Megszületett az Agymenők sztárjának második gyermeke, különleges nevet kapott a baba

A 40 éves Kaley Cuoco, az Agymenők sztárja az Instagramon jelentette be második gyermeke megszületését, és a kislány különleges nevét is elárulta.
Újabb örömhírt osztott meg rajongóival az Agymenők Pennyjeként ismert Kaley Cuoco: a 40 éves színésznő másodszor is anya lett. A 40 éves színésznő és párja, Tom Pelphrey Instagramon jelentették be, hogy megszületett a kislányuk, akinek nem mindennapi nevet választottak – tudta meg a Blick.
Elárulták a baba nevét
A szülők a Philomena Carmine Bobby nevet adták újszülött lányuknak, aki hároméves nővére, Matilda mellé érkezett.
Cuoco és Pelphrey 2022 elején ismerkedtek meg, első közös gyermekük 2023 márciusában született.
A pár a következő évben jegyezte el egymást, a színésznő pedig idén júniusban osztotta meg a nyilvánossággal, hogy ismét babát vár.
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