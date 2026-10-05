Október 6-án, azaz kedden elstartol Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban új évada az RTL-en. Huszonnégy ismert személy költözik be ezúttal is a kastélyba, köztük Csonka András is. A színésznek nem volt könnyű dolga, amikor megkeresték, hiszen több alkalommal is hívták már, ő azonban sokáig nemet mondott.

Csonka Andrást többször hívták már azért, hogy szerepeljen Az Árulókban (Fotó: Mediaworks)

Az Árulók 2026-os évadában Csonka András is szerepel

Végül úgy döntött, ideje belevágnia az ismeretlenbe, ám az első pillanatokban még egyáltalán nem volt biztos abban, hogy jól döntött.

„Először is egy pánik volt bennem, hogy miért kellett nekem ebbe az egészbe belevágni. Többször is hívtak, de úgy voltam vele, hogy na, most már nem adhatok kosarat. Az egész életem arról szól, hogy szerepeket osztanak rám. Ilyen szempontból kiszolgáltatott vagyok, ugye, mint színész. Nem én döntöm el, hogy megcsörren a telefonom, vagy nem. Úgyhogy én ezt képviseltem, mert esküszöm, hogy nem tudtam eldönteni, melyik szereppel járnék jobban. Nyilván a papírforma az, hogy Ártatlan legyek, mert ugye egy szolid fickónak ismernek, aztán óriási meglepetés lenne, hogyha nem ez lenne a szerepem. De tényleg én ezt szerettem volna a Jóistenre, vagy inkább Árpa Attilára bízni, hogy akkor most mi a fenét akarnak tőlem.”

A tőle megszokott humor bizonyára a képernyőn is vissza fog köszönni (Fotó: Mediaworks)

Csonka András elárulta, mitől félt a legjobban

Csonka András színészként nyilvánvalóan jól érzi magát társaságban, ám Az Árulóknak sajátos szabályrendszere van: a játékosoknak teljesen el kell szakadniuk a külvilágtól, így természetesen a mobiltelefonjuktól is meg kell válniuk.

Az én félelmem az volt, hogy összezárva ennyi emberrel nem feltétlen annyira komfortos nekem. Szeretek emberek között lenni, de akkor, amikor én akarok, és fontos, hogy onnan haza lehessen menni, elő tudjam venni a telefonomat, stb. Ilyen lehetőségek azonban itt nem voltak! De nem baj, mert adott egy csomó olyan élményt, amik soha nem történtek volna meg, hogyha nem vállalom el. Mindenképpen izgalmas volt, szerintem egy jó csapat állt össze.

András nem először került olyan szituációba, amikor a saját félelmeivel kellett szembenéznie. Sőt, pályafutása során már több alkalommal bizonyította, hogy ha kell, képes túllépni a határain.