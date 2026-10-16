Az Árulók szereplői hosszú napokat töltenek a kastélyban, ahol egyik pillanatról a másikra új nyomok kerülnek elő, új szövetségek alakulnak, vagy éppen viták robbannak ki. Mindennek persze jó részét a nézők nem láthatják az adásokban, pedig igazán kíváncsiak rá. Éppen ezért Árpa Attila TikTok-oldalán gyakran tart élő adásokat, ahol a hasonló kérdésekre is válaszol. Most arról mesélt, mi mindent vágnak ki például a kerekasztal ceremóniákból.

Árpa Attila rendszeresen árul el az adásokban nem látható titkokat a nézőknek Az Árulók új évadáról (Fotó: Mediaworks)

Az Árulók Árpa Attila vezetésével hatalmas népszerűségnek örvend, hiszen a nézők együtt izgulnak a játékosokkal és szurkolnak az ártatlanoknak, vagy éppen az árulóknak. Az adások csúcspontjai pedig éppen ezért a kerekasztal ceremóniák, ahol minden nap kiszavaznak valakit. Ennek kapcsán a műsorvezető most leleplezte, amit a rajongók nem láthatnak.

„A kerekasztal természetesen, mint minden más, hosszabb, mint amit ti láttok, de mi csak azt vágjuk ki, ami lényegtelen a műsor szempontjából. Tehát, amikor esznek, isznak például, a kerekasztalnál viszont csak nagyon keveset tudunk kiszedni, mert ha valaki teljesen nagy hülyeséget kezd beszélni, vagy lényegtelen dolgot, az is valamit jelent” – válaszolta egy követője kérdésére.

Tehát a kerekasztal nem sokkal hosszabb, mint amit ti láttok. Van, amikor valaki nagyon ismétli magát, vagy nagyon egyszerre beszélnek, és semmit nem lehet érteni, szóval azokat nyilván kivesszük, de nincs nagyon olyan, amit nem láthattok, vagy egyáltalán kéne látnotok. Ha valaki hülyeséget beszél, ha valaki teljesen eltér a tárgytól, azok mind fontos dolgok, hogy miért teszi, és a többi játékos is sokszor szóvá teszi, ha ilyen van

– magyarázta.

Az Árulók 2026-os szereplőinek sok pillanatát nem láthatják a nézők, de Árpa Attila ezekről is beszámol (Fotó: Mediaworks)

Sváby András ismét visszatért Az Árulókba?

A műsorvezető személye egyfajta poénként már szinte összeforrt a műsorral, hiszen Sváby András árulókos pályafutása első alkalommal nagyon rövidre sikerült, így egy csavarként Az Árulók 2. évadába is visszahozták. Majd a 4. szezonban, ahol ismét celebek játszottak, újra megjelent, és eleinte úgy tűnt, mintha ő venné át a várúr szerepét Árpa Attilától, de ezt egy poénos „küzdelemmel” kettejük között végül „lerendezték”. Ezek után tehát jogosan várták a nézők, hogy Sváby András Az Árulók 5. évadában is feltűnjön, ami meg is történt, de nem épp a megszokott formában.

Egy festményen szerepelt az arca, mert Leopoldot megkértem, hogy készítsen egy portrét rólam, és volt olyan kedves, hogy helyettem Sváby Andrást festette le

– mesélte a játékmester azoknak, akik esetleg lemaradtak a vicces pillanatról. Sőt, azt is elárulta, végül mi lett a mű sorsa.