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Ázsia Expressz

Ők lesznek az Ázsia Expressz biztos hajszázói: a második páros neve hallatán mindenki ledöbbent

27 perce
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Holnap sor kerül a műsor új évadának első hajszájára, ahol ennek a két párosnak már biztosan részt kell vennie. Az Ázsia Expressz szereplői közül sokan ledöbbentek a nevek hallatán.
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Ázsia Expresszkiesőhajsza

Holnap már véget is ér az Ázsia Expressz 2026-os évadának első hete, így a nyolc páros egyike máris távozik a versenyből. Ezt azonban még megelőzi egy igazán embert próbáló hajsza, ahol még bármi megtörténhet. És bár az Ázsia Expressz kiesőinek kilétére, akárcsak a harmadik hajszázó párosra csak holnap derül fény, az már biztos, hogy két páros ma nem alszik nyugodtan. Mutatjuk, kik azok!

Az Ázsia Expressz biztos hajszázóinak egyike a színésznő páros.
Csomor Csilla és Deutsch Anita óriási izgalommal vágtak bele az Ázsia Expresszbe, de ennyire kemény kihívásokra nem számítottak (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz 7. évadának első hetén a versenyzőknek minden eddiginél komolyabb kihívásokkal kellett szembenézniük, hiszen a hideg és az oxigénhiány jócskán megnehezítette a dolgukat. Ennek ellenére Kiara Lord és Dávid Petra olyan bravúrral meneteltek végig, hogy nemcsak három medált, hanem a védettséget is megszerezték, így a mai feladatokat kihagyhatták. A maradék hét páros azonban keményen küzdött, hogy elkerüljék a kiesésről döntő futamot. Sajnos a mai napon Deutsch Anita és Csomor Csilla a legtöbb feladatban alul maradtak, sőt a stoppolásnál sem állt melléjük a szerencse, így a Barátok közt színésznői szinte az esélytelenek nyugalmával várták az eredményhirdetést, és nem is igazán lepődtek meg, amikor Ördög Nóra kimondta a nevüket.

Igazából szerintem a végkimerülésig hajtottunk, ugye kaptuk a nehezítést is, úgyhogy nekünk ez egy nagyon kemény nap volt. Tényleg mindent beleadtunk, de úgy látszik, ez nem volt elég ahhoz, hogy megússzuk a hajszát

 – mondta Anita.

„Azt gondolom, ahhoz képest, hogy mi női páros vagyunk, és már nem vagyunk 20 évesek, se 30, se 40, se 50, mindent megtettünk. De igazából nem számítottunk arra, hogy a fiúk ránk teszik ezt a nehezítést (utalt arra, hogy a Mirigyes fiúk dönthették el, ki végzi el a legkeményebb feladatot), szóval szerintem sokkal jobban teljesítettünk volna, ha mondjuk csak a közepes nehézségű feladatot kapjuk” – folytatta Csilla.

Ennek ellenére a csapat hatalmas tapssal ismerte el a napi teljesítményüket, ezzel is biztatva őket a holnapi nap előtt.

„Amazonok vagytok. Tényleg zseniálisak voltatok. Néztem és nem hittem el. Őszintén magamba néztem, és azt mondtam, hogy ha ti bírjátok, akkor én nem állhatok meg” – dícsérte a női duót Soós Dávid.

Az apa-fia páros meglepődött, de nem tört össze a hajsza miatt.
Molnár Viktor és Molnár Titusz teljes erőbedobással menetelnek nap mint nap, ma valahogy mégsem tudtak jól teljesíteni (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz versenyzői ledöbbentek

Bár Molnár Viktor és Titusz a hét elején nagy sikerrel meneteltek, sőt még ezt a napot jó tempóban kezdték, de a stoppolásnál végül valami elcsúszott, így az utolsó feladathoz is elvesztették a lendületet. Ennek ellenére az apa-fia páros igencsak meglepődött az eredményen, akárcsak a többiek.

Mentünk mint az állatok, mindent elkövettünk minden szituációban, amit csak ember elkövethetett, és ez erre volt elég

– reagált a helyzetre szűkszavúan a Kincsvadászok sztárja.

„Ez egy szerencsétlen nap volt. Majd holnap!” – fűzte hozzá Titusz.

Hogy végül ki csatlakozik hozzájuk harmadikként, na meg hogy kik lesznek az Ázsia Expressz első kiesői, az csak a holnapi adásból derül ki, 19:50-től a TV2-n!

 

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