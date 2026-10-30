Szívszorító videó: Agárdi Szilvi megmutatta, milyen fájdalmas számára az evés

Szívszorító videóban mutatta meg Agárdi Szilvia, milyen megpróbáltatásokkal kell megküzdenie a ritka bőrbetegsége miatt. Az énekesnő hétfőn számolt be először a közösségi oldalán arról, hogy Lyell-szindrómával küzd, most pedig újabb felvételt készített a követőinek. Ezúttal azt is megmutatta, milyen előkészületekre van szüksége ahhoz, hogy egyáltalán néhány falat ételt le tudjon nyelni.
Agárdi Szilvia betegsége miatt nehezen tud enni
A Lyell-szindróma, más néven toxikus epidermális nekrolízis egy ritka, súlyos betegség, amely a bőrt és a nyálkahártyákat is érintheti, hólyagosodással, majd a bőr leválásával járhat. Agárdi Szilvi korábban arról beszélt, hogy nála az összes nyálkahártya érintett, most pedig részletesen bemutatta, milyen fájdalmas következményei vannak ennek a mindennapjaiban.
„Újabb néhány nap telt el a Lylle-szindrómám küzdelmével kapcsolatban. Ugye, ígértem nektek, hogy mutatom a folyamatokat. Elmeséltem az előző videómban, hogy az összes nyálkahártya részemet megtámadtak. A mai napon például nagyon-nagyon fáj a szám, belülről is, kívülről is, hiszen tele van hólyagokkal, nem tudok szinte semmit hozzáérinteni. Éppen ezért már katétert is kaptam, hiszen a húgyúti rész is problémás, hólyagos mindenhol. A kötőhártya gyulladásomat is majd lassan tudjuk kezelni. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ahhoz, hogy én tudjak bárminemű ételt a számhoz tenni, annak van egy előkészülete, hogy én azt meg tudjam tenni, és mutatom is, hogy mit fogok csinálni.”
Az énekesnő ezután a fürdőszobába ment, ahol megmutatta, milyen készítményekkel próbálja enyhíteni a fájdalmat. Először egy lidokainos szájöblögetőt használt, hogy legalább néhány percre érzéketlenné tegye a szájüregét, majd belülről is bekente a száját egy erre szolgáló eszközzel.
Van itt egy lidokainos szájöblögető. Mielőtt eszek, öblögetnem kell a számba, hogy elérzéstelenítse legalább arra pár percre, hogy le tudjon a torkomon csúszni néhány falat étel. És most belülről is át kell kennem, hogy úgyse fájjon, vagyis minél kevésbé. Ez is kicsit érzéketlenítődik, hogy ne fájjon. Hát akkor lássunk neki az evésnek.
Agárdi Szilvia bőrbetegsége mindenhova kiterjedt
Az első fogása leves volt, amelyet nagyon lassan, szürcsölve fogyasztott el. Elmondása szerint azért választotta ezt a módszert, mert így legalább érzékeli, hol van az étel a szájában.
„Azért ez nagyon nehéz nekem. Azért szürcsölöm a levest, mert így legalább kicsit érzem a számban, hogy hol van. El van teljesen érzéketlenítve, de tápláló.”
A fájdalom azonban hamar visszatért, így az étkezést is meg kellett szakítania, hogy újra használja az öblögetőt. Ezután egy pépes főzelékkel próbálkozott, miközben azt is megmutatta, hogyan néz ki jelenleg a háta a betegség következtében kialakult hólyagok miatt.
Közben mutatom, a hólyagjaimat, amik olyanok, mint egy égési sérülés, tehát ugyanúgy fog lehámlani. Jelenleg ilyen stádiumon van. Tehát a nagy hólyagosodás már megtörtént, most kezd leszáradni a bőr, és aztán majd nagyon-nagyon csúnyán fog hámlani, de az majd a jövő videója lesz, ha érdekel benneteket.
Az étkezés végén még egy újabb kellemetlen lépés következett: a száját Betadine-nal kellett kiöblítenie, hogy fertőtlenítse a területet.
„Minden evés után le kell öblíteni a számat, Betadine-nal. Ez nagyon szokott csípni, de muszáj kifertőtleníteni a kajamaradékokat. Hát szóval, ami egy pillanatnyi boldogság az embernek, vagyis az evés, az nálam egy másfél órás tortúra jelen pillanatban a betegség miatt.”