Ázsia Expressz: Dávid Petra és Kiara Lord csúnyán leiskolázták a bandát

Kira Lord és Dávid Petra nem dédelgettek hiú ábrándokat, miután eldördült az Ázsia Expressz hetedig évadának „startpisztolya”. Mindketten bizonyosak voltak abban, hogy nem ők lesznek a színes kis csapat kedvenc párosa. Petra egyenesen ki is mondta: ők lesznek a közösség által leginkább „utált” duó. Így nem is hezitáltak sokat, amikor a hivatalos versenynap előtt a „közösbe” kellett volna pénzt gyűjteniük azzal, hogy alámerülnek a perui Titanica-tó jeges vizébe. Petra és Kiara búcsút intettek annak a 300 ezer forintnak, ami rajtuk múlott, és ezzel meg is ágyaztak a jóslatuknak, hiszen a nap végén meg is kapták a „beosztásukat” a többi játékostól. Ugyanakkor érdekes fordulatot hozott a döntésük, hiszen így komoly előnyre tettek szert a tömbiekkel szemben, amit csak növeltek, amikor a második feladatra is nemet mondva a cél felé vették az irányt. Elsőként futottak be, ami nem csak azt hozta el számukra, hogy biztosan a kényelmes szállodában készülhettek a másnap reggeli, valódi futamindulásra, de megszerezték az Ázsia Expressz hetedik évadának első medálját is.
Dávid Petra és Kiara Lord nagyot mentek az Ázsia Expressz startja után
A nyerő szériának ugyanakkor ezzel még koránt sem lett vége a két törékeny nő számára. Az első versenynapon ugyanis hihetetlen tempót diktálva haladtak előre és nem csak sorra teljesítették a feladatokat, de Fortuna istenasszony is a kegyébe fogadta őket, így gyakorlatilag a stoppolásban is remekelni tudtak. Elsőként értek a csapatokra váró Ördög Nórához, amivel kvalifikálták magukat az évad első joker-játékára, ahol nem csak az eszükre, de a fizikai erejükre is nagy szükség volt az európai tüdő számára nehezen kezelhető 4000 méter tengerszint feletti Lapazban. Kiara és Petra a Gombos Edina-Alberto páros ellen szálltak ringbe a játékba, vagyis inkább külön-külön ringbe, hiszen a feladat az volt, hogy a helyi „pankrátor hölgyeken” elrejtett betűket megtalálják és azok segítségével megfejtsék a feladványt. A két lány itt is remekelt, így a második medál is náluk landolt, illetve megszerezték az első jokert is. De miként élték meg ők ezt a nyerő szériát és hogyan viszonyultak a feléjük áramló, egyértelmű ellenszélhez, ami az Ázsia Expressz többi játékosa felől fújt feléjük? Az Origo erről kérdezte Dávid Petrát.
Dávid Petra: „Kiara és én igenis csapatban gondolkodtunk, csak éppen nem terjesztettük ezt ki másokra”
„Alapvetően nem lehet tudni, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Megkaptuk kritikaként a többiektől már nagyon a játék elején, hogy csak mi gondoltuk úgy, hogy nem fognak szimpatizálni velünk.”
Sőt, többen rendesen meg is sértődtek ránk, amikor kimondtuk, hogy szerintünk eleve mi leszünk azok, akiket ki fognak rekeszteni.
„Ennek a feltételezésünknek, már ha elfogadjuk, hogy ez tényleg csak a mi fejünkben létezett, végül meg is ágyaztunk és gyakorlatilag elértük, hogy igazunk legyen” – kezdte nevetve Dávid Petra, majd így folytatta. „Többen a szemünkre vetették, hogy mi nem vagyunk csapatjátékosok. Én akkor sem és most sem igazán értem, hogy miért is kellett volna annak lennünk. Kiara és én igenis csapatban gondolkodtunk, csak éppen nem terjesztettük ezt ki másokra. Úgy gondolom, hogy az Ázsia Expresszre nem létezik egy jól megtervezett módszer, és hagyni kell mindenkit, hogy a maga stratégiája szerint győzzön, vagy bukjon el.”
