Dávid Petra és Kiara Lord is belekóstoltak az igazi Ázsia Expresszbe: „Szeretünk ilyen princess módjára szenvedni”

Dávid Petra és Kiara Lord duója az Ázsia Expressz 2026-os évadának első hetét játszi könnyedséggel vette, hiszen olyan jó eredményeket értek el a feladatokban, hogy a védettséget is megszerezték. Ám tegnap új hét kezdődött, a párosoknak pedig újra meg kell küzdenie a védettségért, ami a női páros számára nem indul túl jól. Miután a valóságshow-sztárok megkapják a lehető legnehezebb feladatot Soós Dávid és Balogh Eleni duójától, kénytelenek láma trágyát lapátolni, és 20 kilós zsákokban elcipelni a lerakó helyre. Ez a csajokat igencsak megviselte, bár Dávid Petra bevallása szerint kissé talán túldramatizálták.
Kiara Lord és Dávid Petra bár nagyon jó tempóban kezdték a műsort, mostanra maguk is megtapasztalhatták, milyen valójában az Ázsia Expressz. És bár amint lehetett, azonnal kaptak is egy hátráltatást, most sem érzik úgy, hogy másképp kellett volna viselkedniük a többi párral.
Most is ugyanúgy csinálnánk mindent, mint akkor. A jeges feladatnál nem volt más választásunk, mint Eleniéknek adni a nehezítést, hiszen kinek adtuk volna? A Mirigyeseket meg a Kincsvadászosokat kedveljük, Kabaiékat előtte nehezítettük, Csilláékkal nem akartunk kiszúrni, hiszen ők is egy női páros voltak, úgyhogy szinte csak Eleniék maradtak. Nem vagyunk mi annyira gonoszok, mint ahogy kinézünk. Például, amikor Csilláékat néztük, ahogy dörzsölik magukon a jeget, szó szerint sírtam. Az meg, hogy „Sóskáéktól” visszakaptuk ezt, teljesen belefér, kölcsönkenyér visszajár
– utalt Soós Dávidék párosának döntésére Dávid Petra.
„Azt viszont akkor még nem tudtuk, hogy nekik fogalmuk sem volt, mi a feladat, lehet, hogy ha tudták volna, hogy nagyjából 150 kilónyi lámasz*rt kell elhordani, akkor nem minket választanak, bár most, hogy látják a kis bejátszásokat, hogy miket mondunk róluk, valószínűleg nem bánják, hogy így alakult” – mondta nevetve az Origónak.
Az Ázsia Expressz szereplői nem neheztelnek egymásra
Petra azt is elárulta, hogy bár ott sokszor keveredtek konfliktusba, ez leginkább a játék nehézségeinek szólt, és nem a többiek iránt érzett ellenszenvüknek.
„Külön tudom választani, hogy mi a tévéműsor és mi a valóság. Szóval, itt nem tudom, hogy bárki tudna-e rólam olyan rossz dolgot mondani, amin ténylegesen megsértődnék. Ezek a kijelentések az az aktuális pillanat hevében történnek, mert nyilvánvalóan feszültek vagyunk, van bennünk egy versenydrukk, fázunk, süti a nap a fejünket, és ez főként ennek szól” – magyarázta.
Például Viktort is imádom, remek ember. És azon, hogy azt mondta, hogy gusztustalan húzás volt, amikor besétáltunk egy tiarával a fejünkön, nem fogok megsértődni. Mi olyan cifra dolgokat mondunk a többiekről, hogy ezek után miként akadhatnék ki valakire ilyesmi miatt. Sőt, pontosan tudtuk, hogy ott, abban a helyzetben ezzel 19-re húztunk lapot, mert akiket nehezítettünk, amúgy is haragudtak ránk, meg egyébként az egész csapat, szóval miért ne? Persze lehetett volna azt mondani, hogy akkor így szerénykedve visszaveszünk a képünkből, de nem vagyunk azok a szerénykedős típusok
– vallotta be viccelődve lapunk érdeklődésére.
Az Ázsia Expressz Kiara és Petra számára is elindult
Bár az első hét még csaknem egyfajta nyaralgatásnak tűnt számukra, a csajok tegnap ténylegesen belekóstolhattak a brutális körülményekbe.
„Nagyon idilli volt az a gondolat, hogy mi ezt az egészet így fogjuk végig csinálni, hogy védettek vagyunk és minden simán megy. De azért, aki látott már Ázsia Expresszt, az azért tudja, hogy ilyen maximum csak a mesében van. Nagyon sok minden a szerencsém múlik, sok erőfeladat van, és azt két lányként soha nem fogjuk ugyanolyan teljesítménnyel megugrani, mint egy olyan páros, ahol van férfi. Tehát, mi inkább azt láttuk csodának, hogy az első héten olyan szerencsénk volt” – mesélte Petra.
Ezek után persze hazugság lenne, hogy nem volt bennünk rossz érzés, amiért a tegnapi nap úgy alakult, ahogy. Nyilvánvalóan sokkal jobb elől állni a ranglistán, de ez egy ilyen játék. Mi is megízlelhettük, hogy mi is ez az egész. Ez a stoppolás, kint a semmi közepén, nagyon kemény volt. És persze szeretünk ilyen princess módjára szenvedni, de azért úgy gondolom, annyira nem volt tragikus ez a láma karám takarítás, mert nekem ez olyan volt, mint egy edzés
– magyarázta.
„Amikor tudtam, igyekeztem vinni Kiara zsákját is, mert van köztünk 15 kiló különbség, meg mögöttem egy 10 éves súlyemelő múlt, szóval nem is vártam el soha, hogy ő azt teljesítse, amit én ezeknél az erőfeladatoknál. Mi ezt előre tudtuk, hogy az ilyen feladatoknál hátrányunk lesz, de ezzel nincs semmi baj, hiszen másban majd lesz előnyünk is. De az biztos, hogy megérkeztünk, számunkra is elkezdődött az Ázsia Expressz” – tette még hozzá.
Hogy ezek után ma hogyan muzsikálnak majd a lányok, az csak az Ázsia Expressz 7. évadának következő adásából derül ki, 19:55-től a TV2-n!