Brutális bőrbetegség támadta meg Agárdi Szilvit: fekélyes hólyagok borítják a testét – Videó

Agárdi Szilvia, a Nemzeti Lovas Színház színésznőjeként megtalálta a helyét a zeneiparban és sikert sikerre halmoz annak ellenére, hogy az élet nem mérte szűkmarkúan a nehézségeket az életében. De az énekesnő látássérültségével is megtanult együtt élni, ahogy abból is megtalálta a kiutat, amikor családja háza leégett. Most pedig egy újabb egészségügyi problémával, egy nagyon ritka, brutális fájdalommal járó bőrbetegséggel kell megküzdenie. A jelenlegi állapotáról készült felvételek szinte sokkolóak.

Miután Agárdi Szilviék háza leégett év elején, most újabb csapás érte a művésznőt: borzasztó betegség támadta meg (Fotó: MW archív)

Agárdi Szilvi családja januárban élt át egy borzasztó tűzesetet, aminek következtében a házuk teljesen lakhatatlanná vált. Az énekesnő édesapjának köszönhetően szerencsére a család minden tagja megmenekült, de az életüket új alapokra kellett helyezniük. Úgy tűnt, már kezdenek egyenesbe jönni, mindaddig, míg be nem következett ez a nem várt fordulat. Agárdi Szilvi Facebook-oldalán jelentkezett be, miután úgy döntött, beszél követőinek erről a betegségről. Sőt! Meg is mutatta a testét, milyen komoly harcot vív jelenleg.

„A világ egyik legritkább bőrbetegségét diagnosztizálták nálam. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogyan meséljem ezt el nektek, de úgy döntöttem, hogy a valóságot fogom megmutatni, színtisztán. Ez a bőrbetegség valójában egy gyógyszerallergia, ami nem azonnal alakul ki, hanem hosszabb távon, hetekkel később, és nálam is ez történt. Egy betegséget megállapítottak, elkezdték a gyógyszeres kezelését és aközben alakult ki ez a nagyon különleges betegség” – kezdte Szilvi a felvételen, amin a kórházi ágyában fekve látható, miközben a testét vörös foltok borítják.

A lényege az, hogy olyan fekélyes hólyagok jelennek meg a testen, amik égési sérüléshez hasonlóan fájnak, húzódnak, égnek, csípnek és le fognak hámlani teljes mértékben

– részletezte a brutális tüneteket.

Agárdi Szilvi férje és családja támogatására lesz utalva az elkövetkező időszakban, hiszen betegsége miatt minden mozdulat fájdalmas számára (Fotó: Facebook)

Agárdi Szilvi betegsége miatt beszélni is alig bír

És ha mindez nem lenne elég, az énekesnő nem csak kívül, belül is elképesztő fájdalmat él át, ugyanis ez a kór a nyálkahártyát is támadja.

„Biztos halljátok, hogy a beszédem egyáltalán nem olyan, mint szokott. Ez azért van, mert a betegség másik része megtámadja az összes nyálkahártyát a testen. A szájban, a nyelven, a torkon, a nyelőcsövön, az intim területeken, mindenhol hólyagok jelennek meg. Fekélyes kis apróságok, és ezáltal nagyon fáj minden egyes beszéd, minden mosdóba menet” – magyarázta elcsukló hangon, de az énekesnőt még ilyenkor sem hagyja el a rá jellemő derű.

A harmadik része ennek a különleges betegségnek, hogy szemgyulladást is okoz, hiszen a szem is egy nyálkahártya rész. Esetemben ez megtörtént, de azt is mondják, hogy vigyázni kell, mert vakságot is okozhat. Azt hiszem, hogy ezen már túl vagyunk rég

– viccelődött.