Ázsia Expressz: Csomor Csilla minden reggel vérző orral ébredt

Bár az RTL kultikus sorozatának már jó ideje híre-hamva sincs, Csomor Csillát még ma is rengetegen azonosítják Berényi Zsuzsa karakterével, akit 9 éven át játszott a Barátok közt című szappanoperában. Pedig a színésznő azután sem tűnt el, hogy 2007-ben távozott a sorozatból. Csilla visszatért a színpadra és saját, önálló estjeivel állt a közönség elé. A színésznő élete ugyanakkor nagyot fordult, amikor öt évvel ezelőtt, fiatalokat kezdett tanítani imádott szakmájára. Csomor Csilla most visszatér a képernyőre és Deutsch Anita párjaként megmutatja, hogy mire képes az Ázsia Expressz játékosaként. A színésznő az Origónak adott átfogó interjút, néhány nappal a TV2 sikerműsorának indulása előtt.
Csomor Csilla az Ázsia Expressz kalandjáról: „Ma is ugyanúgy nekivágnék...”
Origo: Ha akár csak egyetlen epizódot is láttál a korábbi Ázsia Expressz évadokból, mi vagy ki vett rá, hogy igent mondj az idei kalandra?
Csomor Csilla: A kérdés jó! Az Ázsia Expressz korábbi évadaiba is hívtak már, de valahogy úgy éreztem, hogy sem fizikálisan, sem mentálisan nem voltam elég jó formában ahhoz, hogy bevállaljak egy ekkora kihívást. Amikor a hetedik évadtól befutott a felkérés, már ténylegesen jól éreztem magam a bőrömben, de be kell valljam, még így is hezitáltam.
Deutsch Anita volt az, aki végül belerántott, mivel neki ez a műsor rajta volt a bakancslistáján. Több mint húsz éve vagyunk jó barátok és utólag azt kell mondjam, majdnem hálás is vagyok neki azért, hogy sikerült meggyőznie.
Egy életre szóló élménnyel lettem gazdagabb…
Origo: Fel lehetett készülni akár fizikálisan, akár mentálisan arra, ami rátok és a többiekre várt?
Cs.Cs.: Nyilvánvaló, hogy a jó kondíció és a mentális egészség elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember jó eredményekre legyen képes egy Ázsia Expressz szintű kihíváshoz. Én nem vagyok már húszéves, vagyis Anita és én is a rangidősek táborát erősítettük. Ugyanakkor azt mondom, hogy ma is ugyanúgy nekivágnék és ugyanazokat a döntéseket hoznám, mint amelyeket a forgatások alatt hoztam. Gazdagabbá tettek azok a komfortzónámon kívüli történések, melyeket átéltünk ott a világ másik végén.
Jóval többet kaptam az Ázsia Expressztől, mint amit elképzelni mertem.
„Nem okoztunk egymásban tüskéket, sőt, mélyült a kapcsolatunk”
Origo: Idillinek fested le a képet, de mind tudjuk, hogy az Ázsia Expressz minden, csak nem idilli. Van bármi, amit a kaland előtt nem tudtál Anitáról, vagy éppen saját magadról és a megpróbáltatások során derült ki számodra?
Cs.Cs.: Előbb mondtam igent a produkcióra, mintsem megtudtam volna a desztinációt. Ez jelentett némi problémát, mivel a spanyol nyelvet kicsit sem beszélem. Az angollal még csak-csak elvagyok, és ezzel Anita is így van. A nyelvismeret hiánya így számunkra elég komoly kihívást jelentett Dél-Amerikában. Illetve én fiatal koromban sem stoppoltam soha, így ez az „élmény” számomra teljesen idegen volt.
Ez a két dolog, olyan nehezítő körülmény volt, amelyekre megoldásokat kellett találnom, találnunk.
Valójában sikerült is, ami őszintén meg is lepett engem, sőt minket.
Origo: Erősödött a kapcsolatotok?
Cs.Cs: Hát hogyne! Nagyon összezártunk és mindenben egyet is értettünk. Az volt a taktikánk, hogy mindent előre megbeszéltünk és utólag is kiértékeltük a napjainkat. Nem okoztunk egymásban tüskéket, sőt, mélyült a kapcsolatunk.
Origo: Az imént azt mondtad, hogy újra nekivágnál. Biztos ez?
Cs.Cs.: Igen, de már csak nagyon, nagyon sok pénzért… (Nevet) Olyan kihívások elé állított minket a produkció, hogy azok egyenként is leírhatatlanok, nemhogy egyben. Eleve a négyezer méter tengerszint feletti magasság hatalmas próbatétel egy európai ember számára.
Ehhez jött hozzá, hogy magas vérnyomás betegséggel küzdök, genetikai alapon. Minden reggel vérzett az orrom és fájt a fejem. Ez nem volt kellemes…
„Amikor odajön hozzám egy tanuló, és elmondja, mennyire élvezte az órámat, akkor érzem, hogy jó élni”
Origo: Az Ázsia Expressz sajtóeseményén említetted, hogy tanárnő lettél. Mesélj erről!
Cs.Cs.: Több mint öt éve lépett be az életembe a tanítás. Tavaly pedig megszereztem a színész diplomám mellé a pedagógusit is. Vagyis színházművészeti tanár lettem.
Egy művészeti szakgimnáziumban oktatok művészpalántákat, és idén szeptembertől egy speciális, a testnevelésen belüli, mozgáskultúrára nevelést is végzek egy általános iskolában.
Ez a saját fejlesztésem. De tartok drámaórákat is.
Origo: Az világos, hogy te pedagógusként mit tudsz adni a gyerekeknek. De mit kapsz tőlük az órák során?
Cs.Cs.: Azt szoktam mondani, hogy aki fiatalos szeretne maradni, az vegye körül magát fiatalokkal. Nekem biológiailag nem adatott meg, hogy édesanya legyek. De most mégis, több száz gyermek fölött monitorozok. Ez persze nagyon nagy felelősség, de hatalmas öröm is. Amikor odajön hozzám egy tanuló, és elmondja, mennyire élvezte az órámat, akkor érzem, hogy jó élni.
Origo: Van bármi a felnövekvő generációban, amit te már nem értesz, netán egyenesen zavar?
Cs.Cs.: Sajnos látom, hogy a rengeteg „kütyüzéssel” töltött idő, elvette a gyerekek fantáziáját. Az én gyerekkoromban az olvasással tudtuk tágítani a fantáziavilágunkat.
Ők mindent és mindig készen kapnak, és elvették tőlük az olvasáskedvet azzal, hogy mindent képekben és videókban látnak.
A rengeteg információval pedig elvették tőlük a fókuszt. Hiszen annyi felé kell figyelniük, hogy az valami félelmetes. Most úgy hallottam, hogy a prominensek már gondolkodnak azon, hogy sok a negyvenöt perc egy tanórára. Talán a harmincperces időtáv az, amíg egy gyerek még befogadóképes. Én már félórás etapokat tartok. Az elején kell egy kis ráhangolódás, míg a végén egy kis levezetés. Minden órát egy kis játékkal fejezünk be, mert az a tapasztalatom, hogy játszva tanulni könnyebb.