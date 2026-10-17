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Alföldi Róbert

Alföldi Róbert nem kertelt Stohl Andrásról: Postafordultával jött a válasz!

46 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Ritka a magyar színházi világban az a nyers őszinteség, amellyel a sztárok egymás véleményére reagálnak. Stohl András visszautasította a dicséretet, és helyretette az őt zseninek tituláló Alföldi Róbertet.
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Alföldi RóbertStohl Andrásvélemény

A magyar színházi életben ritkán látni példát arra a fajta nyers őszinteségre és önismeretre, amely a közismert művészek egymásról alkotott véleményét kíséri. A nyilvánosság előtt zajló szakmai párbeszédek során a kollégák legtöbbször udvarias elismerésekkel illetik egymást, ám az igazán mély barátságok ismérve pont az, amikor két meghatározó egyéniség még a legalapvetőbb megítélésben is teljesen eltérő álláspontot képvisel. Pontosan ez a különleges helyzet állt elő a Kösz, jó(l) vagyok! podcast legújabb adásában, ahol Stohl András ült le Krizsó Szilvia stúdiójában, hogy reagáljon Alföldi Róbert róla tett kijelentéseire.

Alföldi Róbert őszintén vallott Stohl Andrásról.
Alföldi Róbert Stohl Andrásról vallott Krizsó Szilvia műsorában (Fotó: MTI)

Alföldi Róbert nem kertelt Stohl Andrásról

A történet előzménye ugyanis az, hogy Alföldi kendőzetlen elragadtatással beszélt róla.

Nagyon-nagyon nagy színész. Nem most fedeztem fel, hogy a Buci mekkora színész... igazi zseni.

Amikor a műsorvezető ezzel a magasztalással szembesítette Stohlt, ő azonnal félbeszakította: „A zseni szóval ne dobálózzunk.” Még az sem hatotta meg, amikor Krizsó Szilvia védekezni próbált, mondván: „én csak őt idézem.” Stohl határozottan visszautasította Alföldi szavait, és kerek perec tisztázta a saját álláspontját: „Nem vagyok zseni, profi vagyok, nagyon jó színész, de nem zseni.” A színész azt is elárulta, mi az a belső hajtóerő, ami folyamatosan pörgeti a mindennapokban: „Kicsit az a mottóm, hogy nekem nincs időm, valahogy ezt érzem, közben azt is tudom, hogy nem fogok meghalni hamar” – szögezte le.

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Rocksztárnak tartja magát

A beszélgetés során Stohl arra a kérdésre is válaszolt, hogy mi az a dolog, amit még nem gondolnak róla az emberek. Nevetve tette meg az eddig sosem hallott vallomását: „Olyan nincs, rólam már mindent gondoltak. Szerintem én olyan színész vagyok, aki rocksztár – na ezt most mondtam ki először, ezért szeretem ezeket a beszélgetéseket.”

Mindezek mellett a hírnév árnyoldalairól és a zűrösebb múltjáról is őszintén beszélt. Elmondta, hogy önmagának nem volt nehéz lenni, édesanyjának volt nehéz, míg élt, hiszen a címlapok idején az írott sajtónak hatalmas ereje volt. Sok barátja ilyenkor nyíltan megkérdezte a sorban állóktól: „Maga ismeri az Andrást, ha már beszél róla?”

 

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