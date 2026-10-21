„Ez egy szadista, rohadék játék!” – Rácz Jenő kifakadt Az Árulókban

A fiatal, népszerű énekes, azaz Filo volt a tegnapi kieső Az Árulók műsorában. Miután kiderült, hogy ismét egy ártatlan ember hagyta el a kastélyt, a többi szereplő teljes letargiába került. Polgár Tünde összetört a kamerák előtt és nyilatkozatában sem fogta vissza magát. A körasztalos beszélgetés alatt pedig többen is megjegyezték, hogy már fogalmuk sincs, hogy kiben bízhatnak és kiben nem.

Az Árulók 2026-os évadában Rácz Jenő kifakadt, amikor a többiek rossz megérzése miatt távozott egy ártatlan (Fotó: RTL)

Az Árulók szereplői között egyre nagyobb a feszültség

Valaki olyan szinten játszik velünk és felerősíti a legkisebb gyanúnkat is. Most oda ütöttek, ahol a legjobban fáj. Ezt magamnak köszönhetem

– jegyezte meg Polgár Tünde Filo kiesése után.

Rácz Jenő ezek után erős kritikával illette a többieket, mivel szerinte sokan egy megérzés miatt szavaztak most. „Remélem, mindenki nevében kijelenthetem, hogy nem ülünk fel még egyszer ennyire a vonatra. Bocsánat, hogy ezt mondom, de az alapján bele állni valakibe, hogy a női érzésem ezt mondja, az szerintem minket reprezentál. Mindenki bírja egy ideig, aztán megadja magát. Én is így tennék, mert ez egy rohadtul szadista, rohadék játék” – jelentette ki a séf.

Polgár Tünde nem bírta tovább és teljesen összetört Jenő szavai hallatán (Fotó: RTL)

Teljes a káosz Az Árulók szereplői között

Őszintén szólva, én nem is tudom, hogy kivel beszélgessek. Nekem most jött el az a pillanat, amikor hányingerem van. Nem magunktól, hanem attól, hogy minden nap ebben az állapotban vagyunk. Nekem ez már rohadtul sok. Most érzem azt, amit ezek a szerencsétlenek éreznek folyamatosan, hogy inkább essünk túl rajta

– mondta Rácz Jenő.

Jelenleg még két áruló is a kastélyban van, akiknek nagyon nehezükre esik végignézni a többiek jelenlegi állapotát. „Teljes letargiában van mindenki és én csinálom ezt velük. Egyrészt ez azt jelenti, hogy jól játszom és teljesen a radar alatt vagyok, de nagyon nem jó érzés okozni ezeket az állapotokat” – jegyezte meg Sapkás Piréz, az egyik áruló.

A mai adásban tovább fokozódnak majd az indulatok és kiderül, hogy vajon az ártatlanok elkezdenek-e gyanakodni az egyik árulóra.