Drámai fordulatot hozott Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban hétfői adása: Sipos Orsi saját kollégáját és barátnőjét, Rainer-Micsinyei Nórát vádolta meg azzal, hogy a gyilkosok oldalán áll. A gyanúja több játékostársát is meggyőzte, így a Kerekasztal szertartáson végül Nóra kapta a legtöbb szavazatot, és el kellett hagynia a kastélyt. Amikor azonban az igazság körében kiderült, hogy végig Ártatlan volt, Orsi számára összeomlott a világ. A színésznő zokogva szembesült azzal, hogy éppen ő indította el azt a folyamatot, amely a barátnője száműzéséhez vezetett.

Rainer-Micsinyei Nóra távozott hétfőn Az Árulókból (Fotó: RTL)

Az Árulók szereplői közül többen is kiborultak

A hétfői Kerekasztal szertartás előtt egyre nagyobb lett a feszültség a kastélyban, Orsi pedig egyre határozottabban állította, hogy valami nincs rendben Rainer-Micsinyei Nóra körül. A gyanú különösen fájdalmas volt annak fényében, hogy a két nő nemcsak játékostársként, hanem kollégaként és barátként is kötődik egymáshoz. Orsi mégis úgy érezte, követnie kell a megérzéseit, és másokat is sikerült meggyőznie arról, hogy Nóra lehet az egyik Áruló.

A szavazás végül végzetesnek bizonyult: Nóra neve került elő a legtöbbször, így száműzték a kastélyból. Az igazság pillanata azonban mindent megváltoztatott. Nóra az igazság körében elárulta, hogy ő végig Ártatlan volt, vagyis Orsi nemcsak a játékban tévedett hatalmasat, hanem akaratlanul is hozzájárult egy számára fontos ember búcsújához.

Amint világossá vált, hogy Nóra nem tartozott az Árulók közé, Orsi teljesen összeomlott. Mikecz Estilla próbált mellette lenni, miközben Orsi zokogva próbálta feldolgozni, mi történt. Nem egyszerűen egy rossz taktikai döntés miatt gyötörte a lelkiismeret: úgy érezte, a saját barátnője bizalmát játszotta el, és nem érti, hogyan nem látta át a helyzetet.

Úgy érzem, mintha elárultam volna, őt. Annyira szeretem őt, és nem értem, hogy nézhettem be ezt ennyire

– mondta Orsi sírva Mikecz Estillának.

Sipos Orsi kezdett el gyanakodni kolléganőjére, teljesen kiborult, amikor kiderült, hogy Nóra Ártatlan (Fotó: RTL)

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A történtek Estillát is megrázták, a két nő pedig kétségbeesetten próbálta feldolgozni a történteket. A riporthelyiségben a humorista már nem próbálta szépíteni a történteket. Orsi belátta, hogy a gyanúja mögött nem volt elég bizonyíték, és a játék során talán túlságosan is elhitte, hogy jól látja az összefüggéseket. A bűntudata egyre csak nőtt, hiszen úgy érezte, ha nem veti fel Nóra nevét, a többiek talán nem is szavaztak volna rá.

Tök ok nélkül kiszavaztam Nórit, és hogy ha nem terjesztem fel a nevét, akkor valószínűleg senki nem szavazott volna rá, vagy max ketten. Nagyon rosszul érzem magam, nagyon bűntudatom van. Lett egy ilyen rohadt nagy mellényem, ami a fejembe szállt, és azt hittem, hogy mostantól aztán minden gondolatom micsoda arany. Butaság volt

– mondta Orsi a riportszobában.