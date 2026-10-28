Gombos Edina teljesen kikészült: „Mondtam, hogy nem fogok beledögleni”

Gombos Edina és Alberto Costafreda együtt indultak neki az Ázsia Expressz 2026-os évadának, ám a feladatok még őket is próbára teszik. A Floridában élő házaspár sokat küzd a magaslati körülmények okozta oxigénhiánnyal, illetve a fizikai erőt igénylő feladatokkal, mégis szinte mindig az élmezőnybe tartoznak. Most azonban úgy tűnik Edina kissé besokallt, és emiatt még a férjével is összekaptak.

Gombos Edina férje, Alberto mindent megtesz, hogy átsegítse kedvesét az Ázsia Expressz legkeményebb kihívásain, de olykor ez sem elég (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz 7. évadának összeszokott házaspárja ma újabb nehéz kihívásokkal nézett szembe, miután Balogh Eleni és Soós Dávid jokere, illetve a holtverseny miatt elestek a védettség lehetőségétől. Gombos Edina Albertóra támaszkodva igyekezett átvészelni az újabb feladatot, amelyben ismét hegyet kellett mászniuk, de még így sem ment minden simán. Sőt, az egykori műsorvezetőt annyira kikészítette a cipekedés és felfelé menetelés, hogy még párjának is nekiesett.

„Nem kapok levegőt!” – kiabálta Edina menet közben, majd a cél előtt nem sokkal úgy döntött, megpihen.

„Légy szíves gyere most!” – kérlelte Alberto szintén emelt hangon.

Nem! És minél jobban ordibálsz, annál inkább nem megyek. Mondtam, hogy nem fogok beledögleni

– jelentette ki a sztáranyuka, amire férje csak tanácstalanul annyit mondott, hogy ledobja az általuk cipelt fa keretet, mert ő sem bírja egyedül tartani.

Az Ázsia Expressz Gombos Edina és Alberto számára egy olyan élmény, ami után biztosan más emberként mennek haza (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz szereplőinek többször meggyűlt a baja az oxigénhiánnyal

Persze nem csak a házaspár, a csapat legtöbb tagja folyamatosan küzd a hegyibetegség tüneteivel, köztük például Sipos Tomi és Papp Feri, vagy éppen Molnár Viktor, akik úgy érezték, mintha egyenesen influenzával küzdenének. De a legmélyebb pontra talán még így is Edináék kerültek, a múlt heti hajsza alatt.

„A régi Alberto szerintem meghalt. Ez most egy új ember, és soha többé nem leszek már az, aki voltam ezután a játék után” – mondta levegőért küzdve a mindent eldöntő forduló utolsó kihívása közben Alberto.

Ez teljes mértékben arról szól, hogy az életünkért küzdünk, az utolsó levegővételekért

– fűzte hozzá akkor a könnyeit nyelve Edina, majd férje karjaiba borulva zokogni kezdett. Ennek ellenére végül sikerült összeszedni magukat annyira, hogy másodikként fussanak be és megmeneküljenek a kieséstől. De, hogy most is sikerül-e új erőre kapniuk, és milyen eredménnyel zárják a napot, az csak az Ázsia Expressz mai részéből derül ki, 19:55-től a Tv2-n!