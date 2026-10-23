Ázsia Expressz: Csomor Csilla egy fájdalmas baleset után vágott neki az utolsó napjának

Csomor Csilla és Deutsch Anita amazonként nyomták végig az Ázsia Expressz első hetét (Fotó: TV2)

Csomor Csilla az Ázsia Expresszről: Utólag az egy fájdalmas felismerés, hogy a könnyebb út, messzebbre visz bizonyos élethelyzetekben

Origo: Legyen így…! Úgy toltátok, hogy az embernek még a talpa is ökölbe szorult, ha látta azt a harcot, amit ti, és persze a másik két hajhászó pár teljesített, szerintem minden idők legdurvább Ázsia Expressz hajszáján. Innen nézve nem lett volna praktikusabb nem amazon módban nyomni az első hetet?

Cs. Cs.: Most, nézve a műsort és persze visszagondolva mindenre, ami velünk abban az egy hétben történt, azt kell mondjam, hogy a taktikusan játszó párosoknak lett igazuk. Mi rosszul döntöttünk, amikor az erőből megyünk és daráljuk irányt választottuk.

Ez persze a hajszára épp nem igaz, mert ott mindenki kiadja az utolsó erejét is.

Na, mi ezt csináltuk minden egyes nap! Utólag az egy fájdalmas felismerés, hogy a könnyebb út, messzebbre visz bizonyos élethelyzetekben. De persze értem és megértem. Az Ázsia Expressz óta bizonyosan... [nevet]

Origo: Gondolom, több szembenézésed is akadt abban a hihetetlenül tömör és intenzív hétben, amíg rohanva bejártátok Bolívia egy egészen nagy területét.

Cs.Cs.: Rengeteg felismerésem volt már Bolíviában is és azóta is, hogy látom, amit minden néző lát, vagyis az összképet. De elég, ha csak azt mondom, amiről eddig nem esett szó, hogy én egy nagyon rossz úszó vagyok és még ezzel is lehet, hogy felülértékeltem a vízi tudományomat.

Ennek ellenére lemerültem az alig tíz fokos Titicaca-tó tó vizébe, és felhoztam egy „arany zsákocskát”. Vagyis legyőztem önmagam.

Hogy miért csináltam? Mit tudom én! Vitt a stenk… Rögtön ezt követően Anita beleszeretett abba a kötélpályába. Hát csúsztunk, és óriási élmény volt, amire magamtól biztosan nemet mondtam volna. Így, hogy a csapatért lépkedtem át a határaimat, valahogy nem volt kérdés, hogy teszem, amit csak tudok.

Csomor Csilla balesete rányomta a bélyegét az Ázsia Expressz első hajszájára, de a színésznő szerint sem ezen múlott a vége (Fotó: TV2)

„Az üvegtábla berobbant...”

Origo: Legyen az, hogy most visszakérdezek arra az elejtett, félmondatra, amiben egy hajsza előtti történésre utalsz… Elmondod?