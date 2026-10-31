Gombos Edina az Ázsia Expresszről vallott: "Nehéz fizikai és lelki pillanatokat éltünk meg”

Gombos Edina és Alberto Costafreda nagy meglepetést okoztak, amikor bejelentették, hogy szerepelni fognak az Ázsia Expressz 2026-os évadában a TV2-n. Ennek immár fél éve, és most az is kiderült, hogy utólag, hogyan értékelik a műsort. A floridában élő házaspár elképesztő erőbedobással, határaikat átlépve küzdött a műsorban, de most véget ért számukra a nagy kaland. Ők azonban mosollyal az arcukon, boldogan távoztak, és ma sem bánják, hogy így alakultak a dolgok. A műsorvezető erről most az Origónak mesélt.
Origo: Immár nem titok, hogy ti lettetek az Ázsia Expressz második kiesői. Mit éreztetek? Volt bennetek csalódottság?
Gombos Edina: Azért vállaltuk ezt a műsort, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, kipróbáljunk valami extrém dolgot, tanuljunk belőle, és közben megismerjünk egy számunkra teljesen más, érdekes kultúrát. Ezt mind megkaptuk, így egyáltalán nem volt bennünk csalódottság. Az pedig, hogy ilyen nehéz körülmények között tisztességgel helytálltunk, elégedettséggel és büszkeséggel tölt el bennünket. Teljesen megkönnyebbülve és boldogan ültünk fel a repülőre, leginkább arra gondolva, hogy végre újra azokkal lehetünk, akiket a világon a legjobban szeretünk, a gyerekeinkkel.
Origo: A gyerekeiteket említve, mennyire volt nehéz távol lenni tőlük?
G. E.: Tizenegy éve élünk az Egyesült Államokban, és ez idő alatt egyetlen napra sem bíztuk másokra a gyerekeinket. Erre az időre a magyar nagymamájuk és a testvérem jött ki hozzájuk.
Bár tudtuk, hogy jó kezekben vannak, fogalmunk sem volt, hogyan fogják megélni ezt az új helyzetet. Persze sejtettük, hogy a lányunk, aki éppen múlt héten lett tizennyolc éves, inkább örül annak, hogy lazul egy kicsit a szülői kontroll. A kisfiunk viszont tizenegy éves, nála még nem indult el igazán az elszakadás, ezért tudtuk, hogy őt jobban megviseli majd a távollétünk.
Minket közben annyira magával ragadott a játék, és olyan gyorsan követték egymást az események, hogy meglepően jól ki tudtuk kapcsolni az aggódást. A telefonjainkat elvették, így nagyon kevés információ jutott el hozzánk, de azzal nyugtattuk magunkat, hogy a gyerekek biztonságban vannak.
Az Ázsia Expressz szereplői tartottak Edináéktól
Origo: Ahogy az adásokban is láthattuk, a többi páros elég nagy előnynek tartotta Alberto nyelvtudását. Ti is ezt éreztétek a legnagyobb erősségeteknek?
G. E.: Abban természetesen sokat segített, hogy kommunikálni tudjunk a helyiekkel, de a feladatok jelentős része erőnléti, ügyességi vagy más jellegű volt. Ráadásul Alberto egyetlen külföldi szereplőként úgy vállalta a versenyt, hogy egy magyar műsorban nem az anyanyelvén kellett boldogulnia. Akik támadták, pontosan tudták, hogy nem ő az egyetlen, aki spanyolul beszél a társaságban, és azt is, milyen nehéz neki megérteni a gyors magyar beszédet, illetve elolvasni és értelmezni a kiosztott feladatokat, úgyhogy ez inkább taktika volt a részükről. Amikor viszont tolmácsra vagy segítségre volt szükségük, ez az „előny” már nem zavarta őket, Albertóra támaszkodtak. Mi arra fókuszáltunk, hogy ezek a támadások ne billentsenek ki bennünket az egyensúlyunkból, és éppen ez volt az egyik legnagyobb erősségünk is, tudtunk egymásra támaszkodni és valódi csapatként működni.
Origo: Mindenben könnyítette számotokra a versenyzést, hogy házaspárként indultatok el, vagy volt esetleg hátulütője?
G.E.: Őszintén szólva egyikünk sem tudta volna elképzelni ezt a versenyt a másik nélkül, valószínűleg el sem vállaltuk volna, ha nem együtt kérnek fel bennünket.
Sokszor, amikor kiszolgáltatott helyzetbe kerültünk, nehéz fizikai és lelki pillanatokat éltünk meg, sokat jelentett nekünk, hogy ott vagyunk egymásnak. Huszonkét év után már elég egy nézés vagy egy apró rezdülés ahhoz, hogy tudjuk, mikor van szüksége a másiknak segítségre, biztatásra, vagy éppen arra, hogy hagyjuk egy kicsit békén.
