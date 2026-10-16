Drámai pillanatokból ezúttal sem volt hiány Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban legutóbbi adásában. Polgár Tündét teljesen hatalmába kerítette a félelem, miután csütörtökön kiderült, hogy az éjszakai merénylet után egyetlen játékos sem esett ki. Az üzletasszony azonnal arra gondolt, hogy talán ő volt az Árulók célpontja, és csak annak köszönheti az életét, hogy korábban megivott egy különleges elixírt. A felismerés annyira megviselte, hogy a könnyeivel küszködve próbálta összerakni az előző este történéseit.

Polgár Tünde először borult ki Az Árulók című műsorban (Fotó: RTL)

Az Árulók szereplői egyre nehezebben dolgozzák fel a történteket

A szerdai adásban az Árulóknak nyílt színi merényletet kellett végrehajtaniuk, ám a játékosok közül ketten egy-egy elixír segítségével védelmet szerezhettek. Ha ugyanis ők váltak volna a merénylet áldozatává, megmenekültek volna a kieséstől. Az egyik italt Polgár Tünde kapta Filótól, így a nő számára különösen nyugtalanítóvá vált a másnap reggeli fejlemény. Bár a merénylet végül nem járt sikerrel, erről az Ártatlanok még nem tudtak, ezért amikor szembesültek a ténnyel, hogy senki sem halt meg, Tünde rögtön a legrosszabbra gondolt.

Rögtön a totál paranoia elhatalmasodott rajtam, mert azt éreztem: lehet, hogy nekem meg kellett innom azt az elixírt, és csak ezért vagyok életben? Lehet, hogy valakivel nem kellett volna beszélnem, vagy mellé ülnöm az este? Valamire rátapintottam, vagy valami miatt azt érzem, hogy iszonyatos veszélyben vagyok

– mondta Tünde a könnyeivel küzdve.

A nő kétségbeesetten próbálta felidézni az előző este történéseit, hátha talál valamilyen kapaszkodót, amely segíthet megérteni, mi történhetett a háttérben. A feszültség azonban annyira elhatalmasodott rajta, hogy még a legegyszerűbb emlékek felidézése is nehézséget okozott számára.

„Vissza kellene emlékeznem, hogy ki, mit mondott. És egyszerűen nem tudok visszaemlékezni” – mondta sírva.

Polgár Tünde megmutatta az érzékenyebb oldalát a játékostársainak (Fotó: KATONA LASZLÓ/RTL)

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Polgár Tünde azt is elárulta, hogy a játékban igyekszik erősnek mutatkozni, ám a történtek olyan érzéseket hoztak felszínre benne, amelyeket már nem tudott magában tartani. Úgy érezte, most mások is megláthatják azt az érzékenyebb oldalát, amelyet a hétköznapokban talán kevésbé mutat meg.

Ma előkerül a nagyon-nagyon összetört kislány, aki ott belül tényleg ott van, de ma meg is fogom mutatni

– jelentette ki.