk szerencseszáma.

Kevin James és Rob Schneider is kapott ajándékot

A film másik két főszereplője, Kevin James és Rob Schneider szintén Torino-mezt vehetett át. A klub ezzel köszöntötte a három színészt, akik a film miatt dolgoznak a városban.

A Torino FC által közzétett felvételen Adam Sandler már az új mezével látható – a videó pedig rövid idő alatt komoly figyelmet kapott.