Nagyon erős érzelmi támaszai voltunk egymásnak, és szerintem ez házaspárként egyértelműen előny volt. Persze ennek lehet hátránya is, mert egy ilyen kiélezett helyzetben az apró feszültségek is könnyebben felnagyítódnak, és ez próbára tehet még egy szilárd kapcsolatot is.
A házaspár visszanézve keményebb edzésbe fogna a forgatás előtt
Origo: Visszanézve az adásokat, van olyan helyzet, amit átértékeltetek?
G.E.: Nagyon sokat tanultunk az emberi kapcsolatokról. Érdekes volt látni, hogy egy ilyen kiélezett helyzet mit hoz ki az emberekből, és ki milyen eszközöket választ arra, hogy megszerezze a nézők figyelmét és szeretetét. Közben persze magunkat is kritikusan néztük, és pontosan látjuk, miben kellene változtatnunk.
Ha újrakezdenénk, talán kevésbé akarnánk mindenkivel jóban lenni, és nem próbálnánk minden helyzetben mindenkinek segíteni. Megtanultuk, hogy attól, hogy te jóindulattal fordulsz valaki felé és segítesz neki, egy versenyhelyzetben ő ugyanúgy ellened fordulhat, amikor az érdekei úgy kívánják. Ebből levontuk a magunk következtetéseit.
Origo: Van más is, amit utólag másként csinálnátok?
G.E.: Most, hogy már ismerjük a játékot, biztosan másképp készülnénk fel rá. Előtte egyáltalán nem tudtuk, mire vállalkozunk, hiszen nem nézünk magyar műsorokat, az Ázsia Expresszből is csak néhány részletet láttunk az első évadból a YouTube-on. Ha tudtuk volna, hogy ennyire embert próbáló fizikai feladatok várnak ránk, egészen más típusú felkészülést választottunk volna. Nagyon hamar kiderült, hogy a reggeli kutyasétáltatás és az edzőtermi mozgás ehhez kevés, főleg olyan extrém körülmények között, amikor nem tudod, hol és mennyit tudsz majd pihenni, mikor eszel legközelebb, és mindezt még oxigénhiányos állapotban is kell teljesítened. Úgyhogy leginkább a fizikai felkészülésünkön változtatnánk.
Gombos Edináék átlépték a saját határaikat
Origo: Mi volt a legjobb élmény, amit a műsor alatt szereztetek?
G. E.: Nagyon sok olyan pillanat volt, amit a nézők nem láthattak. Már a játék előtti akklimatizálódási napokon is rengeteg közös élményünk volt. Anitával és Csillával például nagyokat sétáltunk, beszélgettünk és nevettünk, ezek nagyon megmaradtak bennünk.
Az egyik legemlékezetesebb pillanat pedig az volt, amikor Petrával és Fricivel együtt utaztunk egy helyi buszon. Addigra már a fáradtságnak egy olyan fokán voltunk, hogy egyszer csak elkezdtük hangosan énekelni Michael Jackson Billie Jean című dalát. A bolíviaiak nagyon jól szórakoztak rajtunk, belőlünk pedig abban a néhány percben kijött minden feszültség.
Origo: És ha már feszültség, melyik volt a legnehezebb feladat számotokra?
G. E.: Azt hiszem, én a kapálást életem végéig emlegetni fogom. Köves talajba kellett hosszú sorokat vájnunk egy körülbelül öt kilós csákánnyal, tűző napon, nagyon erős UV-sugárzásban, ráadásul olyan magasságban, ahol az ember amúgy is alig kap levegőt. Albertónak pedig egyértelműen az volt a legnehezebb, amikor a legnagyobb félelmét kellett leküzdenie, és be kellett mennie egy bányajáratba. Klausztrofóbiás, egyszerűen nem tud olyan zárt helyen lenni, ahol túl közel van a feje fölött a mennyezet, mert azonnal rátör az összenyomottság érzése.
Ahogy mindenkit, Gombos Edináékat is megváltoztatta az Ázsia Expressz
Origo: Kétségtelen, hogy elképesztően intenzív két hetet töltöttetek Bolíviában. Mit visztek magatokkal a műsorból?
G. E.: Mindketten megtanultuk, hogy nem szégyen segítséget vagy szívességet kérni, és emiatt nem kell rosszul éreznünk magunkat. Alapvetően konfliktuskerülők vagyunk, de most értettük meg igazán, hogy vannak helyzetek, amikor igenis ki kell nyitni a szánkat, el kell mondani, amit gondolunk, és ki kell állni magunkért. A versenyben ezt sokszor nem tettük meg. A bizalmi körünk eddig is szűk volt, és minden újabb tapasztalat formálja azt, hogyan látjuk az embereket. Azt hiszem, ebből a szempontból még óvatosabbak lettünk abban, hogy kit engedünk igazán közel magunkhoz.
Azóta pedig Gombos Edina családjával újra a floridai mindennapokat éli, saját műsorát és YouTube csatornáját építi. És bár örömmel találkozott régi kollégáival, és erre a kalandra is szeretettel gondol vissza, talán kijelenthetjük nem bánja, hogy így alakult számukra a verseny.