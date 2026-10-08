Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban első epizódjában néhány játékos számára komoly feszültséget okozott Vona Gábor jelenléte. Rainer-Micsinyei Nóra, Sapkás Piréz és Mérő Vera is arról beszélt, hogy erkölcsi dilemmát jelent számukra, hogy a politikusból lett játékossal egy műsorban kell szerepelniük, ezt pedig a saját stílusukban tudatták is a politikussal. Vona Gábor most a közösségi oldalán közzétett videóban reagált a történtekre, és őszintén mesélt arról, hogyan élte meg az első napot, illetve mi zajlott benne a háttérben.

Vona Gábor számára megalázó volt a játékostársai megnyilvánulása Az Árulókban (Fotó: RTL)

Az Árulók szereplői közül többen is nekimentek Vona Gábornak

Az első konfliktus már a játék után megtörtént, amikor Sapkás Piréz nekiment Vona Gábornak, és elmondta neki, hogy komoly belső vívódást okoz számára a jelenléte. A kastélyba érve pedig kiderült, hogy a gondolat nem csak benne fogalmazódott meg.

„Megtörtént, aminek meg kellett történnie, lement Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban első epizódja. Rainer-Micsinyei Nóra, Sapkás Piréz és Mérő Vera volt az egyik oldalon, és én voltam a másik oldalon. Sapkás Piréz már a játék után – amikor jöttünk hazafelé az autóban – szóvá tette, hogy ő igazából erkölcsileg küszködik azzal, hogy én ott vagyok a játékban. Aztán a kastélyban, amikor megérkeztünk, Mérő Vera és Rainer-Micsinyei Nóra is alátámasztotta, mondva, hogy neki is ez egy ilyen frusztráló dilemma, hogy én ott vagyok a játékban. Ugye úgy is fogalmaztam: úgy tűnik, hogy számukra az nem elképzelhető, hogy Vona Gáborral egy játékban szerepeljenek.”

A politikus elmondása szerint különösen nehéz volt számára, hogy mindez már a játék kezdetén történt, amikor még egyáltalán nem volt lehetősége arra, hogy játékosként bizonyítson. Úgy érezte, olyan helyzetbe került, amelyről nem ő döntött, mégis neki kellett viselnie a következményeit.