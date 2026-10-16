Megszületett az Agymenők sztárjának második gyermeke, különleges nevet kapott a baba

Újabb örömhírt osztott meg rajongóival az Agymenők Pennyjeként ismert Kaley Cuoco: a 40 éves színésznő másodszor is anya lett. A 40 éves színésznő és párja, Tom Pelphrey Instagramon jelentették be, hogy megszületett a kislányuk, akinek nem mindennapi nevet választottak – tudta meg a Blick.

Kaley Cuoco színésznő, az Agymenők című sorozat egyik főszereplője

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Elárulták a baba nevét

A szülők a Philomena Carmine Bobby nevet adták újszülött lányuknak, aki hároméves nővére, Matilda mellé érkezett.

Cuoco és Pelphrey 2022 elején ismerkedtek meg, első közös gyermekük 2023 márciusában született.

Tom Pelphrey és párja, Kaley Cuoco

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

A pár a következő évben jegyezte el egymást, a színésznő pedig idén júniusban osztotta meg a nyilvánossággal, hogy ismét babát vár.