Még a legfeszültebb pillanatokban is történhet valami, ami megtöri a komor hangulatot. Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban keddi adásában Vasvári Vivien akaratlanul is megnevettette a játékosokat, amikor egyetlen betűt kihagyva írta fel annak a nevét, akit Árulónak tartott. A Kerekasztalnál kitört nevetés egy pillanatra minden gyanúsítást háttérbe szorított.

Vasvári Vivien okozta a legviccesebb pillanatot Az Árulók keddi adásában (Fotó: RTL)

Az Árulók szereplői nem bírták visszatartani a nevetésüket

A szertartás során egymást érték a vádak, a játékosok próbálták megfejteni, ki játszik ellenük, majd elérkezett a szavazás ideje. Mindenki krétával írta fel a táblájára annak a nevét, akit a leggyanúsabbnak talált, a voksokat pedig sorra felfedték a többiek előtt. Ahogy egyre több név került elő, a feszültség szinte tapinthatóvá vált.

Ekkor következett Vasvári Vivien, aki Csonka Andrást szerette volna megnevezni. Csakhogy a színész becenevét, a Csonka Bandit akarta felírni, ám valahol elveszett egy betű, így a tábláján végül a Csonka Badi név szerepelt. Amint a többiek meglátták a feliratot, többen is küzdöttek azzal, hogy megőrizzék komolyságukat. Csonka András arcán is megjelent egy visszafojtott mosoly, Mikecz Estilla azonban nem tudta tovább türtőztetni magát: a kezeit az arca elé emelve nevetésben tört ki. Szőke Rebeka szintén elnevette magát, és a síri csöndben egyre nehezebb volt úgy tenni, mintha semmi különös nem történt volna.

Csonka András tovább fokozta a helyzetet (Fotó: RTL)

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Vasvári Vivi eleinte értetlenül figyelte a reakciókat, és nem értette, mi váltotta ki a többiekből ezt a kitörő jókedvet. Estilla végül nevetés közben szólalt meg:

Bocsánat, ezt szerintem javítsuk ki.

„Mi van?” – kérdezte Vivi, majd újra rápillantott a táblájára. Amikor végre ő is észrevette az elírást, már nem tudta megállni nevetés nélkül, és gyorsan kisatírozta a hibás nevet. Ekkorra azonban már az egész társaság nevetett.

Csonka András sem hagyta ki a lehetőséget, hogy tovább fokozza a pillanatot. A színész a maga módján reagált a furcsa névváltozatra:

Miért? Miért nem jó ez?

A rövid közjáték oldotta a Kerekasztalnál uralkodó feszültséget, a szavazás azonban folytatódott, és hamarosan ismét komolyra fordult a helyzet.