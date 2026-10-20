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desperado

Antonio Banderas 66 évesen is egy igazi szívtipró: így néz ki most az egykori Zorro

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A Desperado és a Zorro filmek sztárjába az egész világ beleszeretett a '90-es években, és úgy tűnik, ez máig nem változott. Bár Antonio Banderas már a 70-hez közeledik, a sármjából mit sem veszített. Mutatjuk, hogy néz ki most!
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desperadozorroantonio banderas

Antonio Banderas filmjei közül talán a világon mindenkinek a Desperado és a Zorro mozik jutnak eszébe, annak ellenére, hogy karrierje során szinte megszámlálhatatlan alkalommal láthattuk már a vásznon. Az egykor hosszú hajú spanyol szívtipró csaknem egyik pillanatról a másikra csavarta az ujja köré a világot, és ez azóta sem változott. Antonio Banderas kora ellenére ma is épp olyan szívdöglesztő a rajongók szemében, mint egykor. Most megmutatjuk, milyen volt régen és most!

Antonio Banderas kétszer bújt El Mariachi bőrébe.
Antonio Banderas szerepei közül a legtöbben talán a Desperadóra és a Zorro filmekre emlékeznek (Fotó: AFP)

Antonio Banderas Pedro Almodóvartól kapott először lehetőséget 1982-ben A szenvedélyek labirintusában, aminek köszönhetően jó barátság alakult ki közöttük és később többször is dolgoztak együtt. A debütálása után előbb Európát majd Hollywoodot meghódította, annak ellenére, hogy karrierje kezdetén, amikor A mambó királyait is forgatta, egyáltalán nem beszélt angolul. Később persze megtanulta a nyelvet, ezzel egy időben pedig a világ is megjegyezte a nevét. Antonio Banderas első igazi főszerepe Amerikában a Desperado volt, és a neve mára teljesen összeforrt El Mariachi karakterével, akárcsak Zorróéval. A színész 3 évvel a Desperado sikere után kapta meg a maszkos igazságosztó szerepét, akit később, a 2005-ös folytatásban még egyszer eljátszott. És bár számos alkalommal bizonyította, hogy milyen sokféle karaktert el tud játszani, a világ mégis leginkább a Zorro álarca és a Zorro legendája miatt jegyezte meg. 

Antonio Banderas még Melanie Griffith-t is magába bolondította.
Antonio Banderast ma is a legsármosabb férfi színészek között tartják számon (Fotó: RICH POLK / Getty Images/AFP)

Antonio Banderas Melanie Griffith-t is megszédítette

Bár 1987-es házasságkötésük után úgy tűnt, Antonio Banderas és Ana Leza szinte elválaszthatatlanok, olyan erős a szerelmük, 1995-ben forgószélként érkezett az életükbe Melanie Griffith. A két színész a Hárman párban című vígjáték forgatásán találkozott, és azonnal egymásba szerettek. Így Banderas elvált Anától és egy évvel később feleségül vette új kedvesét. Kapcsolatuk végül csaknem 20 évig tartott, amiből egy lány, Antonio Banderas egyetlen gyermeke született, aki a Stella del Carmen nevet kapta. Stella Banderas Griffith ma már 30 éves és civil életet él, férjét sem mutatta meg a nyilvánosságnak, akihez tavaly ősszel ment hozzá. A színész 2014-ben ismerte meg jelenlegi kedvesét, Nicole Kimpelt, akivel a Cannes-i filmfesztiválon találkoztak, és a színész egy évvel később el is vált miatta, de egykori feleségével máig nagyon jóban vannak. Antonio Banderas párja ugyan 21 évvel fiatalabb nála, de immár 12 éves kapcsoltuk őket igazolja, és a világsztár legutóbbi fotóit elnézve nem is csoda, hogy 45 éves szerelme még mindig odáig van érte. Valószínűleg az üzletasszonyra a világ több ezer nője irigykedik ma is. Galériánkra kattintva te is megnézheted, hogy néz ki most Antonio Banderas.

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Antonio Banderas, AntonioBanderas
Antonio Banderas, AntonioBanderas
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Antonio Banderas, AntonioBanderas
Antonio Banderas, AntonioBanderas
Antonio Banderas, AntonioBanderas
Venice, 81st Venice Film Festival 2024 - Fifth Evening. AmfAR Gala 2024
Antonio Banderas, AntonioBanderas
Antonio Banderas, AntonioBanderas
Galéria: Antonio Banderas még 66 évesen elképesztő formában van: így változott az évek során
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Antonio Banderasért a Desperado óta az egész világ rajong

 

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