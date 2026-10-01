Kínos helyzetbe került a színésznő, most magyarázkodhat a viselkedése miatt – videó

A 43 éves Oscar-díjas színésznő Dakota Johnson és Ismaël Cruz Córdova társaságában állt a vörös szőnyegen, amikor úgy döntött, megpróbál rendet teremteni a fotósok között. Anne Hathaway részletesen elmagyarázta, hogy a szereplők először balra néznek, majd fokozatosan fordulnak a többi kamera felé. Közben egytől tízig számolva mutatta, melyik fotós következik. Dakota Johnson tréfásan megjegyezte, hogy ezek után ő egyszerűen távozik.

Anne Hathaway

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Anne Hathaway vezényelni kezdte a fotósokat a Verity premierjén

A felvétel gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, ahol többen „vörös szőnyeges forgalmi rendőrnek” nevezték Hathaway-t. A színésznő másnap Jimmy Fallon műsorában nézte vissza a jelenetet, miközben zavarában eltakarta az arcát.

Elmondása szerint csak segíteni szeretett volna, mert sokan álltak a vörös szőnyegen, a fotósok pedig egyre türelmetlenebbek lettek.

Annyian voltunk, a fotósok kezdtek idegesek lenni, és megváltozott a hangulat

– magyarázta.

Hathaway azt is bevallotta, hogy már közvetlenül a jelenet után érezte: talán nem kellett volna átvennie az irányítást.

Mindenkitől elnézést kérek. Az a lány tegnap este előbújt belőlem. Nem játszani jött, hanem dolgozni

– viccelődött a színésznő.