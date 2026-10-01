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anne hathaway

Kínos helyzetbe került a színésznő, most magyarázkodhat a viselkedése miatt – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Anne Hathaway bocsánatot kért, miután futótűzként terjedni kezdett egy videó, amelyen a fotósokat irányítja a Verity New York-i premierjén. A színésznő utólag „rémisztőnek” és „rémálomba illőnek” nevezte a jelenetet.
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anne hathawaydakota johnsonszínésznő

A 43 éves Oscar-díjas színésznő Dakota Johnson és Ismaël Cruz Córdova társaságában állt a vörös szőnyegen, amikor úgy döntött, megpróbál rendet teremteni a fotósok között. Anne Hathaway részletesen elmagyarázta, hogy a szereplők először balra néznek, majd fokozatosan fordulnak a többi kamera felé. Közben egytől tízig számolva mutatta, melyik fotós következik. Dakota Johnson tréfásan megjegyezte, hogy ezek után ő egyszerűen távozik.

Anne Hathaway wearing custom Atelier Prabal Gurung, styled by Erin Walsh arrives at the World Premiere Of Warner Bros.' 'The End Of Oak Street' held at Warner Bros. Studios on August 9, 2026 in Burbank, Los Angeles, California, United States. (Photo by Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Anne Hathaway
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Anne Hathaway vezényelni kezdte a fotósokat a Verity premierjén

A felvétel gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, ahol többen „vörös szőnyeges forgalmi rendőrnek” nevezték Hathaway-t. A színésznő másnap Jimmy Fallon műsorában nézte vissza a jelenetet, miközben zavarában eltakarta az arcát.

Elmondása szerint csak segíteni szeretett volna, mert sokan álltak a vörös szőnyegen, a fotósok pedig egyre türelmetlenebbek lettek.

Annyian voltunk, a fotósok kezdtek idegesek lenni, és megváltozott a hangulat

– magyarázta.

Hathaway azt is bevallotta, hogy már közvetlenül a jelenet után érezte: talán nem kellett volna átvennie az irányítást.

Mindenkitől elnézést kérek. Az a lány tegnap este előbújt belőlem. Nem játszani jött, hanem dolgozni

– viccelődött a színésznő.

 

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