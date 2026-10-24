Ázsia Expressz: Deutsch Anita kimondta, máig nem dolgozta fel mindazt, amit átélt

Origo: Jól érzem, hogy nem volt bennetek csalódottság, amikor harmadikként futottatok be a hajszáról?

D. A.: Nem érzed jól… Nagyon nem! Éreztük, tudtuk, hogy utolsók vagyunk, szóval a vége felé már rákészültünk lélekben arra, hogy mi jövünk haza. Nem voltam boldog, és a mai napig nem vagyok az.

Már fél éve volt ez a csodálatos kaland, de én még dolgozom rajta, hogy megemésszem a tényt, hogy elsőként estünk ki.

Deutsch Anita és Csomor Csilla a nyelvvel és a stoppolással is küzdöttek az Ázsia Expressz első hetén (Fotó: TV2)

„Ennyi élményt és küzdelmet összezsúfolni egyszerre szórakoztató, gyönyörű, és végtelenül kimerítő”

Origo: Az Ázsia Expressz nagy, vagy inkább hatalmas „tanítómester”. Talán épp az elengedésre tanít. De nézzünk akkor le a mélyére egy kicsit, ha szabad! Ki ment ki és ki jött haza Bolíviából, ha most magadra gondolsz?

D. A.: Amit biztosan megtanultam az Ázsia Expressz egy hete alatt az az, hogy vannak dolgok, történések, események, amiket egyszerűen nem tudok befolyásolni, bármit teszek is. Ez talán a legnagyobb lecke, amit kaptam. Nehéz is volt ezt megemészteni, mert nekem korábban az volt az egyik fő irányelvem, hogy az ember mindenre képes, csak akarnia kell. Most mondok egy példát is erre. Meg kellett emésztenem, hogy hiába csináltunk meg egy feladatot mondjuk elsőként, mert a stoppolásnál nem vesznek fel az Istennek se. És mit tehetek? Semmit! Őrjítő… És ebből sok volt, nagyon sok.

Tudom, hogy furcsa, de a Bolíviában töltött egy hét, olyan volt, mintha egy hónapot töltöttünk volna el ott.

Olyan korán kezdődött egy nap és olyan későn ért véget, hogy… Közte pedig feladatok, feladatok hátán. Ennyi élményt és küzdelmet összezsúfolni egyszerre szórakoztató, gyönyörű, és végtelenül kimerítő.

Origo: Van olyan tárgy, amit az Ázsia Expressz kalandjáról hoztál haza, és most ha ránézel, felidéződnek benned az átéltek?

D. A.: Érdekes, hogy kérded és köszönöm is… Van, de eszembe jutott pár fontos gondolat, amit szeretnék most ideszúrni. Rengeteg minden kavarog bennem most, hogy adásban látom ezt a hetet.

Magammal kapcsolatban bőven akad pozitív és negatív felismerés is, amiket hazahoztam.

Összességében pedig fantasztikus élmény volt. Annyira nagy és meghatározó, hogy fél évvel a forgatások után is van vele dolgom. (nevet) No, de visszatérek a kérdésedre, mert azzal egy nagyon kedves emléket idéztél fel bennem! A hajsza utáni napon már indultunk is haza, de a gépindulás előtt volt még fél napunk. Csillával ezért úgy döntöttünk, hogy szép kényelmesen végigmegyünk a hajsza útvonalán. Előző nap a templomnál találkoztunk egy hölggyel, aki a segítségünkre volt. Hihetetlenül kedves és készséges volt. Vele találkoztunk a sétánk közben. Megismert minket és mindkettőnknek adott egy-egy kulcstartót.

Mondanom sem kell, Csilla is és én is sírva fakadtunk. Már megint...

Szép pillanat volt és ez a szép pillanat naponta eszembe jut, mert az a kis ajándék a kulcscsomómra került.