Ezek voltak Az Árulók 2026-os évadának legemlékezetesebb pillanatai!

Sok népszerű sztárral indult el az idei évada Az Árulóknak, akik között Vona Gábor, Vasvári Vivien, Németh Kristóf, de még Rácz Jenő is szerepet kapott. Már az első pillanattól kezdve érezhető volt a folyamatos feszültség a játékosok között, akik közül szinte mindenki más-más stratégiával próbálta megnyerni a 13 millió forintos fődíjat. A mai este folyamán pedig végre fény derül arra, hogy ki fogja nyerni Az Árulók 2026-os évadát.

Az Árulók műsorában nem aratott az elején nagy sikert Vona Gábor jelenléte (Fotó: RTL)

Az Árulók szereplői közül többeket is zavart Vona Gábor jelenléte

Sapkás Piréz volt az, aki először megjegyezte, hogy nem szeretne szóba állni a politikussal a múltja miatt.

Bevallom neked, az, hogy mi nem nagyon beszéltünk, az részben azért volt, mert kerültelek téged. Te egy kicsit ilyen morális dilemma vagy. Ha már egy ilyen hazugságokra épített múltad van, akkor még ha ártatlan is vagy, hogyan tudok megbízni bármiben, amit mondasz?

– jegyezte meg az influenszer.

Mellette még többen is voltak, akik hasonló véleménnyel rendelkeztek Vona Gáborról. Ennek ellenére egészen sokáig jutott a játékban a politikus, viszont végül őt is kiszavazták. A szereplők legnagyobb meglepetésére ártatlan volt a politikus, így saját maguk alatt vágták a fejszét az ártatlanok.

Sipos Orsi nem bírta visszafogni magát, aminek megfizette az árát (Fotó: RTL)

Sipos Orsi teljesen összeomlott barátnője kiesése után

Rainer-Micsinyei Nóra távozott az előző hét hétfőjén a kastélyból, amiben nagy szerepe volt Orsinak is. Azonban amint kiderült, hogy Nóra ártatlan volt, barátnője teljesen összetört.

Úgy érzem, mintha elárultam volna őt. Annyira szeretem őt, és nem értem, hogy nézhettem be ezt ennyire

– mondta Sipos Orsi, miközben könnyeivel küzdött.

Később elárulta, hogy egy megérzése volt barátnőjével kapcsolatban, ami miatt úgy gondolta, hogy ki kellene szavazni a műsorból. Szerinte ha nem szólalt volna fel, akkor nem is esett volna ki a játékból.

Vasvári Vivien hibája lett a műsor legfeledhetetlenebb pillanata (Fotó: RTL)

Vasvári Vivien felejthetetlen pillanata

Ha egy év múlva megkérdezik, hogy mi volt Az Árulók 2026-os évadának legemlékezetesebb pillanata, akkor biztos sokan mondják majd Vasvári Vivien pillanatát, amikor Csonka Andrást szerette volna kiszavazni. A szőke szépség Bandit szeretett volna írni, azonban a stressz vagy nem tudni, mi miatt, ez Badira sikerült.