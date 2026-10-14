Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban hazai történetében először tűnt fel a Titkos Gyilkos, akinek kilétét sokáig a nézők előtt is rejtély övezte. Az RTL krimi-realityjében a vár ura, Árpa Attila a vörös köpenyes szerepét osztotta Kováts Dávidra, aki napokon át teljesen egyedül játszotta a saját, különleges játszmáját.

Kováts Dávid Az Árulók forgatása után is visszavágyik a játékba (Fotó: RTL)

Az Árulók 2026-os évadában van először Titkos Gyilkos

Kováts Dávid már a kiválasztás pillanataiban is komoly izgalmakat élt át. Attól tartott, hogy Árpa Attila végül nem őt választja ki, így hatalmas megkönnyebbülést érzett, amikor kiderült, hogy Áruló lesz.

„Nagyon örültem, hogy Áruló lettem. Már a kiválasztásnál is óriási feszültség volt bennem, és folyamatosan azt vártam, mikor érinti meg Attila a vállamat. Azt azonban nem tudtam, hogy különleges szerepet kapok, ez csak a beavatáskor derült ki. Még akkor is kellett egy kis idő, mire felfogtam, hogy vörös a köpenyem, de rögtön izgalmasnak találtam a lehetőséget, és úgy éreztem, jól tudok majd élni vele.”

Dávidnak valóban sikerült észrevétlennek maradnia, ám ez korántsem jelentette azt, hogy nyugodtan hátradőlhetett volna. Éppen ellenkezőleg: minden apró gesztust, pillantást és gyanúsnak tűnő helyzetet figyelnie kellett.

Nem tudom pontosan, mitől működött ennyire jól, de szinte senki sem gyanakodott rám, sem az Ártatlanok, sem a többi Áruló közül. Közben viszont végig paranoiás helyzetben voltam, mert mindenkire figyelnem kellett. Előfordult például, hogy Lola és Vivi mögém ültek az autóban, és a visszapillantó tükörből próbáltam kideríteni, vajon miért figyelnek ennyire. Végül sikerült elterelnem a gyanút, és talán az is segített, hogy általában nem mutatom ki az érzelmeimet. Ez a magánéletben néha hátrány, de itt kifejezetten jól jött.

Napokig senki sem tudta, hogy Kováts Dávid a Titkos Gyilkos (Fotó: KATONA LASZLO/RTL)

Az Árulók szereplője egy idő után paranoiás lett

A különleges szerepnek azonban ára is volt: a titkos küldetés izgalma mellett az elszigeteltség, az alváshiány és a kastélyban egyre fokozódó feszültség is megviselte.

„Volt abban valami különleges érzés, hogy én vagyok a rejtett, titkos ember, akiről senki sem tud. De ahogy haladt előre a játék, egyre nőtt bennem a paranoia és a fáradtság. A többiek már aludtak, amikor é javában tevékenykedtem, a kastély hangulata pedig egyre feszültebbé vált. Egy idő után szinte vágni lehetett a levegőt.”