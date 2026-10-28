Megszólalt az Origónak a ritka betegségéről Agárdi Szilvia! – „Óriási harcot vívok”

Agárdi Szilvia rendkívül nehéz heteket tudhat a háta mögött és elmondása szerint a következő időszak sem lesz könnyű. Egy rendkívül ritka bőrbetegség támadta meg az énekesnőt: a Lylle-szindróma, más néven toxikus epidermális nekrolízis (TEN). Ez a súlyos betegség csupán egy embert érint egy millió közül és Agárdi Szilvi azt is elmesélte, hogy őt ennek is a legsúlyosabb verziójával diagnosztizálták az orvosok.

Agárdi Szilvia bőrbetegsége miatt még mindig kórházban van (Fotó: Mediaworks)

Agárdi Szilvia óriási fájdalmakat él át betegsége miatt

Rengetegen tekintették meg az énekesnő videóját a közösségi oldalán, ami után az egész ország egy emberként kezdett el szorítani Szilvi mihamarabbi gyógyulásáért. Most az énekesnő tiszta vizet öntött a pohárba és az Origónak – a kórházi ágyáról nyilatkozva – mesélte el, hogy miként néz majd ki a elkövetkezendő időszak számára.

Itt egy hosszabb folyamatról beszélünk. A bőrnek is kell idő, de a legtöbbet majd a nyálkahártyámra kell várni, mivel az gyógyul be a legnehezebben. Ennek pedig az az oka, hogy azt folyamatosan használnom kell, mivel hiába fáj pokolian az evés, akkor is ennem kell a túlélés miatt. Viszont azt kell mondanom, hogy Isten a tenyerén hordoz, mert a gyógyulás felé kezdek kanyarodni

– kezdte lapunk érdeklődésére Agárdi Szilvia.

Hatalmas mentális erőt mutat az énekesnő, mivel egy ilyen nehéz helyzetben is képes pozitívan tekinteni az eseményekre. „Lelkileg óriási harcot vívok, mivel nem látom magam, így csak érzem azt, hogy hámlik, feszül, csíp vagy éppen húzódik a bőröm. Nem elviselhetetlen a fájdalom, csak az evéssel szenvedek” – jelentette ki Agárdi Szilvi.

Agárdi Szilvia betegsége miatt jelenleg nem képes teljes életet élni (Fotó: Mediaworks)

Agárdi Szilvia: „A testem 50%-át érintik az égési sérülések”

A talpamtól a tenyeremig, az egész felső testem, a karom és a fejbőröm is hámlik. Szerencsére lábra tudok állni, mivel a talpamon nem annyira jött ki. A nővérek nagyon aranyosak mellettem és mindenki segít nekem. Ezért is szeretnék minél gyorsabban meggyógyulni, mivel rengeteg segítséget kapok tőlük

– jegyezte meg az énekesnő.

Jelen állapotban Szilvi sem tudja, hogy mikor térhet haza a kórházból, mivel minden attól függ, hogy milyen ütemben tud gyógyulni. „Kőkemény kúrákat kaptam és most időt hagyunk a szervezetemnek, hogy regenerálódjon. Egy millió ember közül csak egy kapja el ezt a betegséget és én a legsúlyosabb verzióját fogtam ki” – árulta el Agárdi Szilvia.