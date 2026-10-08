Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban első epizódjában néhány játékos számára komoly feszültséget okozott Vona Gábor jelenléte. Rainer-Micsinyei Nóra, Sapkás Piréz és Mérő Vera is arról beszélt, hogy erkölcsi dilemmát jelent számukra, hogy a politikusból lett játékossal egy műsorban kell szerepelniük, ezt pedig a saját stílusukban tudatták is a politikussal. Vona Gábor most a közösségi oldalán közzétett videóban reagált a történtekre, és őszintén mesélt arról, hogyan élte meg az első napot, illetve mi zajlott benne a háttérben.
Az Árulók szereplői közül többen is nekimentek Vona Gábornak
Az első konfliktus már a játék után megtörtént, amikor Sapkás Piréz nekiment Vona Gábornak, és elmondta neki, hogy komoly belső vívódást okoz számára a jelenléte. A kastélyba érve pedig kiderült, hogy a gondolat nem csak benne fogalmazódott meg.
„Megtörtént, aminek meg kellett történnie, lement Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban első epizódja. Rainer-Micsinyei Nóra, Sapkás Piréz és Mérő Vera volt az egyik oldalon, és én voltam a másik oldalon. Sapkás Piréz már a játék után – amikor jöttünk hazafelé az autóban – szóvá tette, hogy ő igazából erkölcsileg küszködik azzal, hogy én ott vagyok a játékban. Aztán a kastélyban, amikor megérkeztünk, Mérő Vera és Rainer-Micsinyei Nóra is alátámasztotta, mondva, hogy neki is ez egy ilyen frusztráló dilemma, hogy én ott vagyok a játékban. Ugye úgy is fogalmaztam: úgy tűnik, hogy számukra az nem elképzelhető, hogy Vona Gáborral egy játékban szerepeljenek.”
A politikus elmondása szerint különösen nehéz volt számára, hogy mindez már a játék kezdetén történt, amikor még egyáltalán nem volt lehetősége arra, hogy játékosként bizonyítson. Úgy érezte, olyan helyzetbe került, amelyről nem ő döntött, mégis neki kellett viselnie a következményeit.
Végtelenül megalázó volt egyébként ez az egész. Nagyon kellemetlen, ha egy ilyen helyzetbe kerülsz. Azt a szituációt átélni, hogy van egy játék, életedben először vagy egy ilyen játékban, és úgy indul, hogy három ember a te létezésedet, a te ott létedet megkérdőjelezi, ez egy elég megalázó dolog volt. Én azt hiszem, hogy egy ilyen játékban azért mindenki aláírja a szerződést, és mindenki azt írja alá, hogy akárki lesz ott, azokkal kell játszania. Ebben mi nem vagyunk döntési helyzetben. Nekem sem volt mindenki szimpatikus, egyébként nyilván ők sem, de bennem nem merült fel, hogy nekem ebből problémát kéne csinálnom.
Az Árulók 2026-os évada azonnal konfliktussal indult
A helyzet azonban nem csupán kellemetlen pillanatokat okozott neki. Vona arról is beszélt, hogy az első este komolyan megfordult a fejében: talán nem is marad a műsorban. Végül azonban másként döntött, és ennek személyes okai is voltak.
„Úgy mentem este el, hogy nem tudom, megélem-e a holnapot, mert igazából, ha én gyilkos lennék, akkor ideális áldozatnak tartanám saját magamat. A másik pedig, ami bennem volt, ennél is mélyebb volt, hogy ennek az egész politikai konfliktusnak a lecsapódása, és azt megélni, hogy te egy játékban mások számára egy erkölcsi dilemma vagy, és a te jelenléted egy zavaró dolog, az nagyon megalázó volt, nagyon kellemetlen volt, ezért éjszaka megfordult a fejemben, hogy ezt az egészet abbahagyom és hazamegyek. Úgy éreztem, hogy ezt így nem akarom csinálni, nem akarom a játékot elrontani, nem szerettem volna ezt a szerepet. De aztán úgy gondoltam, hogy ez gyávaság lenne, így megfutamodni. Van egy csomó dolog, amit szégyellek, de az, ami most vagyok, és az, ami lettem az elmúlt időszakban, arra már nagyon büszke vagyok, és úgy gondoltam, hogyha most hazamegyek, akkor ezt az egészet, ezt az egész elmúlt 13 évet tenném semmisé. Úgyhogy inkább ott maradtam.”