Megdöbbentő befejezés: Kiderült, kik nyerték meg Az Árulók című műsor új évadát!

Vasvári Vivien, Beslin Bettina és Sapkás Piréz maradt az utolsó három játékos Az Árulók kastélyában. Ekkor már biztos volt, hogy az árulók nyerik meg a műsort, mivel Vivi is és Piréz is az ő csapatukat erősítette. Azonban Bettina magabiztos volt abban, hogy mindhárman ártatlanok és három felé osztják majd a főnyereményt. Aztán nagyra nőttek a szemei, amikor először Piréz, majd Vivi is bevallotta, hogy igazából ők árulók.

Az Árulók győztesei nem mások, mint Vasvári Vivien és Sapkás Piréz (Fotó: Katona László)

Véget ért Az Árulók műsora

Miután mindhárom szereplő a játék lezárása mellett döntött, így Árpa Attila kijelentette, hogy ezzel a pillanattal lezárult a játék. Miután pedig kiderült a szereplők valódi énje, Bettina csalódottan nyilatkozott.

Pont az a két ember, akikben a legjobban bíztam, lényegében a bolondjukat járatták velem. Végül velem menetelt végig Piréz és Vivi is, és engem választottak pajzsuknak és balekuknak. Ez valószínű annak köszönhető, hogy felismerték a jóhiszeműségemet. Nem szoktam buta lenni, de most tényleg az voltam

– jelentette ki a műsorvezető.

Ezzel eldőlt, hogy a 13 millió forintot nem más, mint Vivi és Piréz zsebelte be.

Sapkás Piréz nagyon örült annak, hogy Vivivel sikerült mindenkit átverniük (Fotó: Katona László)

Így értékelték a teljesítményüket az árulók

Nyilván volt és van is bennem lelkiismeret-furdalás, de én ezt a szerepet kaptam és nyerni jöttem ebbe a játékba. Azt gondolom, hogy ezt mindenki meg fogja érteni

– jegyezte meg Vasvári Vivien, aki a műsor történetének első olyan szereplője, aki árulóként kezdett és végül aként is nyerte meg a műsort.

Sapkás Piréz már sokkal boldogabban értékelt azután, hogy Árpa Attila kijelentette, hogy az árulók nyerték meg a játékot. „Megnyertük Vivivel. Ezt a csapatot senki nem látta jönni, sehonnan” – kiabálta Piréz.

Árpa Attila még egy furcsa telefonhívást kapott a nyomozótól, aki újabb nyomok miatt kereste fel a műsorvezetőt. Ekkor neki is meg kellett hoznia a döntést, hogy elhagyja a kastélyt.

Ezzel pedig végéhez ért Az Árulók 2026-os évada, amit Vasvári Vivi és Sapkás Piréz nyert meg.