Vona Gábor nem akar Áruló lenni: "Azt a politikában olyan sokszor megkapom, mint címke"

Vona Gábor is beköltözik a kastélyba Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban ötödik évadában, amely október 6-án indul az RTL-en. A politikus számára nem volt egyszerű döntés, hogy igent mondjon a felkérésre, hiszen tisztában volt vele, hogy a krimi-realityben komoly lelki próbatételek várhatnak rá.

Vona Gábornak mindig is nagyon tetszett Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsor (Fotó: Mediaworks)

Az Árulók szereplői között először van politikus

A játék világa azonban korántsem volt ismeretlen számára. Sőt, Vona Gábor elárulta, hogy maga a társasjátékos forma kifejezetten közel áll hozzá, és az előző évadokat is figyelemmel követte.

„Ez a játék, amit az emberek játszanak baráti körökben, a kedvenc játékom, nagyon sokat játszom. Úgyhogy ezt a fajta játékot nagyon közel érzem magamhoz. Magát a műsort is ismertem, ami az RTL-en fut, mind a négy évadot láttam, és nagyon tetszett. Amikor nézegettem ezeket a részeket, akkor egyébként el is képzeltem, hogy milyen lenne ebben a műsorban szerepelni. Ezt a lehetőséget pedig meg is adta az élet, amikor felhívtak” – kezdte az Origónak.

Bár pontosan tudta, milyen szerepek várhatnak rá a kastélyban, egyet közülük nem különösebben szeretett volna magára ölteni. Vona ugyanis úgy érzi, az „áruló” megnevezéssel a magyar közéletben a különféle politikai táborok sajnos gyakran dobálódznak.

Úgy mentem ebbe a műsorba, hogy Áruló nem szeretnék lenni. Azt a politikában olyan sokszor megkapom, mint címke. De természetesen bármilyen szerepet is ró rám a játékmester, legyen ez Ártatlan, Áruló, Titkos Áruló, akkor azt el fogom vállalni, és a legjobb tudásom szerint fogom játszani a játékot.

Az Árulók 2026-os évada október 6-án kezdődik (Fotó: Mediaworks)

Hosszas töprengés előzte meg azt, hogy Vona Gábor Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban szerepeljen

A döntést ugyanakkor nagyon nehezen hozta meg Gábor. Ráadásul azt is tudta, hogy Az Árulókban egy-egy rossz megnyilvánulás vagy félresikerült taktika komoly következményekkel járhat.

„Soha nem gondoltam volna, hogy valaha szerepelni fogok egy kereskedelmi tévéműsorban. Vágytam arra, hogy ebben a játékban szerepeljek, de soha nem gondoltam volna, hogy ez megvalósulhat. Engem is nagyon meglepett a meghívás.”

Hosszas töprengés után mertem végül igen mondani. Voltak ebben olyan pillanatok, sőt napok is, amikor úgy éreztem, hogy inkább ezt mégsem akarom vagy merem bevállalni. Politikus Magyarországon még nem szerepelt ebben a játékban. Ebben én vagyok az első, és aki látta az előző évadokat, az láthatta azt is, hogy ebben a műsorban azért csúnyán meg lehet égni, lelkileg meg lehet törni.

Vona számára nemcsak a saját szereplése miatt volt komoly a tét. Úgy érezte, politikusként más szempontokat is mérlegelnie kell, mielőtt belevág egy ilyen kalandba, hiszen a döntése a politikai közösségére is hatással lehet.