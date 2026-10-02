Vona Gábor nem akar Áruló lenni: "Azt a politikában olyan sokszor megkapom, mint címke"

Vona Gábor is beköltözik a kastélyba Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban ötödik évadában, amely október 6-án indul az RTL-en. A politikus számára nem volt egyszerű döntés, hogy igent mondjon a felkérésre, hiszen tisztában volt vele, hogy a krimi-realityben komoly lelki próbatételek várhatnak rá.
Az Árulók szereplői között először van politikus
A játék világa azonban korántsem volt ismeretlen számára. Sőt, Vona Gábor elárulta, hogy maga a társasjátékos forma kifejezetten közel áll hozzá, és az előző évadokat is figyelemmel követte.
„Ez a játék, amit az emberek játszanak baráti körökben, a kedvenc játékom, nagyon sokat játszom. Úgyhogy ezt a fajta játékot nagyon közel érzem magamhoz. Magát a műsort is ismertem, ami az RTL-en fut, mind a négy évadot láttam, és nagyon tetszett. Amikor nézegettem ezeket a részeket, akkor egyébként el is képzeltem, hogy milyen lenne ebben a műsorban szerepelni. Ezt a lehetőséget pedig meg is adta az élet, amikor felhívtak” – kezdte az Origónak.
Bár pontosan tudta, milyen szerepek várhatnak rá a kastélyban, egyet közülük nem különösebben szeretett volna magára ölteni. Vona ugyanis úgy érzi, az „áruló” megnevezéssel a magyar közéletben a különféle politikai táborok sajnos gyakran dobálódznak.
Úgy mentem ebbe a műsorba, hogy Áruló nem szeretnék lenni. Azt a politikában olyan sokszor megkapom, mint címke. De természetesen bármilyen szerepet is ró rám a játékmester, legyen ez Ártatlan, Áruló, Titkos Áruló, akkor azt el fogom vállalni, és a legjobb tudásom szerint fogom játszani a játékot.
Hosszas töprengés előzte meg azt, hogy Vona Gábor Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban szerepeljen
A döntést ugyanakkor nagyon nehezen hozta meg Gábor. Ráadásul azt is tudta, hogy Az Árulókban egy-egy rossz megnyilvánulás vagy félresikerült taktika komoly következményekkel járhat.
„Soha nem gondoltam volna, hogy valaha szerepelni fogok egy kereskedelmi tévéműsorban. Vágytam arra, hogy ebben a játékban szerepeljek, de soha nem gondoltam volna, hogy ez megvalósulhat. Engem is nagyon meglepett a meghívás.”
Hosszas töprengés után mertem végül igen mondani. Voltak ebben olyan pillanatok, sőt napok is, amikor úgy éreztem, hogy inkább ezt mégsem akarom vagy merem bevállalni. Politikus Magyarországon még nem szerepelt ebben a játékban. Ebben én vagyok az első, és aki látta az előző évadokat, az láthatta azt is, hogy ebben a műsorban azért csúnyán meg lehet égni, lelkileg meg lehet törni.
Vona számára nemcsak a saját szereplése miatt volt komoly a tét. Úgy érezte, politikusként más szempontokat is mérlegelnie kell, mielőtt belevág egy ilyen kalandba, hiszen a döntése a politikai közösségére is hatással lehet.
„Nyilván egy politikai pártvezetője nemcsak saját magáért felel. Amikor egy politikai közösségért felel valaki, akkor azt is számításba kell vennie, hogy akarja-e a többiek bőrét vásárra vinni. Nekem ez egy nehéz döntés volt, több szempontból is. Úgyhogy, amikor végül meghoztam ezt a döntést, akkor ez a játék gyakorlatilag nekem már el is kezdődött.”
Végül azonban éppen az győzte meg, hogy ha nemet mond, talán később jobban bánná a kihagyott lehetőséget. Így hiába volt benne bizonytalanság, végül úgy döntött, vállalja a számára teljesen új helyzetet.
Furamód, amikor eldöntöttem, hogy inkább mégsem megyek be, akkor éreztem egy olyan ürességet, hiányt vagy csalódottságot, ami miatt azt éreztem, hogy ez egy olyan lehetőség az életben, ami egyszer adatik csak meg. Úgy voltam vele, hogy inkább azt bánjam meg, hogy elvállaltam, és nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, mint azt, hogy nem vállaltam el, és csak a tévéből nézem az ötödik évadot.