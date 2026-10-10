Október 12-én indult Az Árulók új évada, ahol ismét ismert emberek gyilkolnak, nyomoznak és taktikáznak, hogy győzelemre vezessék a saját csapatukat. És ahogy az lenni szokott, a szereplők listája most is igazán vegyes, hiszen influenszerektől, zenészeken, színészeken, humoristán és Michlen-csillagos séfen át, az egykori politikusig mindenki megtalálható a társaságban. Csakhogy a nézők még így sem teljesen elégedettek, sokan úgy érzik, nem ismerik eléggé Az Árulók szereplőit. Ezekre a kommentekre most a házigazda, Árpa Attila is reagált, és jól helyretette a panaszkodókat.

Az Árulók Árpa Attila számára is mindig egy izgalmas kaland, de a véleményét sajnos senkivel sem oszthatja meg (Fotó: Schumy Csaba)

Természetesen, aki ismeri a show-bizniszt az pontosan tudja, hogy képtelenség minden nézőnek és rajongónak a kedvében járni. Ezt Árpa Attila szintén megtapasztalta már, éppen ezért a csütörtök esti élő adásában a TikTok-oldalán igyekezett kicsit megnyugtatni a negatív kommentelőket, akik szerint nem elég híresek a szereplők

Honnan kezdve számít valaki elég ismertnek? Én azt gondolom, hogy ez már nagyon relatív a mai világban. Gondoljatok bele abba, hogy nem olyan rég volt például egy olyan játékos, aki kutyaidomár-influenszer, aztán van olyan hölgy, aki lehet, hogy semmivel nem foglalkozik, mégis van több százezer követője, és még az sem biztos, hogy azok mind valódiak, és van olyan, akinek még social mediája sincs. Tehát nagyon szétszóródott ez az egész, szóval az, hogy ők ismeretlen játékosok, nem helyes

– mondta a szereplőkkel kapcsolatban, akik között olyan nevek szerepelnek, mint Vasvári Vivien, Vona Gábor, Elek Péter, Németh Kristóf, Rácz Jenő, Lola vagy éppen Csonka András, hogy csak néhányat említsünk.

„Úgy kellene fogalmazni, hogy játékos, aki számomra ismeretlen, ebben a formában pedig már lehetetlen lenne eleget tenni az igényeknek. Nem tudunk minden egyes nézővel egyeztetni, hogy ismeri-e az összes szereplőt. De rengetegen kampányoltak újabb civil évadért is, szóval akár annak is fel lehet fogni, akinek így jobban tetszik” – tette még hozzá.

Sokan nem értenek egyet Az Árulók 5. évadának szereplőivel, azt gondolják nem elég ismertek (Fotó: Mediaworks)

Árpa Attilának megvan a véleménye Az Árulók játékosairól

A panaszáradat mellett persze igen sokan szeretik és nézik a műsort, akiket viszont a műsorvezető saját véleménye is nagyon érdekel a dolgok alakulásáról. És bár ezt nem oszthatja meg a nagyközönséggel, azt azért elárulta, már kialakult a fejében egy bizonyos lista.