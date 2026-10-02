Romokban hever a magánélete: az Alcohol zenekar énekese élete legrosszabb időszakát éli

Az Alcohol zenekar énekese Tóth ’Csövi’ Sándor kálváriája évekkel ezelőtt kezdődött, amikor kiderült, hogy a mája nem funkcionál megfelelően. A zenész állapota azóta azonban annyit romlott, hogy év elején az orvosok közölték vele, hogy ha nem kerül sor májtranszplantációra, akkor csak halálos végkimenetele lehet a betegségnek. Éppen ezért a Tankcsapda tagjai, Lukács Laci és Fejes Tomi gyűjtésbe, valamint koncertszervezésbe fogtak, hogy segítsék barátjukat. Az aggódó rajongók szerint Csövi az új dal szövegével talán egyfajta búcsúra készülhet vagy pozitívumnak szánja... esetleg mindkettőnek? Mindjárt kiderül.

Az Alcohol Tóth Sándor Csövije nemcsak a májbetegségével küzd, hanem a magánélete is romokban hever (Fotó: Bors)

Az Alcohol zenekar Csövije már gőzerővel készül az október 9-ei „Az élet a legjobb méreg” című életmentő koncertre, amin a Tankcsapda mellett jó néhány másik zenekar és zenész barát is részt vesz. Az énekes nagyon hálás nekik ezért, mert bár elfogadta a halál lehetőségét, természetesen nem adja fel, sőt nagyon pozitívan tekint a helyzetre, és új dala is erről szól.

„Bár a dal apropója nem a legjobb helyzetet vázolja, és sokan, akik meghallgatták, azt írták, hogy megkönnyezték, de számomra ez egy pozitív dal, még ha néha nekem is nehéz. Ezek a kész tények, de részemről ez nem arról szól, hogy lezártam valamit, vége, búcsúzom. Hanem arról, hogy mi a jelenlegi felállás a sakktáblán a sakkmatt előtt. Erről többet azért sem szeretnék mondani, mert ezelőtt sem, most sem, és ha úgy adódik, akkor ezután sem fogom megmagyarázni minden gondolatomat, érzésemet. Bár elfogadtam azt a lehetőséget, hogy előbb-utóbb ennyi volt, de szó sincs beletörődésről, mert a kettő nem ugyanaz. Bármikor meghalhatok... de valójában mindenki, csak én most, a jelenlegi állapotomban egy kicsit közelebb vagyok hozzá, na de most, hogyan is írhatnék egy csomó mindenki számára ennyi badarságot, ha ez nem így lenne?!” – kezdte ismét a tőle megszokott jókedvvel az énekes.

Ki merem jelenteni, hogy nincs bennem félelem a halállal kapcsolatban. Nem úgy élem meg, mintha valami gyerekkori mumus kergetne. Ettől függetlenül ez nem azt jelenti, hogy holnap lelépek... majd holnapután

– viccelődött ismét.