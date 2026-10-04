Ázsia Expressz: Csomor Csilla minden reggel vérző orral ébredt

Csomor Csilla az Ázsia Expressz kalandjáról: „Ma is ugyanúgy nekivágnék...”

Origo: Ha akár csak egyetlen epizódot is láttál a korábbi Ázsia Expressz évadokból, mi vagy ki vett rá, hogy igent mondj az idei kalandra?

Csomor Csilla: A kérdés jó! Az Ázsia Expressz korábbi évadaiba is hívtak már, de valahogy úgy éreztem, hogy sem fizikálisan, sem mentálisan nem voltam elég jó formában ahhoz, hogy bevállaljak egy ekkora kihívást. Amikor a hetedik évadtól befutott a felkérés, már ténylegesen jól éreztem magam a bőrömben, de be kell valljam, még így is hezitáltam.

Deutsch Anita volt az, aki végül belerántott, mivel neki ez a műsor rajta volt a bakancslistáján. Több mint húsz éve vagyunk jó barátok és utólag azt kell mondjam, majdnem hálás is vagyok neki azért, hogy sikerült meggyőznie.

Egy életre szóló élménnyel lettem gazdagabb…

Origo: Fel lehetett készülni akár fizikálisan, akár mentálisan arra, ami rátok és a többiekre várt?

Cs.Cs.: Nyilvánvaló, hogy a jó kondíció és a mentális egészség elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember jó eredményekre legyen képes egy Ázsia Expressz szintű kihíváshoz. Én nem vagyok már húszéves, vagyis Anita és én is a rangidősek táborát erősítettük. Ugyanakkor azt mondom, hogy ma is ugyanúgy nekivágnék és ugyanazokat a döntéseket hoznám, mint amelyeket a forgatások alatt hoztam. Gazdagabbá tettek azok a komfortzónámon kívüli történések, melyeket átéltünk ott a világ másik végén.