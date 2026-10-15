Deák Beccát így változtatta meg a szerelem: párjával az Ázsia Expresszben is szerepelnek

Új dallal és klippel jelentkezik az Ázsia Expresszben is szereplő Deák Becca: a Timeline csütörtökön 17 órakor debütál. Az énekesnő személyes változásokról, az önmagunkkal való kapcsolatról és a közösségi média által közvetített, sokszor megtévesztő tökéletességről is mesélt.

Deák Becca vadonatúj dallal és klippel jelentkezik (Fotó: Varga Ádám, Gerusz Kristóf)

Az Ázsia Expressz szereplője új oldaláról mesélt

Becca már az év elején elkezdett dolgozni a szerzeményen, de a végleges verziója csak az Ázsia Expressz forgatása után készült el. A Timeline azonban nem csupán egy dal, hanem egy nagyon személyes üzenet is. Becca saját magának írta a dalt, amely arra emlékezteti, hogy mindig találja meg önmagát. Az új komoly párkapcsolata is hozzájárult ahhoz, hogy más szemmel tekintsen a saját életére, és újra átgondolja, mit szeretne elérni a jövőben.

Nekem ez a dal arról szól, hogy a változások közepette újra megtaláljam önmagamat. Olyan, mintha a legjobb barátnőd rád szólna, hogy: „Hé, itt vagyok, nem felejtettél el?” Egy kicsit nekem is ezt jelenti: visszatalálni magamhoz. Egy komoly kapcsolatban megismertem egy új oldalam, és újra át kellett gondolnom, ki vagyok, mit szeretnék, és hol akarok tartani öt év múlva. Ebben az időszakban sokszor mondogattam magamnak, hogy az új életem ára a régi életem

– mondta az Origónak.

Az énekesnő szerint a harmincas éveik környékén sokan szembesülnek azzal, hogy nehéz eldönteniük, mire vágynak igazán. A közösségi oldalakon mindenki más életébe nyerhetünk bepillantást, és könnyű azt érezni, hogy valaki másnak mindenből több vagy jobb jutott. Úgy látja, ez a folytonos összehasonlítgatás csak tovább erősíti az elégedetlenséget.

„A közösségi médiában azt látjuk, kinek milyen autója van, kinek milyen a teste, kinek van gyereke, és közben azt érezzük, hogy nekünk is mindenre vágynunk kell. Pedig aki családot szeretne, néha arra vágyik, hogy szabadabban élhessen, aki pedig utazik és vásárol, lehet, hogy éppen egy társra vágyik. Szerintem sokan kerülünk ilyen bizonytalan helyzetbe, amikor nem tudjuk, mi tenne igazán boldoggá minket. Mintha mindenki egy filtert húzna magára, az egész életére, miközben belül ugyanúgy vannak nehezebb napjai.”