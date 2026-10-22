Ezek voltak Az Árulók 2026-os évadának legemlékezetesebb pillanatai!

Sok népszerű sztárral indult el az idei évada Az Árulóknak, akik között Vona Gábor, Vasvári Vivien, Németh Kristóf, de még Rácz Jenő is szerepet kapott. Már az első pillanattól kezdve érezhető volt a folyamatos feszültség a játékosok között, akik közül szinte mindenki más-más stratégiával próbálta megnyerni a 13 millió forintos fődíjat. A mai este folyamán pedig végre fény derül arra, hogy ki fogja nyerni Az Árulók 2026-os évadát.
Az Árulók szereplői közül többeket is zavart Vona Gábor jelenléte
Sapkás Piréz volt az, aki először megjegyezte, hogy nem szeretne szóba állni a politikussal a múltja miatt.
Bevallom neked, az, hogy mi nem nagyon beszéltünk, az részben azért volt, mert kerültelek téged. Te egy kicsit ilyen morális dilemma vagy. Ha már egy ilyen hazugságokra épített múltad van, akkor még ha ártatlan is vagy, hogyan tudok megbízni bármiben, amit mondasz?
– jegyezte meg az influenszer.
Mellette még többen is voltak, akik hasonló véleménnyel rendelkeztek Vona Gáborról. Ennek ellenére egészen sokáig jutott a játékban a politikus, viszont végül őt is kiszavazták. A szereplők legnagyobb meglepetésére ártatlan volt a politikus, így saját maguk alatt vágták a fejszét az ártatlanok.
Sipos Orsi teljesen összeomlott barátnője kiesése után
Rainer-Micsinyei Nóra távozott az előző hét hétfőjén a kastélyból, amiben nagy szerepe volt Orsinak is. Azonban amint kiderült, hogy Nóra ártatlan volt, barátnője teljesen összetört.
Úgy érzem, mintha elárultam volna őt. Annyira szeretem őt, és nem értem, hogy nézhettem be ezt ennyire
– mondta Sipos Orsi, miközben könnyeivel küzdött.
Később elárulta, hogy egy megérzése volt barátnőjével kapcsolatban, ami miatt úgy gondolta, hogy ki kellene szavazni a műsorból. Szerinte ha nem szólalt volna fel, akkor nem is esett volna ki a játékból.
Vasvári Vivien felejthetetlen pillanata
Ha egy év múlva megkérdezik, hogy mi volt Az Árulók 2026-os évadának legemlékezetesebb pillanata, akkor biztos sokan mondják majd Vasvári Vivien pillanatát, amikor Csonka Andrást szerette volna kiszavazni. A szőke szépség Bandit szeretett volna írni, azonban a stressz vagy nem tudni, mi miatt, ez Badira sikerült.
Ezzel a pillanattal pedig nemcsak a körasztalnál oldotta a feszültséget, hanem a közösségi médiában is óriási trend lett belőle.
Rácz Jenő sem maradhat ki a sorból
Az utóbbi időben Az Árulók műsora már teljesen kikészítette a játékosokat. A séf Filo kiszavazása után fakadt ki a többieknek arról, hogy a továbbiakban logikusabban kellene gondolkodniuk.
Remélem, mindenki nevében kijelenthetem, hogy nem ülünk fel még egyszer ennyire a vonatra. Bocsánat, hogy ezt mondom, de az alapján beleállni valakibe, hogy a női megérzésem ezt mondja, az szerintem minket reprezentál. Mindenki bírja egy ideig, aztán megadja magát. Én is így tennék, mert ez egy rohadtul szadista, rohadék játék
– mondta Rácz Jenő a többiekhez szólva.
Ezek után pedig már fogalma sem volt neki, hogy mégis kivel tudna beszélni. Így pedig elérkeztünk a jelenbe, ahol mindenki Az Árulók fináléját várja.
Ma este 20:00 órától pedig kiderül, hogy ki lesz az idei évad győztese.