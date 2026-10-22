Ázsia Expressz: „Legyen már annyi sportszerűség az emberben…” – Gombos Edináék újabb párt akasztottak ki

Gombos Edina és Alberto Costafreda hatalmas elánnal vetették bele magukat az Ázsia Expressz 2026-os évadába, ahol – mivel Bolíviában folyik jelenleg a játék – a tévés kubai férjének spanyol tudása hatalmas előny. Ráadásul a floridai házaspár nem finomkodik, ha éppen egy autót vagy egy, a továbbjutáshoz szükséges kellékeket kell megszerezni, ezzel pedig olykor magukra haragítják ellenfeleiket. Soós Dávid és Balogh Eleni párosa után a másik fiatal szerelmespárt is kiakasztották. Mutatjuk, mi történt!

Az Ázsia Expressz Deák Rebeka és Kabai Andris számára egy igazi párkapcsolati próba, hiszen alig 4 hónapnyi szerelem után indultak útnak a műsorba (Fotó: Origo)

Gombos Edina és Alberto tegnap Balogh Eleni és Soós Dávid párosával keveredett konfliktusba, miután a szabályokat, amikről utóbbiak megfeledkeztek, ügyesen kihasználva elcsenték a fiatalok által megszerzett borítékot. Ezek után a jegyespár azzal vágott vissza, hogy lecsaptak az ellenfeleik kocsijára. Ez igencsak felbőszítette a tévést, de végül este, miután mindenki lehiggadt, a versenyzők sikeresen kibékültek. Másnap azonban Edinában és Albertoban élénken élt a fuvar fiaskó esete, így igyekeztek még határozottabbak lenni.

Gombos Edina férje spanyol anyanyelvű, ami hatalmas előnyt jelent a párosnak bizonyos helyzetekben (Fotó: TV2)

Közben viszont Kabai Andris és Deák Becca párosát jól magukra haragították, ami egy ilyen játékban komoly következményekkel is járhat. A fiatal szerelmesek úgy érezték, hogy Alberto pofátlanul betolakodott eléjük, amikor épp egy sofőrrel próbáltak egyezkedni.

Becca leintett egy autót, és Alberto így a testi fölényét kihasználva Becca elé ugrott, és elkezdte darálni a spanyol szövegét

– mesélte a történtekről Andris.

„Azért nyilván már stoppolunk lassan egy hete itt spanyol nyelven, szóval annyi kivettem belőle, hogy csak maguknak keresett stoppot, úgy hogy egy üres buszról beszéltünk” – folytatta Becca.

Andris és Rebeka nagyon kiakadtak, amikor Alberto eléjük vágott stoppolás közben (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz szereplői teljesen kiborultak

Az egyébként sem épp vidám pár tehetetlenül és dühösen nézte végig az esetet, sőt, annyira felhergelték magukat, hogy később még egymással is összevesztek.

„Nagyon idegesítő amúgy ez, hogy egyben vagyunk, és inkorrekt ez a játék” – puffogott Andris.

Legyen már annyi sportszerűség az emberben, hogy legalább hagyja, hogy mi végigmondjuk. És egyébként ez engem felb.sz. Nyilván egyébként, hogy ha van hely nekünk, akkor nem probléma, hogyha beül, és ez mindenkire vonatkozik

– dühöngött tovább.