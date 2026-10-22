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Megdöbbentő befejezés: Kiderült, kik nyerték meg Az Árulók című műsor új évadát!

22 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A mai napon véget ért az RTL sikerműsora. Vasvári Vivien és Sapkás Piréz is játékban maradt, így Az Árulók idei évadát végül nem az ártatlanok, hanem az árulók csapata nyerte.
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Vasvári VivienAz Árulók – Gyilkosság a kastélybanRTL

Vasvári Vivien, Beslin Bettina és Sapkás Piréz maradt az utolsó három játékos Az Árulók kastélyában. Ekkor már biztos volt, hogy az árulók nyerik meg a műsort, mivel Vivi is és Piréz is az ő csapatukat erősítette. Azonban Bettina magabiztos volt abban, hogy mindhárman ártatlanok és három felé osztják majd a főnyereményt. Aztán nagyra nőttek a szemei, amikor először Piréz, majd Vivi is bevallotta, hogy igazából ők árulók.

Vasvári Vivien óriásit játszott Az Árulók műsorában.
Az Árulók győztesei nem mások, mint Vasvári Vivien és Sapkás Piréz (Fotó: Katona László)

Véget ért Az Árulók műsora

Miután mindhárom szereplő a játék lezárása mellett döntött, így Árpa Attila kijelentette, hogy ezzel a pillanattal lezárult a játék. Miután pedig kiderült a szereplők valódi énje, Bettina csalódottan nyilatkozott.

Pont az a két ember, akikben a legjobban bíztam, lényegében a bolondjukat járatták velem. Végül velem menetelt végig Piréz és Vivi is, és engem választottak pajzsuknak és balekuknak. Ez valószínű annak köszönhető, hogy felismerték a jóhiszeműségemet. Nem szoktam buta lenni, de most tényleg az voltam

– jelentette ki a műsorvezető.

Ezzel eldőlt, hogy a 13 millió forintot nem más, mint Vivi és Piréz zsebelte be.

Véget ért az RTL sikerműsora, Az Árulók.
Sapkás Piréz nagyon örült annak, hogy Vivivel sikerült mindenkit átverniük (Fotó: Katona László)

Így értékelték a teljesítményüket az árulók

Nyilván volt és van is bennem lelkiismeret-furdalás, de én ezt a szerepet kaptam és nyerni jöttem ebbe a játékba. Azt gondolom, hogy ezt mindenki meg fogja érteni

– jegyezte meg Vasvári Vivien, aki a műsor történetének első olyan szereplője, aki árulóként kezdett és végül aként is nyerte meg a műsort.

Sapkás Piréz már sokkal boldogabban értékelt azután, hogy Árpa Attila kijelentette, hogy az árulók nyerték meg a játékot. „Megnyertük Vivivel. Ezt a csapatot senki nem látta jönni, sehonnan” – kiabálta Piréz.

Árpa Attila még egy furcsa telefonhívást kapott a nyomozótól, aki újabb nyomok miatt kereste fel a műsorvezetőt. Ekkor neki is meg kellett hoznia a döntést, hogy elhagyja a kastélyt.

Ezzel pedig végéhez ért Az Árulók 2026-os évada, amit Vasvári Vivi és Sapkás Piréz nyert meg.

 

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