Az Ázsia Expressz párosa direkt a kiesés szélére sodorta magát: mindent megtettek, hogy utolsók legyenek

Molnár Viktor és Titusz párosának kivételével, hiszen ők védettséget élveznek, minden versenyző azért küzdött ma, hogy elkerülje az utolsó helyek egyikét, és ezzel együtt a biztos hajszázást. Vagy talán mégsem mindenki? Míg a többiek teljes erőbedobással küzdöttek, addig Kabai Andris és Deák Becca palacsintázgatással töltötték az időt. Lehet, hogy ők az Ázsia Expressz kiesői címre gyúrnak ezen a héten?

Deák Rebeka és Kabai Andris úgy érezték, eddig ok nélkül hátráltatták őket az Ázsia Expressz szereplői, ezért megkavarták a szálakat (Fotó: Origo)

Természetesen szó sincs arról, hogy Deák Becca és Kabai Andris besokalltak volna az Ázsia Expressz 2026-os évadának brutális kihívásaitól. Épp ellenkezőleg, annyira rákaptak az ízére – miután Vomberg Frigyes és Tischler Petra is őket hátráltatta, azzal, hogy egy óriási kaktuszt kell egész nap magukkal cipelniük –, hogy úgy döntöttek, szándékosan utolsók lesznek. Ezzel együtt pedig garantáltan kapnak egy helyet a pénteki hajszán. A fiatalok ugyanis úgy érzik, a többiek csak „jobb híján” szúrnak ki mindig épp velük, vagy szavaznak rájuk, ha hajszáról vagy a rosszabb szállásra száműzött párokról van szó.

„Az a lényeg, hogy mi döntsük el, hogy mikor megyünk hajszázni, ne a többiek. Mindenki ránk rakná, de kavarjuk meg, hogy ne tudják ránk rakni” – találta ki a „nyerő” stratégiát Andris.

Majd mi megyünk akkor, amikor akarunk. Most akarunk menni hajszázni, úgyhogy holnap megyünk hajszázni. Ma meg teljesen easy-be visszavesszük a tempót a tegnapihoz képest, és élvezzük Bolíviát

– értett egyet Becca is.

Érezzük jól magunkat, sokat nevessünk, Briant tanítsuk meg énekelni

– sorolta Andris az ötleteit, bár valószínűleg az időközben Briannek keresztelt kaktusz tanítgatásával nem csak az élmezőnyt, a hajszát is lekésné.

„Csak tényleg ne érjünk be előbb, mint az utolsó kettő” – ismételte Becca.

Az Ázsia Expressz szerelmesei mindent megtettek, hogy utolsóként érjenek be (Fotó: TV2)

Közülük kerülhet ki az Ázsia Expressz második kiesője

Andris és Becca terve sikerrel járt, miután kényelmesen elfogyasztottak némi reggelit, és kényelmes tempóban elindultak a főzős feladat helyszínére, ahol szinte egy show-t rittyentettek a helyieknek. Eközben pedig különösen élvezték, hogy a többiek már rég előrébb járnak a feladatokban. Így egyiküket sem érte meglepetésként, amikor a nap végén Ördög Nóra az ő nevüket mondta ki első biztos hajszázókként.

Így készültünk. Tulajdonképpen nagyon sokszor kapunk úgy jelet, hogy nem tudják kire tenni, és nem szeretnék olyan emberre, aki szövetséges, barát stb. És ezt a rendszert szeretnénk most egy kicsit megbontani

– magyarázta ki Andris a gondolatmenetüket a többieknek. Majd kiderült, hogy mivel ismét holtverseny alakult ki, Gombos Edina és Alberto, valamint Tischler Petra és Vomberg Frigyes párosai között, ezért Viktornak és Titusznak kellett döntenie a másik biztos hajszázó duó kilétéről. Így, miután a floridai házaspár már múlt héten is megküzdött a bennmaradásért, a fiúk a séfeket választották. De, hogy a 3. páros ki lesz, és hogy miként alakul a mindent eldöntő futam, az csak az Ázsia Expressz 7. évadának pénteki adásából derül ki.