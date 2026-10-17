Alföldi Róbert nem kertelt Stohl Andrásról: Postafordultával jött a válasz!

A magyar színházi életben ritkán látni példát arra a fajta nyers őszinteségre és önismeretre, amely a közismert művészek egymásról alkotott véleményét kíséri. A nyilvánosság előtt zajló szakmai párbeszédek során a kollégák legtöbbször udvarias elismerésekkel illetik egymást, ám az igazán mély barátságok ismérve pont az, amikor két meghatározó egyéniség még a legalapvetőbb megítélésben is teljesen eltérő álláspontot képvisel. Pontosan ez a különleges helyzet állt elő a Kösz, jó(l) vagyok! podcast legújabb adásában, ahol Stohl András ült le Krizsó Szilvia stúdiójában, hogy reagáljon Alföldi Róbert róla tett kijelentéseire.

Alföldi Róbert Stohl Andrásról vallott Krizsó Szilvia műsorában (Fotó: MTI)

Alföldi Róbert nem kertelt Stohl Andrásról

A történet előzménye ugyanis az, hogy Alföldi kendőzetlen elragadtatással beszélt róla.

Nagyon-nagyon nagy színész. Nem most fedeztem fel, hogy a Buci mekkora színész... igazi zseni.

Amikor a műsorvezető ezzel a magasztalással szembesítette Stohlt, ő azonnal félbeszakította: „A zseni szóval ne dobálózzunk.” Még az sem hatotta meg, amikor Krizsó Szilvia védekezni próbált, mondván: „én csak őt idézem.” Stohl határozottan visszautasította Alföldi szavait, és kerek perec tisztázta a saját álláspontját: „Nem vagyok zseni, profi vagyok, nagyon jó színész, de nem zseni.” A színész azt is elárulta, mi az a belső hajtóerő, ami folyamatosan pörgeti a mindennapokban: „Kicsit az a mottóm, hogy nekem nincs időm, valahogy ezt érzem, közben azt is tudom, hogy nem fogok meghalni hamar” – szögezte le.