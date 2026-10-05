Ázsia Expressz: Deák Rebeka és Kabai András nagyot kockáztattak! De nyertek?

Képzeld el egy pillanatra, hogy egy friss kapcsolatban vagy! Igen, abban az időszakban jártok a kedveseddel, amikor még az orrotokig sem láttok a körétek ereszkedett rózsaszín ködben. Még szeretitek, sőt egyenesen imádjátok a párotokban azokat a „bolhákat”, amikből nem is olyan sokára már „elefántot”, sőt válóokot fogtok generálni. Elindulnál az Ázsia Expresszbe, hogy ott, az extrém körülmények és feladatok között tedd próbára szerelmetek erejét? Szerintem tízből kilencen most rázzátok a fejeteket, ahogyan jómagam is. Mert hát ki tenné kockára a boldognak tervezett jövőjét egy híresen „kapcsolatgyilkos” versenyben? Hát persze, hogy a Házasság első látásra két korábbi részvevője: Deák Rebeka és Kabai András, akik bár nem egy évadban, szerepeltek, de végül az élet egymás karjaiba sodorta őket. Tették mindezt alig négy hónappal azelőtt, hogy felkérést kaptak a TV2 sikerműsorának hetedik évadába. A történetbe pedig amolyan extra csavarként helyet kapott Kabai András volt felesége is, hiszen az idei Ázsia Expresszben láthatjuk majd Dávid Petrát is, aki Kiara Lord párjaként utazott Dél-Amerikába még tavasszal. Szóval, volt miről beszélgetnünk Rebekával és Andrással a néhány nappal ezelőtti sajtótájékoztatón.
„Gyakorlatilag egyszerre mondtuk ki: Veled bevállalnám…!”
Origo: Ahogy minden egyes évad, minden egyes versenyzőpárosától megkérdeztem, nektek is felteszem a kérdést. Ha csak egyetlen epizódot is láttatok már az Ázsia Expresszből, hogy jutott eszetekbe igent mondani erre a helyenként embertelen kihívássorozatra?
Kabai András: Az élet is rengetegszer sodor minket olyan helyzetekbe, melyekre nem tudunk felkészülni. Viszont, ha szándékosan helyezzük magunkat szélsőséges szituációkba, akkor rengeteget tanulhatunk önmagunkról és persze arról is, aki társunkul szegődik, mondjuk egy olyan kalandban, amilyen az Ázsia Expressz is.
Ergo, mi egymásról szerettünk volna minél többet megtudni a kapcsolatunk hajnalán és erre kínált remek lehetőséget a TV2, amikor megkerestek miket, hogy vegyünk részt a műsor hetedik évadában.
Deák Rebeka: A történethez hozzátartozik, hogy az egyik első randinkon valahogy szóba került az Ázsia Expressz és gyakorlatilag egyszerre mondtuk ki: „Veled bevállalnám…!” Hát bevállaltuk!
Origo: Andris említette, hogy egymásról tanulhattatok rengeteget a kaland alatt. Okosabbak lettetek végül?
K. A.: Nagyon spoilerezni nem szeretnék, de szerintem elég sokat elárul már az a tény is, hogy boldog párként utaztunk el Dél-Amerikába és most is boldog párként állunk itt. Ki merem jelenteni, hogy nagyon sok köszönettel és hálával tartozunk az Ázsia Expressznek. Leginkább azért, mert valóban kiderült mindkettőnk számára, hogy megtaláltuk egymásban azt az embert, akit eddig kerestünk. De elvihetem ezt egy kicsit extrém irányba is.
Korábban soha nem fordult elő és nem is fordulhatott volna elő, hogy úgy fekszem le a nő mellé, aki a párom, hogy már két napja nem fürödtem, miközben folyamatosan fizikai kihívásokat teljesítettem.
Mondhatom, hogy Rebeka az első nő, sőt ember az életemben, aki olyan helyzetekben látott, amik tulajdonképpen kicsit, vagy nagyon méltatlanok voltak. És ez persze fordítva is igaz.
„Van az Ázsia Expressz előtti és az az utáni életünk, és ez a kettő mérföldekre van egymástól”
Origo: Nyugtassatok meg, hogy az Ázsia Expressz idei évada nem lesz romkom miattatok, és azért néha ti is vitáztatok!
D. R.: Hát persze, hogy voltak csörtéink! Szerintem egy ilyen műsorban egyszerűen elkerülhetetlen, hogy kialakuljanak konfliktusok. Még egy nyugis, családi nyaraláson is vannak viták. Nem?
Ez pedig minden volt, csak nyaralás nem…
Origo: Az Ázsia Expressz minden rokoni, baráti vagy szerelmi kapcsolatot próbára tesz. Ti pedig gyakorlatilag még a rózsaszín köd időszakát éltétek a kapcsolatotoknak, amikor elindult a forgatás. Ergo, elég nagyot kockáztattatok…
D. R.: Tényleg nagyon fiatal volt a kapcsolatunk, amikor nekivágtunk. Valahol egyébként ez volt az a vízválasztó, ami két korszakra bont egy kapcsolatot. Nálunk most már van az Ázsia Expressz előtti és az az utáni életünk, és ez a kettő mérföldekre van egymástól. Volt benne kockázat, ez igaz. De végül egy olyan tapasztalatot és élménycsomagot adtunk a kapcsolatunknak, amit semmi mással nem tehettünk volna meg.
