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Molnár Viktor

Ázsia Expressz: Az első hajsza többeknek is az utolsó lehet? Feladás szélén a versenyzők…

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Még szinte csak a bemelegítésnél tartanak a TV2 kalandreality-jének sztárpárjai, de már az első hét olyan keményre sikeredett, hogy olyat még nem láttak a legelvetemültebb Ázsia Expressz rajongók sem. Az első hajszán több híresség is a feladást fontolgatta. Molnár Viktor és Deutsch Anita is eljutottak a tűrőképességük határáig. Vajon sikerül nekik sokadjára is átlépni a saját korlátaikat?
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Molnár Viktorcsomor csillahajszaÁzsia ExpresszTV2Deutsch Anita

Abból, ahogyan az Ázsia Expressz hetedik évadának sztárpárjai az első héten küzdöttek, sejteni lehetett, hogy kegyetlen verseny vár az első hajsza résztvevőire. Az már csütörtök este eldőlt, hogy a Csomor Csilla és Deutscha Anita páros, illetve Molnár Viktor és Molnár Titusz biztosan ott lesznek az embert próbáló napon, míg a harmadik páros kilétéről csak közvetlenül a hajsza indulása előtt, maguk a párosok döntenek. Az Origónak lehetősége nyílt előre megnézni az epizódot, így halhattuk, amikor Viktor és Anita is kimondták, nem biztos, hogy képesek kitartani a hajsza végéig. 

Molnár Viktor még soha nem érzett olyan fizikai terhelést, mint az Ázsia Expressz forgatásán.
Molnár Viktor teljesen elkészült az erejével az Ázsia Expressz első hajszáján (Fotó: TV2)

Mi lesz így az Ázsia Expressz idei első hajszájából? „Az sem normális, aki ezt kitalálta!”

Molnár Viktor műtárgykereskedő számára egy durván meredek és hosszú kaptató tetején jött el a mélypont. „Fizikailag teljesen meg vagyok semmisülve! Eleve rettegtem a dologtól. Így kifejezetten nem örülök a harmadik párosnak…” - kezdte Viktor, miután kiderült számára, hogy a közösség melyik párost jelölte harmadik hajszázónak. Végül pedig elérkezett a feladat, ami elrúgta nála azt a bizonyos pöttyös labdát. 

Egy olyan úton kellett felsétálni hátizsákkal… Nem is tudom…

„Az sem normális, aki ezt kitalálta! Most komolyan!” – mondta a 4000 méter tengerszint feletti magasságon, levegőért kapkodva a Kincsvadászok kereskedője, aki ezen a ponton fontolóra vette, hogy feladja az Ázsia Expresszt” – hogy Viktor végül sikeresen átlendült-e a holtponton, vagy feladta-e az emberfeletti küzdelmet, az kiderül péntek este a TV2 képernyőjén, közvetlenül az Aktív után. 

Az Ázsia Expressz senkit sem kímél.
Dutsch Anita és Csomor Csilla amazonként küzdötte végig az Ázsia Expressz hetedik évadának első hetét (Fotó: TV2 )

Deutsch Anita: „Bennem felmerül, hogy nincs tovább...”

De ahogy már említettük, nem Molnár Viktor volt az egyetlen, akinek a fejében megfordult a gondolat: Legyen ennek vége! A Deutsch Anita és Csomor Csilla duónál is ugyanott rezgett meg a léc, ahol az apa-fia párosnál. 

Én ott tartotok, hogy feladom...

„Bennem felmerül, hogy nincs tovább. Azon gondolkodom, hogy van-e értelme belehalni…” - hangzik majd el Deutsch Anita szájából az Ázsia Expressz idei első hajszája közben. A színésznő páros eddig derekasan küzdött és sorra vették az akadályokat, de a jelek szerint, az ő erejük is véges. Izgalmasan alakul ez a sors döntő nap is a messzi Bolíviában. Hogy mi lesz a vége? Egy páros biztosan távozik...


 

 

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