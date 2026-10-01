Óriási csavarral tér vissza Az Árulók: az Origo is ott járt a sajtóvetítésen - fotók

Csütörtök este a Cinema City Arénában rendezték meg Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban ötödik évadának sajtóvetítését, ahol a meghívottak már az első epizódba is bepillantást nyerhettek. Az RTL népszerű krimi-realityje október 6-án tér vissza a képernyőre, ismét Árpa Attila vezetésével, ám ezúttal egy olyan új szabály is felborítja a megszokott játékmenetet, amely után tényleg senki sem tudhatja, kiben bízhat.

Árpa Attila vezeti Az Árulók - Gyilkosság a kastélyban ötödik évadát is (Fotó: Mediaworks)

Kiderült, kik Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban szereplői

A kastélyba ezúttal 24 ismert ember költözik be, és már önmagában a névsor is rendkívül színes társaságot ígér: Beslin Bettina, Csonka András, Elek Péter, Filo, Hámori Barbara, Horváth Oszkár, Ionescu Raul, Katz Dávid, Kováts Dávid, Lola, Mikecz Estilla, Mérő Vera, Németh Kristóf, Polgár Tünde, Rácz Jenő, Rainer-Micsinyei Nóra, Sántha Xénia, Sapkás Piréz, Sipos Orsi, Szőke Rebeka, Takács Zalán, Urbanovits Krisztina, Vasvári Vivien és Vona Gábor minden bizonnyal megtöltik a kastélyt élettel – és halállal. A szereplők között tehát színészek, énekesek, humoristák, műsorvezetők, médiaszemélyiségek, sporthoz és művészethez kötődő ismert emberek, valamint közéleti szereplők is helyet kaptak.

A megszokott felállás szerint lesznek Árulók és Ártatlanok, vagyis a játékosoknak ezúttal is az lesz a feladatuk, hogy felismerjék, kik azok, akik titokban a többiek ellen dolgoznak. Csakhogy az ötödik évadban egy teljesen új szerep is megjelenik: érkezik a Titkos Áruló, vagyis a piros ruhás gyilkos. Az RTL hivatalos leírása szerint ezúttal még a nézők sem feltétlenül tudják majd, ki mozgatja a szálakat a háttérben.

Az Árulók– Gyilkosság a kastélyban 2026-os évada rendkívül izgalmasnak ígérkezik

Ez pedig teljesen új dimenziót adhat a játéknak. Vajon ki lesz az első, aki gyanúsítani kezd valakit? Ki szúrja ki először, hogy valaki nem mond igazat? Ki tud majd úgy hazudni a többiek szemébe, hogy közben senki sem fogja megsejteni, mi zajlik a háttérben? És persze az egyik legnagyobb kérdés: vajon ki lesz az első, akit meggyilkolnak a kastélyban, és ki lesz az, aki először kimondja, hogy tudja, ki lehet a gyilkos?