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Árpa Attila

Óriási csavarral tér vissza Az Árulók: az Origo is ott járt a sajtóvetítésen - fotók

54 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Huszonnégy mindenre elszánt ismert személy költözött be újra a kastélyba. Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsor ötödik évada hamarosan kezdetét veszi.
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Árpa AttilaVona GáborRTL

Csütörtök este a Cinema City Arénában rendezték meg Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban ötödik évadának sajtóvetítését, ahol a meghívottak már az első epizódba is bepillantást nyerhettek. Az RTL népszerű krimi-realityje október 6-án tér vissza a képernyőre, ismét Árpa Attila vezetésével, ám ezúttal egy olyan új szabály is felborítja a megszokott játékmenetet, amely után tényleg senki sem tudhatja, kiben bízhat.

Az Árulók első évada 2023-ban volt, a nagy sikernek köszönhetően idén már az ötödik évadot láthatják a nézők az RTL-en.
Árpa Attila vezeti Az Árulók - Gyilkosság a kastélyban ötödik évadát is (Fotó: Mediaworks)

Kiderült, kik Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban szereplői

A kastélyba ezúttal 24 ismert ember költözik be, és már önmagában a névsor is rendkívül színes társaságot ígér: Beslin Bettina, Csonka András, Elek Péter, Filo, Hámori Barbara, Horváth Oszkár, Ionescu Raul, Katz Dávid, Kováts Dávid, Lola, Mikecz Estilla, Mérő Vera, Németh Kristóf, Polgár Tünde, Rácz Jenő, Rainer-Micsinyei Nóra, Sántha Xénia, Sapkás Piréz, Sipos Orsi, Szőke Rebeka, Takács Zalán, Urbanovits Krisztina, Vasvári Vivien és Vona Gábor minden bizonnyal megtöltik a kastélyt élettel – és halállal. A szereplők között tehát színészek, énekesek, humoristák, műsorvezetők, médiaszemélyiségek, sporthoz és művészethez kötődő ismert emberek, valamint közéleti szereplők is helyet kaptak.

A megszokott felállás szerint lesznek Árulók és Ártatlanok, vagyis a játékosoknak ezúttal is az lesz a feladatuk, hogy felismerjék, kik azok, akik titokban a többiek ellen dolgoznak. Csakhogy az ötödik évadban egy teljesen új szerep is megjelenik: érkezik a Titkos Áruló, vagyis a piros ruhás gyilkos. Az RTL hivatalos leírása szerint ezúttal még a nézők sem feltétlenül tudják majd, ki mozgatja a szálakat a háttérben.

Az Árulók– Gyilkosság a kastélyban 2026-os évada rendkívül izgalmasnak ígérkezik

Ez pedig teljesen új dimenziót adhat a játéknak. Vajon ki lesz az első, aki gyanúsítani kezd valakit? Ki szúrja ki először, hogy valaki nem mond igazat? Ki tud majd úgy hazudni a többiek szemébe, hogy közben senki sem fogja megsejteni, mi zajlik a háttérben? És persze az egyik legnagyobb kérdés: vajon ki lesz az első, akit meggyilkolnak a kastélyban, és ki lesz az, aki először kimondja, hogy tudja, ki lehet a gyilkos?

A szereplőknek nemcsak a többiek eszén kell majd túljárniuk, hanem saját magukat is folyamatosan kontrollálniuk kell. Egy rossz hangsúly, egy félreérthető mondat, egy furcsa pillantás vagy éppen egy túl jól felépített magyarázat is elég lehet ahhoz, hogy valaki gyanúba keveredjen.

Az Árulók ötödik évada tehát nem egyszerűen visszatér, hanem új szabályokkal teszi még kiszámíthatatlanabbá a kastélyban zajló játszmát. Október 6-án kiderül, ki kapja az Áruló, ki az Ártatlan és ki a Titkos Áruló szerepét – és az is, hogy a 24 játékos közül ki tud először rájönni arra, ki mozgatja valójában a szálakat.

Egy kis kedvcsinálóként nézd végig a sajtóvetítésről készült galériánkat. 

Az Árulók sajtótájékoztató, AzÁrulók
Az Árulók sajtótájékoztató, AzÁrulók
Az Árulók sajtótájékoztató, AzÁrulók
Az Árulók sajtótájékoztató, AzÁrulók
Az Árulók sajtótájékoztató, AzÁrulók
Az Árulók sajtótájékoztató, AzÁrulók
Az Árulók sajtótájékoztató, AzÁrulók
Az Árulók sajtótájékoztató, AzÁrulók
Az Árulók sajtótájékoztató, AzÁrulók
Az Árulók sajtótájékoztató, AzÁrulók
Galéria: Óriási csavarral tér vissza Az Árulók: az Origo is ott járt a sajtóvetítésen - fotók
Fotó: Mediaworks
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Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban ötödik évada 2026. október 6-án indul az RTL-en

 

 

 

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