K. A.: Annyit tennék hozzá, hogy sikerült a mindennapjainkba átültetni egy fontos tapasztalást. Nincs időnk arra, hogy haragudjunk egymásra.
Az Ázsia Expressz egy olyan erőltetett menet, amiben a harag, a düh, vagy az indulat csak visszavet, lelassít.
És pontosan így van ez a hétköznapi életben is.
Origo: Ne menjünk el amellett a faramuci tény mellett, hogy a mezőnyben akadt egy olyan versenyző, aki…
K. A.: A feleségemre gondolsz? (Nevet) Van egy mondás, ami ide illik. Vagyis inkább egy kérdés ez:
Az igazunkat akarjuk, vagy boldogok akarunk lenni?
Az Ázsia Expressz nem az a műsor, ahol az ember az igazáért harcol. Ez annyit jelent, hogy ha valamit nem akartam, az egy, vagy több konfliktus bárkivel. Ugyanakkor hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt bennem félelem azzal kapcsolatban, hogy Petra is ott lesz. De úgy voltam vele, hogy egy csodálatos és gyönyörű nővel az oldalamon életünk nagy kalandjában veszünk részt és eldöntöttem, hogy rá és a feladatokra koncentrálok, nem pedig visszafelé tekintgetek az időben.
D. R.: Bár Petra nem az én feleségem volt, de úgy érzem, számomra is hordozott kockázatot, hogy ott volt, ráadásul ellenfélként. Őszinte leszek, nem láttam a Házasság első látásra nyitóévadát. Így csak annyit tudtam, hogy Andrásnak és neki volt egy papírjuk arról, hogy házasok.
Ugyanakkor azzal is tisztában voltam és vagyok, hogy soha nem éltek együtt, hogy sem érzelmi, sem pedig testi kapcsolat nem volt köztük.
Így aztán nekem nem volt igazán félnivalóm. Én inkább kíváncsi voltam a lányokra, pontosabban Petrára.
„Ennél jóval nagyobb gondjaink is vannak”
Origo: Eddig túl idilli képet festetek az Ázsia Expresszről, de mivel én öt évadon keresztül a helyszínen követhettem a versenyt, pontosan tudom, hogy ez a műsor áll a legtávolabb az idilli képtől. Szóval, csak találtatok egymásban olyan tulajdonságot a „móka” alatt, amitől a falra másztatok.
D. R.: Abszolút! Nagyon sok olyan tulajdonsága van a másiknak, amit ott fedeztünk fel. És igen, vannak köztük olyanok is, amiktől fel, felszaladt a szemöldökünk. Nem szeretnék előre elmondani nagyon semmit, de azt megsúgom, hogy az Ázsia Expressz előtt azt hittük magunkról, hogy éhesen nagyon rossz arcok vagyunk. Ma már nem hisszük, hanem tudjuk, ahogyan azt is, hogy ennél jóval nagyobb gondjaink is vannak. (Nevet)
K. A.: Mindketten nagyon erős személyiségek vagyunk és ezt hozzuk a kapcsolatunkban is. Néha harcoltunk is, hogy éppen kinek az akarata érvényesüljön egy adott szituációban, vagy megoldandó feladatban.
Mindvégig egy cél lebegett a szemünk előtt. Azt akartuk, hogy bármi is történjék a verseny alatt, mi egymás mellett akarunk ülni a repülőn a hazaút alatt is.
Egymás mellett ültünk…
Origo: Melyik az a mondat, amit a legtöbbet hallottatok egymástól Dél-Amerikában?
K. A.: Én a legtöbbször talán a vezetéknevét mondtam, ő pedig szerintem az enyémet. Szóval, tőlünk ezt hallják majd sokat a nézők. Deák…! Kabai…! Én többnyire hozzá tettem, hogy: Gyere már!
D. R.: Mert András az elején nem realizálta, hogy amikor ő sietve lépdel, nekem már szaladnom kell mögötte. Rengeteg felvételen fogjátok azt látni, hogy én úgy iszkolok utána, mint egy csivava a német juhász után.
Origo: Végezetül játszatok el a gondolattal, hogy egyetlen napra testet cserélhetnétek! Mit változtatnátok meg a másikban, mielőtt visszaadnátok neki?
K. A.:
Tudom, nem pont ezt a kérdést tetted fel, de én inkább Kiara Lord lennék és megpróbálnék jófej lenni…
D. R.: Na jó, de akkor én is hadd legyek bárki! Én akkor Jennifer Lopez szeretnék lenni egyetlen napra. És megnézném az arcomat. Mármint azt, hogy mi van benne, hogy aztán a saját testembe visszakerülvén tudjam, mit kell tennem azért, hogy 57 éves koromban is úgy nézzek ki, ahogyan ő most.