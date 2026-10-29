A mirigyes srácok csak érdekből szövetkeztek Balogh Eleniékkel: Az Ázsia Expressz sztárja reagált a konfliktusra

Balogh Eleni és Soós Dávid okosan, taktikázva küzdöttek az Ázsia Expressz második szakaszának védettségéért, ugyanis amellett, hogy egyébként sem teljesítettek rosszul a feladatokban, még a jokerüket is bevetették, aminek köszönhetően helyet cserélhettek az egyik élen járó párossal. Csakhogy ez sem volt elég ahhoz, hogy biztosan elkerüljék a hajszát, és pihenhessenek egy kicsit, ráadásul időközben kiderült számukra, hogy az Irigy Hónaljmirigy tagjai, Sipos Tomi és Papp Feri csak érdekből szövetkeztek velük egy korábbi játékban. Ez a felismerés a fiataloknak meglehetősen rosszul esett, amiről most Eleni mesélt lapunknak.

Az Ázsia Expressz szereplői nem számítottak rá, hogy a mirigyes fiúk cserbenhagyják őket (Fotó: Origo)

Tegnap este végre kiderült, hogy Molnár Viktor és Titusz lettek az Ázsia Expressz 7. évadának második védett párosa, így ők már biztosan versenyezhetnek jövő héten is, ám ez az eredmény korántsem volt egyértelmű. Eredetileg ugyanis Gombos Edina és Alberto Costafreda, Deák Becca és Kabai Andris, valamint Viktor és Titusz egyforma eredménnyel végeztek a védettségért folyó harcban, így egy hármas holtverseny alakult ki. Ekkor jött Soós Dávid és Balogh Eleni, akik a jokerüket kihasználva Edináék helyére kerültek. De a holtverseny miatt a közösség szavazata döntött a biztos továbbjutó páros kilétéről, ők pedig az apa-fia duót választották. Ráadásul Papp Feri és Sipos Tomi is rájuk szavaztak, annak ellenére, hogy korábban szövetkeztek Eleniékkel. Ez pedig a fiataloknak cseppet sem esett jól.

Érdekszövetség… Hát mi valahogy máshogy értékeltük a velük való kapcsolatot. Ezek szerint eddig nem annyira azt mutatták, ami a való, mert most kicsúszott ez. Nem baj, legalább megtudtuk ezt is, mindig jobb hamarabb

– fogalmazta meg Dávid a tegnapi adásban.

Balogh Eleni vőlegénye csalódott a fiúkban, de mindketten azt vallják, hogy a hasonló helyzeteket meg kell beszélni (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz versenyzői nem tartanak haragot

Az eseményekkel kapcsolatban Balogh Elenit is megkérdeztük, aki lapunknak arról mesélt, hogy bár rosszul esett nekik ez a kijelentés, valójában nem haragudtak a fiúkra.

„Olyanok vagyunk az életben és a kapcsolatainkban is, hogy ha valami bánt minket, azt szeretjük megbeszélni. Szerintem az életben az egyik legfontosabb dolog a kommunikáció, mert attól szép az élet, hogy mindenki más, mindenki máshogy gondolkozik, viszont, ha ki tudod fejteni a másiknak, hogy neked valami miért esett rosszul, akkor lehet, hogy kapsz egy választ, ami teljesen megnyugtat” – magyarázta a modell.

És igen, az a hirtelen reakció, abban az adott pillanatban rosszul esett, de utána ezt meg tudtuk beszélni, és szerintem ebben a játékban is az a legfontosabb, hogy ha bárkit bármi bánt, akkor azt szemtől-szemben őszintén beszéljék meg, mert teljesen normális, hogy valakinek valami rosszul esik. Úgyhogy természetesen mi is arra törekedtünk, hogy amint van lehetőségünk, szemtől-szemben elmondjuk nekik, hogy rosszul esett, és tisztázzuk a történteket. Nekünk nem az a megoldásunk, hogy csak puffogunk is szidjuk a másikat a háta mögött, mert az nem visz előre

– tette még hozzá.