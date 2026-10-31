Gombos Edina az Ázsia Expresszről vallott: "Nehéz fizikai és lelki pillanatokat éltünk meg”

Gombos Edina és Alberto Costafreda nagy meglepetést okoztak, amikor bejelentették, hogy szerepelni fognak az Ázsia Expressz 2026-os évadában a TV2-n. Ennek immár fél éve, és most az is kiderült, hogy utólag, hogyan értékelik a műsort. A floridában élő házaspár elképesztő erőbedobással, határaikat átlépve küzdött a műsorban, de most véget ért számukra a nagy kaland. Ők azonban mosollyal az arcukon, boldogan távoztak, és ma sem bánják, hogy így alakultak a dolgok. A műsorvezető erről most az Origónak mesélt.

Gombos Edina és Alberto Costafreda extrém kalandra vágytak, ezért vágtak bele az Ázsia Expressz 7. évadába (Fotó: Hajas Ádám)

Origo: Immár nem titok, hogy ti lettetek az Ázsia Expressz második kiesői. Mit éreztetek? Volt bennetek csalódottság?

Gombos Edina: Azért vállaltuk ezt a műsort, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, kipróbáljunk valami extrém dolgot, tanuljunk belőle, és közben megismerjünk egy számunkra teljesen más, érdekes kultúrát. Ezt mind megkaptuk, így egyáltalán nem volt bennünk csalódottság. Az pedig, hogy ilyen nehéz körülmények között tisztességgel helytálltunk, elégedettséggel és büszkeséggel tölt el bennünket. Teljesen megkönnyebbülve és boldogan ültünk fel a repülőre, leginkább arra gondolva, hogy végre újra azokkal lehetünk, akiket a világon a legjobban szeretünk, a gyerekeinkkel.

Origo: A gyerekeiteket említve, mennyire volt nehéz távol lenni tőlük?

G. E.: Tizenegy éve élünk az Egyesült Államokban, és ez idő alatt egyetlen napra sem bíztuk másokra a gyerekeinket. Erre az időre a magyar nagymamájuk és a testvérem jött ki hozzájuk.

Bár tudtuk, hogy jó kezekben vannak, fogalmunk sem volt, hogyan fogják megélni ezt az új helyzetet. Persze sejtettük, hogy a lányunk, aki éppen múlt héten lett tizennyolc éves, inkább örül annak, hogy lazul egy kicsit a szülői kontroll. A kisfiunk viszont tizenegy éves, nála még nem indult el igazán az elszakadás, ezért tudtuk, hogy őt jobban megviseli majd a távollétünk.

Minket közben annyira magával ragadott a játék, és olyan gyorsan követték egymást az események, hogy meglepően jól ki tudtuk kapcsolni az aggódást. A telefonjainkat elvették, így nagyon kevés információ jutott el hozzánk, de azzal nyugtattuk magunkat, hogy a gyerekek biztonságban vannak.