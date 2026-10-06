Október 6-án, kedden indul Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban új évada az RTL-en, amelyben 24 ismert személy méretteti meg magát, köztük Lola is. Az énekesnő számára azonban nemcsak maga a játék tartogatott komoly kihívásokat: édesanyaként az is nagy kérdés volt, hogyan bírja majd a hosszú távollétet a kislányától.
Az Árulók szereplője először úgy érezte, nem vállalja el a műsort
Már a beköltözés gondolata is számos kérdést felvetett benne, hiszen pontosan nem tudhatta, mennyi ideig lesz távol az otthonától. Ráadásul a kastélyban teljesen új közegbe csöppent, ami önmagában is próbára tette volna.
„Bennem egy gondolat volt, hogy nagyon féltem, hogy milyen lesz az, hogy egy csomó, számomra idegen ember közé beköltözök” – kezdte az Origónak.
Lola a felkérésnek természetesen örült, az időzítés miatt azonban voltak kétségei.
Amikor megkaptam a felkérést, nagyon örültem, de azt éreztem, hogy talán ez nem az az időszak, amikor elvállalhatom ezt a műsort. Aztán több olyan régebbi szereplővel is beszélgettem, akiknek ennyire pici gyerekeik voltak, amikor beköltöztek a kastélyba. Mindenki azt mondta, hogy ki ne hagyjam, vállaljam el, és higgyem el, hogy ez jó lesz. Egy alvásmegvonással élő anyukát itt úgysem tud majd senki kicsinálni. Úgy éreztem, hogy ebben van valami
– nevetett.
Lola férje buzdítása segített
A végső lökést azonban a férje adta meg. Lola elmesélte, hogy a férje is rajong Az Árulókért, így pontosan tudta, milyen különleges lehetőség előtt áll a felesége.
„A férjemmel mindketten imádjuk ezt a műsort, mindig néztük is. Meg is kérdezte, hogy miért hiszem azt, hogy nem vállalhatom el. Mondtam neki, hogy hát azért, mert itt van a kislányunk, mire ő azonnal azt válaszolta, hogy oké, de ő is itt van, és nagyon boldog lenne attól, ha ezt elvállalnám, mert így még szorosabb lenne a kapcsolata a kislányával. Tudtam, hogy nagyon kevés férfi tudja ezt megcsinálni, hogy akár napokig vagy hetekig otthon van kettesben a kislányával, ezért döntöttem végül úgy, hogy vállalom a műsort.”
A döntés végül jó élményeket hozott a család másik felének is. Lola számára azonban egészen más volt megélni a kastélyban töltött napokat, mint ahogy azt kívülről talán elképzelné az ember.
Egyébként nagyon jól érezték magukat, és nagyon jó volt látni, hogy mennyivel szorosabb lett a kapcsolatuk. Ettől függetlenül nekem ez nagyon nehéz időszak volt, mert arra az érzésre fizikailag nem voltam felkészülve, hogy milyen az, amikor reggel felkelek, és nincs ott és nincs velem a kislányom. Bevallom, ezzel végig küzdöttem.
A műsor lezárulta után sem múlt el egyik pillanatról a másikra az az érzelmi megterhelés, amelyet a kastélyban átélt. Hiába tért haza a családjához, az élmény még sokáig elkísérte.
Amikor már otthon voltam, még napokig azzal a rémálommal ébredtem, hogy még nem vagyok otthon. Szóval ez egy nagyon megterhelő műsor, lelkileg és mentálisan borzasztóan megterhelő az egész, és ehhez kellett idő, mire kihevertem.