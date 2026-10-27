Dávid Petra és Kiara Lord is belekóstoltak az igazi Ázsia Expresszbe: „Szeretünk ilyen princess módjára szenvedni”

Dávid Petra és Kiara Lord duója az Ázsia Expressz 2026-os évadának első hetét játszi könnyedséggel vette, hiszen olyan jó eredményeket értek el a feladatokban, hogy a védettséget is megszerezték. Ám tegnap új hét kezdődött, a párosoknak pedig újra meg kell küzdenie a védettségért, ami a női páros számára nem indul túl jól. Miután a valóságshow-sztárok megkapják a lehető legnehezebb feladatot Soós Dávid és Balogh Eleni duójától, kénytelenek láma trágyát lapátolni, és 20 kilós zsákokban elcipelni a lerakó helyre. Ez a csajokat igencsak megviselte, bár Dávid Petra bevallása szerint kissé talán túldramatizálták.

Dávid Petra Kiara Lord oldalán vágott bele az Ázsia Expressz új évadába, és bár az első akadályokat simán vették, most jön csak a neheze (Fotó: Origo)

Kiara Lord és Dávid Petra bár nagyon jó tempóban kezdték a műsort, mostanra maguk is megtapasztalhatták, milyen valójában az Ázsia Expressz. És bár amint lehetett, azonnal kaptak is egy hátráltatást, most sem érzik úgy, hogy másképp kellett volna viselkedniük a többi párral.

Most is ugyanúgy csinálnánk mindent, mint akkor. A jeges feladatnál nem volt más választásunk, mint Eleniéknek adni a nehezítést, hiszen kinek adtuk volna? A Mirigyeseket meg a Kincsvadászosokat kedveljük, Kabaiékat előtte nehezítettük, Csilláékkal nem akartunk kiszúrni, hiszen ők is egy női páros voltak, úgyhogy szinte csak Eleniék maradtak. Nem vagyunk mi annyira gonoszok, mint ahogy kinézünk. Például, amikor Csilláékat néztük, ahogy dörzsölik magukon a jeget, szó szerint sírtam. Az meg, hogy „Sóskáéktól” visszakaptuk ezt, teljesen belefér, kölcsönkenyér visszajár

– utalt Soós Dávidék párosának döntésére Dávid Petra.

„Azt viszont akkor még nem tudtuk, hogy nekik fogalmuk sem volt, mi a feladat, lehet, hogy ha tudták volna, hogy nagyjából 150 kilónyi lámasz*rt kell elhordani, akkor nem minket választanak, bár most, hogy látják a kis bejátszásokat, hogy miket mondunk róluk, valószínűleg nem bánják, hogy így alakult” – mondta nevetve az Origónak.

Az Ázsia Expressz versenyzőinek még fodrászhoz menni és tiarát venni is volt ideje a védettség miatt (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz szereplői nem neheztelnek egymásra

Petra azt is elárulta, hogy bár ott sokszor keveredtek konfliktusba, ez leginkább a játék nehézségeinek szólt, és nem a többiek iránt érzett ellenszenvüknek.