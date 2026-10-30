Szívszorító videó: Agárdi Szilvi megmutatta, milyen fájdalmas számára az evés

Szívszorító videóban mutatta meg Agárdi Szilvia, milyen megpróbáltatásokkal kell megküzdenie a ritka bőrbetegsége miatt. Az énekesnő hétfőn számolt be először a közösségi oldalán arról, hogy Lyell-szindrómával küzd, most pedig újabb felvételt készített a követőinek. Ezúttal azt is megmutatta, milyen előkészületekre van szüksége ahhoz, hogy egyáltalán néhány falat ételt le tudjon nyelni.

Agárdi Szilvia állapotáról újabb videót osztott meg (Fotó: Mediaworks)

Agárdi Szilvia betegsége miatt nehezen tud enni

A Lyell-szindróma, más néven toxikus epidermális nekrolízis egy ritka, súlyos betegség, amely a bőrt és a nyálkahártyákat is érintheti, hólyagosodással, majd a bőr leválásával járhat. Agárdi Szilvi korábban arról beszélt, hogy nála az összes nyálkahártya érintett, most pedig részletesen bemutatta, milyen fájdalmas következményei vannak ennek a mindennapjaiban.

„Újabb néhány nap telt el a Lylle-szindrómám küzdelmével kapcsolatban. Ugye, ígértem nektek, hogy mutatom a folyamatokat. Elmeséltem az előző videómban, hogy az összes nyálkahártya részemet megtámadtak. A mai napon például nagyon-nagyon fáj a szám, belülről is, kívülről is, hiszen tele van hólyagokkal, nem tudok szinte semmit hozzáérinteni. Éppen ezért már katétert is kaptam, hiszen a húgyúti rész is problémás, hólyagos mindenhol. A kötőhártya gyulladásomat is majd lassan tudjuk kezelni. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ahhoz, hogy én tudjak bárminemű ételt a számhoz tenni, annak van egy előkészülete, hogy én azt meg tudjam tenni, és mutatom is, hogy mit fogok csinálni.”

Az énekesnő ezután a fürdőszobába ment, ahol megmutatta, milyen készítményekkel próbálja enyhíteni a fájdalmat. Először egy lidokainos szájöblögetőt használt, hogy legalább néhány percre érzéketlenné tegye a szájüregét, majd belülről is bekente a száját egy erre szolgáló eszközzel.