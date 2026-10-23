Ázsia Expressz: Az első hajsza többeknek is az utolsó lehet? Feladás szélén a versenyzők…

Abból, ahogyan az Ázsia Expressz hetedik évadának sztárpárjai az első héten küzdöttek, sejteni lehetett, hogy kegyetlen verseny vár az első hajsza résztvevőire. Az már csütörtök este eldőlt, hogy a Csomor Csilla és Deutscha Anita páros, illetve Molnár Viktor és Molnár Titusz biztosan ott lesznek az embert próbáló napon, míg a harmadik páros kilétéről csak közvetlenül a hajsza indulása előtt, maguk a párosok döntenek. Az Origónak lehetősége nyílt előre megnézni az epizódot, így halhattuk, amikor Viktor és Anita is kimondták, nem biztos, hogy képesek kitartani a hajsza végéig.

Molnár Viktor teljesen elkészült az erejével az Ázsia Expressz első hajszáján (Fotó: TV2)

Mi lesz így az Ázsia Expressz idei első hajszájából? „Az sem normális, aki ezt kitalálta!”

Molnár Viktor műtárgykereskedő számára egy durván meredek és hosszú kaptató tetején jött el a mélypont. „Fizikailag teljesen meg vagyok semmisülve! Eleve rettegtem a dologtól. Így kifejezetten nem örülök a harmadik párosnak…” - kezdte Viktor, miután kiderült számára, hogy a közösség melyik párost jelölte harmadik hajszázónak. Végül pedig elérkezett a feladat, ami elrúgta nála azt a bizonyos pöttyös labdát.

Egy olyan úton kellett felsétálni hátizsákkal… Nem is tudom…

„Az sem normális, aki ezt kitalálta! Most komolyan!” – mondta a 4000 méter tengerszint feletti magasságon, levegőért kapkodva a Kincsvadászok kereskedője, aki ezen a ponton fontolóra vette, hogy feladja az Ázsia Expresszt” – hogy Viktor végül sikeresen átlendült-e a holtponton, vagy feladta-e az emberfeletti küzdelmet, az kiderül péntek este a TV2 képernyőjén, közvetlenül az Aktív után.

Dutsch Anita és Csomor Csilla amazonként küzdötte végig az Ázsia Expressz hetedik évadának első hetét (Fotó: TV2 )

Deutsch Anita: „Bennem felmerül, hogy nincs tovább...”

De ahogy már említettük, nem Molnár Viktor volt az egyetlen, akinek a fejében megfordult a gondolat: Legyen ennek vége! A Deutsch Anita és Csomor Csilla duónál is ugyanott rezgett meg a léc, ahol az apa-fia párosnál.

Én ott tartotok, hogy feladom...

„Bennem felmerül, hogy nincs tovább. Azon gondolkodom, hogy van-e értelme belehalni…” - hangzik majd el Deutsch Anita szájából az Ázsia Expressz idei első hajszája közben. A színésznő páros eddig derekasan küzdött és sorra vették az akadályokat, de a jelek szerint, az ő erejük is véges. Izgalmasan alakul ez a sors döntő nap is a messzi Bolíviában. Hogy mi lesz a vége? Egy páros biztosan távozik...



