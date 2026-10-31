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azahriah

Hová jutott a botrányos Azahriah? Telt házas koncertek után most itt énekel – videó

39 perce
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Szokatlan helyen bukkant fel az ismert, korábban botrányokba is keveredett magyar énekes. Azahriah, eredeti nevén Baukó Attila, pénteken az Astoria aluljárójában énekelt egy utcazenésszel.
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azahriahmagyar énekesastoriaénekesaluljáró

Telt házas arénakoncertek és európai turné után egészen szokatlan helyen bukkant fel Azahriah. A népszerű magyar énekes pénteken az Astoria aluljárójában kezdett utcazenélni, ráadásul nem is egyedül érkezett: egy gitáros kísérte a fellépését.

20220723 Debrecen Campus Fesztivál 3. napja, Azahriah koncert. Fotó: Kiss Annamarie KA Hajdú-Bihari Napló Képen: Baukó Attila énekes, zenész
Azahriah Fotó: Kiss Annamarie

Azahriah az Astoria aluljárójában Oláh Marcell gitárossal zenélt együtt, aki Marcellonfire néven alkot. A zenész már évek óta rendszeresen utcazenél Budapesten, emellett saját stúdiójában készít felvételeket és hangszereléseket is – számolt be róla az Index a Refresher alapján.

Azahriah a telt házas koncertek után az utcán énekelt

Az énekes legutóbbi fellépéseihez képest különösen szokatlan helyszínt választott. Azahriah 2024 őszén még bejelentette, hogy egy időre szünetet tart, később azonban tisztázta, hogy nem végleges visszavonulásról van szó. A koncertszünet alatt sem hagyott fel a zenéléssel, elmondása szerint szinte reggeltől estig új dalokon dolgozott.

A visszatérése óta ismét nagyszabású koncerteket ad: 2025-ben három telt házas fellépése volt az MVM Dome-ban, 2026-ban pedig európai turnéra is indult. Szeptemberben két estén is megtöltötte a Budapest Parkot, most viszont egy fővárosi aluljáróban, egy utcazenész társaságában énekelt.

 

 

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