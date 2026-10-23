Ázsia Expressz: Csomor Csilla egy fájdalmas baleset után vágott neki az utolsó napjának

Szép vagy nem, én Csomor Csillának és Deutsch Anitának szurkoltam péntek este, miközben a kanapéhoz szegeződve néztem az Ázsia Expressz hetedik évadának első hajszáját. A helyzet az, hogy fel is szisszentem, amikor Kiara Lord és Dávid Petra kezébe került a harmadik hajszázó pár kiválasztása, hiszen ők taktikai játékot játszanak, ráadásul remekül, így sejthető volt, hogy nem kímélik majd döntésükkel az Ördög Nóra mellett álló színésznő és apa-fia párost. Nem is tették. Elküldték hajszázni Gombos Edinát és Albertót, amivel, meg is pecsételődött Csilla és Anita sorsa. Abban bíztam, - és most bocsánat a két párostól, akik elé manifesztáltam a „harcos amazonokat” - hogy a két színésznő pont úgy küzd majd, mint a hét korábbi napjain, és hogy szerencséjük is lesz. Ők is ebben bíztak… Csomor Csilla az Origónak mesélt.
Csomor Csilla Ázsia Expressz szereplése nem volt lányregény
Origo: Bravó! Atya világ, mi volt ez a nyitó hét!? Ezt nézni is agy- és izomzsibbasztó volt… A hajszátok pedig tényleg megér egy ajtócsapkodást! Milyen volt benne lenni abban a napban?
Csomor Csilla: Éreztük, hogy le vagyunk maradva, de azt is gondoltuk, hogy nem járhatott sokkal előttünk a másodikként beérkező páros, vagyis Edina és Alberto. Egyértelművé vált számunkra a verseny korábbi szakaszában, hogy két olyan páros is van, akikkel szemben nem sok esélyünk lehet egy hajszán. Nos, mi természetesen, ezzel a két párossal hajszáztunk! [nevet] Molnár Viktor fia, Titusz kiválóan beszél spanyolul, míg Gombos Edina férjének, Albertónak pedig az anyanyelve. Ennek ellenére, vagy inkább éppen ezért, mi minden maradék energiánkat beletettük abba a napba.
És bíztunk a szerencsében, ami mellőlünk már az első pillanatokban elpártolt, ami a stoppolást illeti.
Mert a mi taktikáink sehogyan sem akartak működni, de még az ellesettek sem igazán jöttek be. Így nem maradt másunk, mint bízni Fortunában. Maradjunk annyiban, hogy az istenasszony aznap ránk sem hederített. És van még valami, amiről ebben a pillanatban még nem tudom, hogy el szeretném-e mesélni. Ezen még gondolkodom...
Csomor Csilla az Ázsia Expresszről: Utólag az egy fájdalmas felismerés, hogy a könnyebb út, messzebbre visz bizonyos élethelyzetekben
Origo: Legyen így…! Úgy toltátok, hogy az embernek még a talpa is ökölbe szorult, ha látta azt a harcot, amit ti, és persze a másik két hajhászó pár teljesített, szerintem minden idők legdurvább Ázsia Expressz hajszáján. Innen nézve nem lett volna praktikusabb nem amazon módban nyomni az első hetet?
Cs. Cs.: Most, nézve a műsort és persze visszagondolva mindenre, ami velünk abban az egy hétben történt, azt kell mondjam, hogy a taktikusan játszó párosoknak lett igazuk. Mi rosszul döntöttünk, amikor az erőből megyünk és daráljuk irányt választottuk.
Ez persze a hajszára épp nem igaz, mert ott mindenki kiadja az utolsó erejét is.
Na, mi ezt csináltuk minden egyes nap! Utólag az egy fájdalmas felismerés, hogy a könnyebb út, messzebbre visz bizonyos élethelyzetekben. De persze értem és megértem. Az Ázsia Expressz óta bizonyosan... [nevet]
Origo: Gondolom, több szembenézésed is akadt abban a hihetetlenül tömör és intenzív hétben, amíg rohanva bejártátok Bolívia egy egészen nagy területét.
