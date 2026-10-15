Budapesten vannak az Emily Párizsban sztárjai: Ashley Park a Dunáról is megmutatta a fővárost

Úgy tűnik, Budapest most a világsztárok egyik kedvenc úti célja! Ashley Park, az Emily Párizsban című Netflix-sorozat egyik népszerű színésznője több fotót és videót is megosztott a 24 óráig elérhető Instagram-történetében, amelyekből kiderült, hogy társaival együtt a magyar fővárosban tartózkodik. A színésznő láthatóan remekül érzi magát nálunk: a kivilágított Parlamentet a Dunáról csodálta meg, a szállásukon pedig még egy közös társasjátékozásra is jutott idő.

Ashley Park és barátai nagyon jól érzik magukat Budapesten (Fotó: Instagram/Ashley Park)

Ashley Park barátaival Budapesten hajókáztak

Ashley Park neve sokaknak ismerősen csenghet, hiszen ő alakítja Mindy Chent a Netflix népszerű sorozatában, amelynek főszereplője Lily Collins. A színésznő most azonban nem Párizsból vagy Rómából jelentkezett be, hanem Budapestről, és a megosztott felvételek alapján a csapat igyekszik a lehető legtöbbet kihozni az itt töltött időből.

A színésznő egyik videóján éppen hajóval szelik a Dunát, miközben a folyó két partján feltárul előttük a főváros esti látképe. A kivilágított épületek között a Parlament is feltűnik, amely Budapest egyik legismertebb jelképeként sötétedés után különösen látványos arcát mutatja.

Ashley a szállásukról is megosztott egy fotót, amelyen már egy sokkal nyugodtabb programba engedett bepillantást: a társaság tagjai társasjátékozással kapcsolódtak ki. Úgy tűnik, a közös munka mellett a szórakozásra is jut idejük, és a budapesti tartózkodásuk nem csupán a forgatásról szól. Az alábbi felvételen egyébként a sorozat Alfie-ját alakító Lucien Laviscount is felbukkan.

Ashley Park és barátai társasoztak is a szállásukon (Fotó: Instagram/Ashley Park)

Vajon milyen produkció miatt érkeztek Magyarországra?

Egyelőre nem tudni, pontosan milyen céllal érkeztek a színészek Budapestre, és azt sem erősítették meg, hogy melyik produkció munkálatai miatt tartózkodnak Magyarországon. A közös utazás és a filmes háttér miatt felmerülhet, hogy egy Netflix-projekten dolgoznak, de erről egyelőre nincs hivatalos információ, így az sem derült ki, hogy pontosan melyik filmről lehet szó.

Az mindenesetre biztos, hogy Ashley Park követői most a sztár szemén keresztül is megcsodálhatták Budapest esti látképét. A színésznő bejegyzései alapján a főváros nemcsak a turistákat, hanem a nemzetközi sztárokat is könnyen elvarázsolja – a rajongók pedig kíváncsian várják, vajon a következő napokban újabb részletek derülnek-e ki a látogatásukról.