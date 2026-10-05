Kedden elstartol Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban új évada, amely ismét számos meglepetést tartogat, és Árpa Attila szerint ezúttal sem lesz könnyű dolguk azoknak, akik megpróbálnak felkészülni a játékra. A műsorvezető Az Árulók sajtótájékoztatóján mesélt arról, hogyan élte meg az új évadot, és mennyire tud azonosulni azzal a karakterrel, amelyet a műsorban megformál.

Az Árulók sajtótájékoztatóján Árpa Attila végig szerepben volt (Fotó: Mediaworks)

Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban 2026-os évadát ezúttal is Árpa Attila vezeti

A műsor házigazdája számára minden évad tartogat újdonságokat, ugyanis a szereplők mindig mások, de emellett a szabályokat is módosíthatják.

„Egyrészt mindig tud újat mutatni az újabb évad, mert mindig újak a játékosok, a szereplők. Talán nem titok, hogy általában a szövegeket, a konferálásokat és esetleg a nekrológokat is én magam írom, úgyhogy a szereplők ilyenkor tulajdonképpen megadják azt, hogy miről kéne majd beszélni, hogyan kéne őket búcsúztatni. Ez eleve mindig egy új feladat. Aztán persze mindig új játékokat és új szabályokat találunk ki. Egy szabály soha nem változik, ami nagyjából az, hogy az a szabály, amit én mondok” – kezdte az Origónak.

A játékosok ráadásul évről évre egyre felkészültebben érkeznek, hiszen a korábbi évadokból és a külföldi verziókból is próbálhatnak tanulni. Árpa szerint azonban a készítők mindig igyekeznek egy olyan csavarral előállni, amire senki nem számít.

„Azért itt lehet most már variálni, mert a játékosok is próbálnak felkészülni. Hál' Isten annyira rugalmasak tudunk lenni a szabályokban, hogy akkor sem tudnak felkészülni, ha végignézik az összes külföldi adást, mert mindig valami olyasmit tudunk kitalálni, ami még nem is volt sehol máshol a világon. Ennek ellenére most Magyarországon debütál a már több országban is szerephez jutó vörös köpenyes, azaz a Titkos Gyilkos."

Árpa Attila és felesége nagyon szeretnének közös gyereket (Fotó: Mediaworks)

Árpa Attila Az Árulókban fontos szerepet játszik

Árpa Attila karaktere szinte összeforrt a műsorral, ám mint mondja, a gróf egy tudatosan felépített szerep, amely sok tekintetben távol áll a valódi személyiségétől. Ezt a külseje és a viselkedése is tükrözi.

Ez nyilván egy szerep, és most is, a sajtótájékoztatón is éppen a saját privát énem és a szerep között vagyok. Nyilván másképp beszélnék, másképp állnék, ha önmagamat adnám. Emellett fontosnak tartom leszögezni, hogy nem vagyok sem szadista, sem elmebeteg, sem vészjóslóan karizmatikus. Na, jó, ez az utolsó talán stimmel. Úgyhogy ez a magának való gróf, akinek az egyetlen igazi társa Leopold, elég távol áll tőlem.

A műsorvezető szerint ezt a karaktert apró gesztusokkal is életre kell keltenie: a beszédmódján, a tartásán és még az arcmimikáján is változtat.