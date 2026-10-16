Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
agymenők

Megszületett az Agymenők sztárjának második gyermeke, különleges nevet kapott a baba

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A 40 éves Kaley Cuoco, az Agymenők sztárja az Instagramon jelentette be második gyermeke megszületését, és a kislány különleges nevét is elárulta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
agymenőkkaley cuocoszínésznő

Újabb örömhírt osztott meg rajongóival az Agymenők Pennyjeként ismert Kaley Cuoco: a 40 éves színésznő másodszor is anya lett. A 40 éves színésznő és párja, Tom Pelphrey Instagramon jelentették be, hogy megszületett a kislányuk, akinek nem mindennapi nevet választottak – tudta meg a Blick

Agymenők
Kaley Cuoco színésznő, az Agymenők című sorozat egyik főszereplője
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Elárulták a baba nevét

A szülők a Philomena Carmine Bobby nevet adták újszülött lányuknak, aki hároméves nővére, Matilda mellé érkezett.

 Cuoco és Pelphrey 2022 elején ismerkedtek meg, első közös gyermekük 2023 márciusában született. 

Tom Pelphrey and girlfriend Kaley Cuoco arrive at the 2026 BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) TV Tea Party presented by Delta Air Lines and Virgin Atlantic and sponsored by Maison Perrier held at The Maybourne Beverly Hills on September 13, 2026 in Beverly Hills, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Tom Pelphrey és párja, Kaley Cuoco
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

A pár a következő évben jegyezte el egymást, a színésznő pedig idén júniusban osztotta meg a nyilvánossággal, hogy ismét babát vár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!