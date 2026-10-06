Október 6-án, kedden indul Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban új évada az RTL-en, amelyben 24 ismert személy méretteti meg magát, köztük Lola is. Az énekesnő számára azonban nemcsak maga a játék tartogatott komoly kihívásokat: édesanyaként az is nagy kérdés volt, hogyan bírja majd a hosszú távollétet a kislányától.

Az Árulók 2026-os évadában 24 ismert személy költözik be a kastélyba (Fotó: Mediaworks)

Az Árulók szereplője először úgy érezte, nem vállalja el a műsort

Már a beköltözés gondolata is számos kérdést felvetett benne, hiszen pontosan nem tudhatta, mennyi ideig lesz távol az otthonától. Ráadásul a kastélyban teljesen új közegbe csöppent, ami önmagában is próbára tette volna.

„Bennem egy gondolat volt, hogy nagyon féltem, hogy milyen lesz az, hogy egy csomó, számomra idegen ember közé beköltözök” – kezdte az Origónak.

Lola a felkérésnek természetesen örült, az időzítés miatt azonban voltak kétségei.

Amikor megkaptam a felkérést, nagyon örültem, de azt éreztem, hogy talán ez nem az az időszak, amikor elvállalhatom ezt a műsort. Aztán több olyan régebbi szereplővel is beszélgettem, akiknek ennyire pici gyerekeik voltak, amikor beköltöztek a kastélyba. Mindenki azt mondta, hogy ki ne hagyjam, vállaljam el, és higgyem el, hogy ez jó lesz. Egy alvásmegvonással élő anyukát itt úgysem tud majd senki kicsinálni. Úgy éreztem, hogy ebben van valami

– nevetett.

Lola kislánya hiányára nem vot felkészülve (Fotó: Mediaworks)

Lola férje buzdítása segített

A végső lökést azonban a férje adta meg. Lola elmesélte, hogy a férje is rajong Az Árulókért, így pontosan tudta, milyen különleges lehetőség előtt áll a felesége.

„A férjemmel mindketten imádjuk ezt a műsort, mindig néztük is. Meg is kérdezte, hogy miért hiszem azt, hogy nem vállalhatom el. Mondtam neki, hogy hát azért, mert itt van a kislányunk, mire ő azonnal azt válaszolta, hogy oké, de ő is itt van, és nagyon boldog lenne attól, ha ezt elvállalnám, mert így még szorosabb lenne a kapcsolata a kislányával. Tudtam, hogy nagyon kevés férfi tudja ezt megcsinálni, hogy akár napokig vagy hetekig otthon van kettesben a kislányával, ezért döntöttem végül úgy, hogy vállalom a műsort.”