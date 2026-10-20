Ázsia Expressz: Dávid Petra és Kiara Lord csúnyán leiskolázták a bandát

Vomberg Frigyes volt az első, aki beolvasott Kiara Lordnak és Dávid Petrának (Fotó: TV2)

Dávid Petra: „Kiara és én igenis csapatban gondolkodtunk, csak éppen nem terjesztettük ezt ki másokra”

„Alapvetően nem lehet tudni, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Megkaptuk kritikaként a többiektől már nagyon a játék elején, hogy csak mi gondoltuk úgy, hogy nem fognak szimpatizálni velünk.”

Sőt, többen rendesen meg is sértődtek ránk, amikor kimondtuk, hogy szerintünk eleve mi leszünk azok, akiket ki fognak rekeszteni.

„Ennek a feltételezésünknek, már ha elfogadjuk, hogy ez tényleg csak a mi fejünkben létezett, végül meg is ágyaztunk és gyakorlatilag elértük, hogy igazunk legyen” – kezdte nevetve Dávid Petra, majd így folytatta. „Többen a szemünkre vetették, hogy mi nem vagyunk csapatjátékosok. Én akkor sem és most sem igazán értem, hogy miért is kellett volna annak lennünk. Kiara és én igenis csapatban gondolkodtunk, csak éppen nem terjesztettük ezt ki másokra. Úgy gondolom, hogy az Ázsia Expresszre nem létezik egy jól megtervezett módszer, és hagyni kell mindenkit, hogy a maga stratégiája szerint győzzön, vagy bukjon el.”

Mi azt az utat választottuk, hogy kizárólag egymásra támaszkodunk, és hát hadd ne mondjam… Az első két nap minket igazolt. Csúnyán…

– jelentette ki határozottan a perdöntő tényt Petra.

Dávid Petra és Kiara Lord is derekasan küzdöttek a ringben. Ördög Nóra át is adta nekik a győzelemért járó medált (Fotó: TV2)

„Ebben a hangulatban elsőként beérni maga volt az extázis”

A Házasság első látásra első szériájának sztárja ugyanakkor azt sem titkolta, hogy számukra is nagy meglepetést okozott, hogy a dél-amerikai országban milyen gyorsan és zökkenőmentesen tudtak például fuvart szerezni.

Talán ez is bosszantó lesz a többiek számára, de az első stoppolás élményeink egészen tündérmesébe illően alakultak. A rutinos stábtagok meg is jegyezték, hogy a hat évad alatt ilyen dinamikát még nem láttak.

„Ebben a hangulatban elsőként beérni maga volt az extázis. Szerintem látszott is rajtunk, hogy meghatódtunk” – mesélte az első forgatási napokban szerzett tapasztalatait az Origónak Dávid Petra, aki ezt követően rátért a befutóval megszerzett „jutalomjátékra” is. Amiért külön vállveregetés illeti meg az ötletgazdát. Hiszen 4000 méterrel a tengerszint felett profi pankrátornők ellen küzdeni úgy, hogy még a séta és a beszéd kombinálása is nehézséget okoz, az akklimatizálódás elején járó európai szervezetnek nem akármekkora szívatás. Petra nem is különösebben vidám élményként írta le a tusákat. „Egy dologban voltam biztos, mégpedig abban, hogy nem akarok földre kerülni. Az volt a taktikám, hogy térdre esem, átfogom valamelyik, vagy mindkét lábát, és a vállammal betámasztva felborítom a hölgyet, akinek a ruházata alatt rejtőztek a betűk.”

Volt, akinek letéptem a cipőjét, sőt egy komplett cipőtalp is marad a kezemben. Bevallom, egy ponton vadállatmódba kapcsoltam és csak mentem, mint a gép.

„Ennek meg is lett az eredménye. Volt olyan küzdelem, aminek a végén szó szerint kúszva hagytam el a ringet és fogalmam sem volt, honnan lesz levegő a tüdőmben…” – magyarázta Petra.