Cs.Cs.: Rengeteg felismerésem volt már Bolíviában is és azóta is, hogy látom, amit minden néző lát, vagyis az összképet. De elég, ha csak azt mondom, amiről eddig nem esett szó, hogy én egy nagyon rossz úszó vagyok és még ezzel is lehet, hogy felülértékeltem a vízi tudományomat.
Ennek ellenére lemerültem az alig tíz fokos Titicaca-tó tó vizébe, és felhoztam egy „arany zsákocskát”. Vagyis legyőztem önmagam.
Hogy miért csináltam? Mit tudom én! Vitt a stenk… Rögtön ezt követően Anita beleszeretett abba a kötélpályába. Hát csúsztunk, és óriási élmény volt, amire magamtól biztosan nemet mondtam volna. Így, hogy a csapatért lépkedtem át a határaimat, valahogy nem volt kérdés, hogy teszem, amit csak tudok.
„Az üvegtábla berobbant...”
Origo: Legyen az, hogy most visszakérdezek arra az elejtett, félmondatra, amiben egy hajsza előtti történésre utalsz… Elmondod?
Cs.Cs.: El... Elvégre megtörtént. A hajsza előtti este, ez nem titok, a teljes csapat összegyűlik egy közös vacsorára, és ez az este, amikor mindannyian szállodában, kényelemben alszunk. Ilyenkor derülnek ki a biztosan hajszázó párok és pattannak ki, vagy éppen simulnak el az előző napokban kialakult, súrlódások. Én ugye Anitával voltam egy szobában, és boldogan mentem tusolni. A tusoló üvegajtaja viszont beszorult. Kértem Anita segítségét. Ő kívülről, én belülről igyekeztünk becsukni, amikor is az üvegtábla berobbant. Elég sok szilánk fúródott belém, és Anita sem úszta meg az üvegzáport.
Nem is akarnám én ezt túldrámázni, de azért a stáb orvosának lett egy kis dolga. Ezek után mentünk mi le az esti ceremóniára.
A többi pedig már történelem, és persze nem is állítom, hogy túl nagy súllyal volt jelen ez az intermezzo a másnapi hajszán. De, mint esemény, és pláne éles emlék azért ott van bennem, ha az Ázsia Expresszben töltött egy hetemre gondolok.
Origo: Ha már emlékek, össze tudod zsúfolni néhány mondatban azt az egy hetet, amit Bolíviában töltöttetek?
Cs.Cs.: Nehéz ezt zanzásítani… Nagyon örültem, hogy sok határátlépésem volt úgy is, hogy nem hagytam el Bolíviát. Az első pillanatban kiléptem a konfortzónámból és többet vissza se kerültem oda a hajsza végéig. És ez, valami különös módon jó volt.
A barátságunk pedig kapott egy olyan kivételes színt, ami egészen egyedivé teszi. Ezt senki mással nem ismételném meg, csak Anitával. Talán…
És ott volt az a rengeteg, nagyon kedves ember, akik egyébként nagyon zárkózottak és szemérmesek, mégis mindig találtunk valakit, aki örömmel útba igazított, felvett, vagy éppen szállást adott nekünk és ételt. Őszintén mondom, hogy nagyon örülök annak, hogy részt vehettem az Ázsia Expresszben, még ha csak egy rövidke ideig is! Ahogy Anita, úgy én is szerettem volna még menni a csapattal. Akkor sem voltam boldog, amikor kiestünk és most sem, amikor visszanéztem. Viszont megtaláltam az egyetlen, pozitív hozadékát annak, hogy elsőként jöttünk haza. Nekünk nem kellett hátráltatnunk senkit, vagyis nem vívtuk ki egyik pár neheztelését sem. Ami pedig ugye, az Ázsia Expressz egyik szíve-lelke. [nevet]
Origo: Ejtsünk még pár szót Deutsch Anitáról, aki… Mindegy is hány éves, mert pokolit küzdött melletted. A beszélgetésünk még nem „hivatalos” részében említettél egy előre betervezett, közös nyaralást, amit meg is valósítottatok.
Cs.Cs.: Már jóval az indulás előtt megbeszéltük, hogy bármi is lesz a kaland vége, vagyis bárhol ér minket a vég, mi elmegyünk Rióba és egy hetet nyaralunk.
Fürdőzünk az óceánban. Megcsodáljuk a város és a környék szépségeit.
Megcsináltuk! Ezt is...