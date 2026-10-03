„Nem vagyunk azok a hisztis srácok” – az Irigy Hónaljmirigy tagjai az Ázsia Expresszről vallottak

Október 19-én végre elindul az Ázsia Expressz 2026-os évada, ahol ismét 8 ismert páros vállalkozott a nagy kalandra. Idén rendhagyó módon a versenyzők Dél-Amerikában, Brazíliában és Bolíviában bolyongtak, és bizony izgalmakban nem volt hiány. A szereplők között van az Irigy Hónaljmirigy két tagja, Sipos Tamás és Papp Ferenc is, akik évtizedes barátokként vágtak neki az utazásnak. A srácok most az Origónak meséltek az élményeikről.

Sipos Tomi és Papp Feri humorral vészelte át az Ázsia Expressz 7. évadát (Fotó: TV2)

Papp Feri és Sipos Tomi már több mint 35 éve barátok, és már ennyi ideje együtt is zenélnek, ami miatt a hétköznapokban már képtelenek újat mutatni egymásnak. De vajon ez ilyen extrém körülmények között is igaz?

„Nagy zsákba macskát nem vettünk egymással, amikor bevállaltuk ezt, hiszen olyan sokat voltunk már együtt, és szerintem még leszünk is, hogy tudtuk, mit várhatunk a másiktól” – magyarázta Feri.

Szerintem inkább az a lényeg, hogy nem csalódtunk egymásban. Az volt a meglepetés, hogy egyáltalán nem volt meglepetés. Bár azt el kell mondanom: nem tudtam, hogy Ferinek alvás közben ilyen jó segge van. Mindig így hortyog, és közben kitolja

– poénkodott a tőle megszokott stílusban az Irigy Hónaljmirigy Tomija, amin barátja is csak jót nevetett.

„Meg azért azt szerintem sikerült bebizonyítanunk, hogy nem vagyunk azok a hisztis srácok, tehát olyan dolgokat vállaltunk el, lehet, hogy valaki majd a felénél kikapcsolja a tévét, mert már ilyen horrorba alakul egy kicsit a műsor. Viszont én azt gondolom, hogy én is meg a Tomi is jól vizsgáztunk magunk előtt, mert a kitűzött feladatokat mindig megpróbáltuk maximálisan teljesíteni. Ha meg valami nem úgy sikerült, az már a mi hibánk, nem másoké” – tette még hozzá némiképp komolyabban Feri.

Az Ázsia Expressz új évadának szereplői között nagyon szoros viszony alakult ki, igyekeztek kerülni a konfliktusokat (Fotó: Szabolcs László)

Az Ázsia Expressz versenyzőinek a humor segített

A srácok életében a munkásságukból adódóan központi szerepet játszik a humor, éppen ezért a nehézségekhez is igyekeznek így állni. Ez elmondásuk alapján most, a műsor viszontagságai közepette szintén sokat segített nekik.

Azt gondolom, hogy a humor mindig segít. Tomival nagyon jól tudjuk szórakoztatni egymást, meg néha magunkat is. Ha nagyon komolyan vettük volna az egészet, meg persze magunkat, akkor lehet, hogy teljesen máshogy alakult volna a verseny. Így bírtuk legalább két-három napig

– viccelődött Feri.