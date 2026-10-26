Gáspár Zsolti elárulta, mit gondol az Ázsia Expresszről: „A hetedik évad egyszerűen brutális”

Gáspár Zsolti az Ázsia Expressz idei évadáról: „Hálát adhatunk a jó sorsunknak Evelinnel, hogy nem ebben az évadban versenyzünk”

Zsolti gazda természetesen ki is fejtette, hogy miért ezt a két párost tartja esélyesnek a végső győzelemre. „Hát persze, hogy nézem az Ázsia Expressz hetedik évadát! Igyekszem minden este időben hazaérni, hogy lássam az epizódokat, de az állattartás kemény munka, így van, hogy csak az interneten nézem vissza az aktuális részeket. Hogy mit látok? Azt, hogy hálát adhatunk a jó sorsunknak Evelinnel, hogy nem ebben az évadban versenyzünk. Ez valami brutális!”

Látom, ahogy a párosok küzdenek a levegőért és azt is, hogy például az első hajszán milyen elképzelhetetlenül nehéz feladatokat kaptak a párok.

„Őszintén sajnáltam a két színész hölgyet! És meg is lepődtem, hogy milyen kemény harcosok. Jól mondták a műsorban: Ők igazi amazonok!” – kezdte az Origónak Gáspár Zsolti, aki hozzátette, sok nagyon erős párost lát az Ázsia Expressz hetedik évadában.

Gáspár Zsolti szerint a fiatalok közül kerülhet ki az Ázsia Expressz idei győztes párosa (Fotó: MW / TV2)

„Remélem, nem vesztek össze csúnyán!”

„Brutális ez a mezőny. Látszik, hogy idén tényleg mindenki győzni ment! Az apa-fia párosban egyébként nagy lehetőségek vannak, mart Tituszban benne van az akarat és ez viszi előre Viktort is.”

Látom, hogy a műkincskereskedő úr fárad, de fantasztikus, amit az első hajszán csinált.

„Gombos Edinának pedig hatalmas segítség a férje, aki beszéli a nyelvet és jó erőben van, szóval ők is okozhatnak még meglepetést” – sorolta Zsolti, aki persze a többiekről sem feledkezett meg. „A mirigyes srácok nagyon viccesek, de őket inkább a középmezőnybe várom. Kitartóak, az már biztos, de egykorúak vagyunk szerintem, és én nem bírnám ezt az iramot túl sokáig. A séfcsapat is a kedvenceim közé tartozik. Viszont náluk is látom a fáradtság jeleit. Nekik szerintem csoda kell, de én hiszek a csodákban, szóval bennük is. No, de jöjjenek a leánykák! Őket jól ismerem, hiszen dolgoztak nálam a Farm VIP-ben.”

Bennük aztán van spiritusz. Nem lepődnék meg, ha sokáig jutottak volna ott Dél-Amerikában

– fogalmazott Zsolti gazda, majd letette voksát a szerinte legesélyesebb párosok mellet: „Az első héten vagyunk csak túl, vagyis még bármi történhetett, de én úgy látom, hogy a fiatalok között dőlhetett el az idei milliók sorsa. Balogh Eleni és Soós Dávid nagyon magukra találtak a kezdeti nehézségeik után. Az a ”Soóska” gyerek nehezen viseli a vereséget és nagyon elszánt. Eleni pedig szintén sportos és elszánt. Remélem, nem vesztek össze csúnyán, mert azért azt tudjuk, hogy az Ázsia Expresszben történhetnek nagyon hangos viták is! Ugyanez vonatkozik Deák Rebekára és Kabai Andrisra is. Az ő kapcsolatuk friss is volt a forgatás idején, ha jól tudom. Nekik még inkább figyelniük kellett egymásra, de ha ügyesek, ők is a döntőben lehettek” – tette meg tétjeit az Ázsia Expressz veteránja.