Mi azt az utat választottuk, hogy kizárólag egymásra támaszkodunk, és hát hadd ne mondjam… Az első két nap minket igazolt. Csúnyán…
– jelentette ki határozottan a perdöntő tényt Petra.
„Ebben a hangulatban elsőként beérni maga volt az extázis”
A Házasság első látásra első szériájának sztárja ugyanakkor azt sem titkolta, hogy számukra is nagy meglepetést okozott, hogy a dél-amerikai országban milyen gyorsan és zökkenőmentesen tudtak például fuvart szerezni.
Talán ez is bosszantó lesz a többiek számára, de az első stoppolás élményeink egészen tündérmesébe illően alakultak. A rutinos stábtagok meg is jegyezték, hogy a hat évad alatt ilyen dinamikát még nem láttak.
„Ebben a hangulatban elsőként beérni maga volt az extázis. Szerintem látszott is rajtunk, hogy meghatódtunk” – mesélte az első forgatási napokban szerzett tapasztalatait az Origónak Dávid Petra, aki ezt követően rátért a befutóval megszerzett „jutalomjátékra” is. Amiért külön vállveregetés illeti meg az ötletgazdát. Hiszen 4000 méterrel a tengerszint felett profi pankrátornők ellen küzdeni úgy, hogy még a séta és a beszéd kombinálása is nehézséget okoz, az akklimatizálódás elején járó európai szervezetnek nem akármekkora szívatás. Petra nem is különösebben vidám élményként írta le a tusákat. „Egy dologban voltam biztos, mégpedig abban, hogy nem akarok földre kerülni. Az volt a taktikám, hogy térdre esem, átfogom valamelyik, vagy mindkét lábát, és a vállammal betámasztva felborítom a hölgyet, akinek a ruházata alatt rejtőztek a betűk.”
Volt, akinek letéptem a cipőjét, sőt egy komplett cipőtalp is marad a kezemben. Bevallom, egy ponton vadállatmódba kapcsoltam és csak mentem, mint a gép.
„Ennek meg is lett az eredménye. Volt olyan küzdelem, aminek a végén szó szerint kúszva hagytam el a ringet és fogalmam sem volt, honnan lesz levegő a tüdőmben…” – magyarázta Petra.
„Onnan nézve sajnáltam-e, hogy előző nap nem gyűjtöttünk a közösbe? Nem…!”
Az Ázsia Expressz versenyzője azt is elmondta, mit érzett a győzelem pillanatában és mire gondolt, amikor Ördög Nóra, a többi csapat előtt kihirdette a joker játék eredményét.
Befelé az ember elmosolyodik, hiszen mégis csak egy lány-lány páros voltunk, és az ellenfél csapatában azért akad egy erős férfi.
„Persze tudom én, hogy Alberto nem használhatta ki a nyilvánvaló fizikai fölényét, hiszen úriember ilyet nem tesz, de azért na…! Letettük a névjegyünket és ez piszkosul jó érzés volt. Egyébként azt gondoltam, hogy lesz valamiféle elégtétel érzésem is, hogy nem csak akkor tudunk elsőként befutni, ha kikerüljük a feladatokat, de akkor is, ha beleállunk. És volt is ilyen érzésem! Addigra már teljesen beszippantott minket a játék. Nagyon éltük! Onnan nézve sajnáltam-e, hogy előző nap nem gyűjtöttünk a közösbe? Nem…! – gondolkodott el a történteken Dávid Petra. Hogy a lányok szerencseszériája, vagy a kitartásuk fogy-e el előbb? Talán egyik sem. Mindenesetre tény, hogy lengethetjük a kalapunkat. Dávid Petra és Kiara Lord Ázsia Expressz stratégiája eddig remekül működik.