Ázsia Expressz: Deák Rebeka és Kabai András nagyot kockáztattak! De nyertek?

Origo: Andris említette, hogy egymásról tanulhattatok rengeteget a kaland alatt. Okosabbak lettetek végül?

K. A.: Nagyon spoilerezni nem szeretnék, de szerintem elég sokat elárul már az a tény is, hogy boldog párként utaztunk el Dél-Amerikába és most is boldog párként állunk itt. Ki merem jelenteni, hogy nagyon sok köszönettel és hálával tartozunk az Ázsia Expressznek. Leginkább azért, mert valóban kiderült mindkettőnk számára, hogy megtaláltuk egymásban azt az embert, akit eddig kerestünk. De elvihetem ezt egy kicsit extrém irányba is.

Korábban soha nem fordult elő és nem is fordulhatott volna elő, hogy úgy fekszem le a nő mellé, aki a párom, hogy már két napja nem fürödtem, miközben folyamatosan fizikai kihívásokat teljesítettem.

Mondhatom, hogy Rebeka az első nő, sőt ember az életemben, aki olyan helyzetekben látott, amik tulajdonképpen kicsit, vagy nagyon méltatlanok voltak. És ez persze fordítva is igaz.

Már csak pár nap és indul az Ázsia Expressz hetedik évada (Fotó: TV2)

„Van az Ázsia Expressz előtti és az az utáni életünk, és ez a kettő mérföldekre van egymástól”

Origo: Nyugtassatok meg, hogy az Ázsia Expressz idei évada nem lesz romkom miattatok, és azért néha ti is vitáztatok!

D. R.: Hát persze, hogy voltak csörtéink! Szerintem egy ilyen műsorban egyszerűen elkerülhetetlen, hogy kialakuljanak konfliktusok. Még egy nyugis, családi nyaraláson is vannak viták. Nem?

Ez pedig minden volt, csak nyaralás nem…

Origo: Az Ázsia Expressz minden rokoni, baráti vagy szerelmi kapcsolatot próbára tesz. Ti pedig gyakorlatilag még a rózsaszín köd időszakát éltétek a kapcsolatotoknak, amikor elindult a forgatás. Ergo, elég nagyot kockáztattatok…

D. R.: Tényleg nagyon fiatal volt a kapcsolatunk, amikor nekivágtunk. Valahol egyébként ez volt az a vízválasztó, ami két korszakra bont egy kapcsolatot. Nálunk most már van az Ázsia Expressz előtti és az az utáni életünk, és ez a kettő mérföldekre van egymástól. Volt benne kockázat, ez igaz. De végül egy olyan tapasztalatot és élménycsomagot adtunk a kapcsolatunknak, amit semmi mással nem tehettünk volna meg.