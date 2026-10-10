Kulisszatitkok: kiderült, hogyan választ gyilkosokat Árpa Attila

Árpa Attila Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban műsorvezetőjeként igen komoly befolyással van az eseményekre. A színész amellett, hogy furcsa játékokra csábítja a résztvevőket, maga választja ki, hogy kik legyenek a hidegvérű gyilkosok, akiket az ártatlanok igyekeznek leleplezni. De vajon hogyan is esik a választása egy-egy adott szereplőre? Most kiderült!

Árpa Attila maga választja ki a gyilkosokat, Az Árulók új évadában is átgondoltan döntött (Fotó: Mediaworks)

Árpa Attila Az Árulók házigazdájaként maga választja ki, hogy kik legyenek a műsor gonosztevői, ami természetesen rengeteg előzetes mérlegelést igényel. A műsorvezető általában nem a helyszínen hozza meg a döntést, hiszen ő valójában a nagyobb képet nézi.

Hogyan választom ki a gyilkosokat? Ez baromi sok szempontból áll, és néha egyáltalán nincs szempont. Van, amikor teljesen ösztönből döntök

– kezdte Attila élő adásban a TikTok-oldalán.

„De van az is, amikor egy hosszú gondolatmenet előzi meg a döntést, sőt be is kell vonnom néhány munkatársat, hogy segítsenek. És soha nem egy embert nézek, soha nem egy játékosra gondolok, hogy ő gyilkos lesz-e vagy sem, hanem mindig arra gondolok, hogy a társaság, a csapat, a kombináció milyen lesz. Hogyan fognak egymás ellen, vagy éppen együtt dolgozni? Ez az izgalmas, lássuk be” – magyarázta Az Árulók 2026-os évadával kapcsolatban.

Az Árulók szereplői között nem ritkák a viták, sokszor még a gyilkosok is egymásnak esnek (Fotó: Mediaworks)

Árpa Attila imádja, ha az árulók egymásnak esnek

És persze amellett, hogy kiválasztja a gyilkosokat, a házigazda – mondhatni – végig is asszisztálja az útjukat, amit nagyon élvez, különösen, ha az ármánykodók egymás ellen is áskálódnak.

„Volt olyan adás, ahol két áruló olyan szinten egymásnak esett, és konkrétan egymást árulták el – pont Korom Gáborról és Hajdú Péterről beszélek –, milyen izgalmas volt már az a rész. Mennyire unalmas tud lenni az, amikor a gyilkosok simán mennek végig, ahogy az is, amikor az ártatlanok minden egyes epizód végén egy gyilkost fognak. Mondjuk az sem az, mert akkor mindig egy új gyilkos születik meg, szóval azt is imádom. Igazából órákon keresztül tudnék erről beszélni” – zárta le a témát Árpa Attila.