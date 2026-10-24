Ázsia Expressz: Deutsch Anita kimondta, máig nem dolgozta fel mindazt, amit átélt

Bevallom, nem számítottam ilyen mély beszélgetésre, amikor megkerestem Deutsch Anitát. Hogy miért nem? Mert egy kaland-reality-ből elsőként távozni soha nem fáklyásmenet, pláne nem az, ha valaki, ahogy Anita fogalmaz, „versenyló” típus. Ebből a típusból az Ázsia Expressz hetedik évadára rajta kívül még 15 fő jutott, így a színésznő párosnak – mondjuk úgy – nem volt szerencséje. Deutsch Anita és Csomor Csilla harmadikként értek Ördög Nórához és a hét, várakozó pároshoz. Számukra tehát egy hét jutott a páratlan kalandból. És ez az, amit Deutsch Anita végtelenül sajnál. Igen, csalódott...
Deutsch Anita még mindig keresi a szavakat, ha az Ázsia Expresszről beszél
Origo: Kezdem csak ennyivel: Ázsia Expressz...
Deutsch Anita: Annál amit a nézők és te is láthattatok, sokkal, de sokkal durvább volt az az egy hét, amit az Ázsia Expresszben töltöttünk. És ezt szerintem Csilla, de a többi páros nevében is nyugodtan mondhatom. Indítom azzal, hogy szavakkal nem lehet elmondani, milyen érzés négyezer méteres tengerszint feletti magasságban csak simán létezni is. Hátizsákkal „rohanni”, fizikai és szellemi feladatokat megoldani, közben pedig versenyezni pedig…
Tényleg nem tudom pontosan megfogalmazni, milyen ebben létezni. Még ma sem…
Origo: Honnan volt benned erőtartalék ott, ahol éppen a határaidon kellett átlépned, ugranod, futnod?
D. A.: Mikor épp honnan… De mesélek kicsi a hajszáról, ahol egy ponton tényleg majdnem feladtam. Csak mert azok a pillanatok gyakran eszembe jutnak. Alapvetően nem vagyok feladós típus, ahogy a többi páros egyik tagja sem az. Mindannyian amolyan versenyló mentalitással indultunk és győzni akartunk. Ráadásul tényleg mindenki, legalábbis az első héten biztosan nagyon össze is tartott. Olyannyira, hogy segítettük is egymást ott, ahol tudtuk, vagy kellett. Még a hajszán is így volt, miközben egymás ellen mentünk.
Hát ez adott erőt végig és a hajszán pedig különösképpen. Mert bevallom, én éppen ott fogytam el teljesen.
Vagyis azt éreztem, hogy elfogytam. A bányánál jött el számomra a teljes mélypont. Fizikálisan és mentálisan is a zérón voltam. Szó szerint a feladást fontolgattam. Ekkor jöttek szembe velünk Molnár Viktorék. Titusz látta, hogy nem vagyok rendben és szakított időt arra, hogy biztasson. Miatta mentem be...
Origo: Jól érzem, hogy nem volt bennetek csalódottság, amikor harmadikként futottatok be a hajszáról?
D. A.: Nem érzed jól… Nagyon nem! Éreztük, tudtuk, hogy utolsók vagyunk, szóval a vége felé már rákészültünk lélekben arra, hogy mi jövünk haza. Nem voltam boldog, és a mai napig nem vagyok az.
Már fél éve volt ez a csodálatos kaland, de én még dolgozom rajta, hogy megemésszem a tényt, hogy elsőként estünk ki.
„Ennyi élményt és küzdelmet összezsúfolni egyszerre szórakoztató, gyönyörű, és végtelenül kimerítő”
Origo: Az Ázsia Expressz nagy, vagy inkább hatalmas „tanítómester”. Talán épp az elengedésre tanít. De nézzünk akkor le a mélyére egy kicsit, ha szabad! Ki ment ki és ki jött haza Bolíviából, ha most magadra gondolsz?
D. A.: Amit biztosan megtanultam az Ázsia Expressz egy hete alatt az az, hogy vannak dolgok, történések, események, amiket egyszerűen nem tudok befolyásolni, bármit teszek is. Ez talán a legnagyobb lecke, amit kaptam. Nehéz is volt ezt megemészteni, mert nekem korábban az volt az egyik fő irányelvem, hogy az ember mindenre képes, csak akarnia kell. Most mondok egy példát is erre. Meg kellett emésztenem, hogy hiába csináltunk meg egy feladatot mondjuk elsőként, mert a stoppolásnál nem vesznek fel az Istennek se. És mit tehetek? Semmit! Őrjítő… És ebből sok volt, nagyon sok.
Tudom, hogy furcsa, de a Bolíviában töltött egy hét, olyan volt, mintha egy hónapot töltöttünk volna el ott.
Olyan korán kezdődött egy nap és olyan későn ért véget, hogy… Közte pedig feladatok, feladatok hátán. Ennyi élményt és küzdelmet összezsúfolni egyszerre szórakoztató, gyönyörű, és végtelenül kimerítő.
Origo: Van olyan tárgy, amit az Ázsia Expressz kalandjáról hoztál haza, és most ha ránézel, felidéződnek benned az átéltek?
D. A.: Érdekes, hogy kérded és köszönöm is… Van, de eszembe jutott pár fontos gondolat, amit szeretnék most ideszúrni. Rengeteg minden kavarog bennem most, hogy adásban látom ezt a hetet.
Magammal kapcsolatban bőven akad pozitív és negatív felismerés is, amiket hazahoztam.
Összességében pedig fantasztikus élmény volt. Annyira nagy és meghatározó, hogy fél évvel a forgatások után is van vele dolgom. (nevet) No, de visszatérek a kérdésedre, mert azzal egy nagyon kedves emléket idéztél fel bennem! A hajsza utáni napon már indultunk is haza, de a gépindulás előtt volt még fél napunk. Csillával ezért úgy döntöttünk, hogy szép kényelmesen végigmegyünk a hajsza útvonalán. Előző nap a templomnál találkoztunk egy hölggyel, aki a segítségünkre volt. Hihetetlenül kedves és készséges volt. Vele találkoztunk a sétánk közben. Megismert minket és mindkettőnknek adott egy-egy kulcstartót.
Mondanom sem kell, Csilla is és én is sírva fakadtunk. Már megint...
Szép pillanat volt és ez a szép pillanat naponta eszembe jut, mert az a kis ajándék a kulcscsomómra került.