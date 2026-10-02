Kiara Lord és Dávid Petra csúnyán beszólt Balogh Eleninek és szerelmének: a pár így szólt vissza a kritikára

Október 19-én dupla résszel startol az Ázsia Expressz 2026-os évada, ami most rendhagyó módon Dél-Amerikában, Brazíliában és Bolíviában forgott le. Ráadásul nem csak a nézők kíváncsiak már az új évadra, ugyanis az induló nyolc páros tagjai is már tűkön ülve várják, hogy visszanézhessék, mi minden történt velük a verseny alatt, amiről esetleg eddig nem is tudtak. Ebből most a sajtótájékoztató keretein belül kaptak egy kis ízelítőt, ami által kiderült, hogy a kétségkívül legmegosztóbb párosnak számító Dávid Petra és Kiara Lord mit gondolnak ellenfeleikről. Persze a véleményük a legtöbbjükre nézve nem volt éppen hízelgő, mint például Soós Dávid és Balogh Eleni esetében sem. A fiatal pár most lapunknak reagált is a hallottakra.

Végre kiderült, hogy az Ázsia Expressz mikor kezdődik, már Soós Dávid és Balogh Eleni is alig várják, hogy láthassák (Fotó: Szabolcs László)

A versenyzők a sajtótájékoztatón már láthattak néhány részletet az Ázsia Expressz 7. évadának első részéből, amikből kiderült, hogy Kiara Lord és Dávid Petra unalmasnak tartja Balogh Eleniéket, olyanoknak, akiknek szerintük nincs személyiségük, ráadásul azt is kifejtették, hogy nem értik, a modell miért épp a focista mellett állapodott meg. Azonban úgy tűnik, a sztárpár ezt nem vette magára.

„Kiáráéktól pontosan ezt vártuk: hogy másokkal fognak foglalkozni, másokat kritizálnak, mert ők sajnos azt hiszik, hogy csak ezzel tudnak érdekesek lenni” – kezdte Dávid.

Én is erre számítottam, úgyhogy nem tudtak meglepni. Egyetlen olyan jelzőt sem mondtak ránk, ami igaz lenne, úgyhogy emiatt egyáltalán nem tudjuk magunkra venni a szurkálódásukat. De szerintem nagyon szórakoztatóak, és persze tudtuk, hogy ők csak valami ilyesmivel fognak tudni majd kitűnni

– folytatta Eleni.

Az Ázsia Expressz szereplők között szoros viszony alakult ki, de olykor még így is akadtak konfliktusok (Fotó: Szabolcs László)

Az Ázsia Expressz versenyzői között szoros kötelék alakult ki

A fiatal pár azt is elárulta, hogy a beszólások ellenére a valóságshow királynőkkel is nagyon jó viszonyt alakítottak ki, ahogy mindenkivel.

„Azt gondolom, hogy amikor megtudtuk, hogy ők benne lesznek ebben a műsorban, akkor gondoltuk, hogy ezt fogják csinálni. Ezen kívül viszont mi jóban vagyunk velük, végig jó volt a kapcsolat, amíg kint voltunk. De tulajdonképpen mindenkivel nagyon jól kijöttünk, és a többiekkel is azt beszéltük, hogy egy fantasztikus csapat alakult ki ebben az évadban” – jelentette ki a szépségkirálynő.

Az biztos, hogy mi szándékosan nem generáltunk konfliktusokat, másokkal ellentétben. Nyilván, hogyha volt valamiért nézeteltérés, akkor azt átbeszéltük és megoldottuk. Szerintem mi azok tudtunk maradni, akik mi igazán vagyunk, és ez biztos, hogy nem egy ilyen botrányhős kategória

– fűzte hozzá Balogh Eleni párja is.