„Engedjük el ezt a pornós dolgot” – Bolíviában nem vevők Kiara Lord munkásságára

Kiara Lord és Dávid Petra is helyet kaptak az Ázsia Expressz 2026-os évadának szereplői között, és ahogy azt tőlük megszokhattuk, nagyon határozott elképzelésekkel vágtak bele a műsorban. A felnőttfilmes és a Házasság első látásra sztárja úgy gondolták, hogy Dél-Amerikában is könnyedén bevethetik majd a csáberejüket, na meg Kiara nemzetközileg is ismert munkásságát, hogy segítséget kapjanak a helyiektől, ha épp arra van szükség, de hamar rájöttek, hogy ez bizony nem az ő terepük. Mutatjuk, mi történt!

Az Ázsia Expressz Kiara Lord számára egy váratlan felismerést is tartogatott: nem mindenhol rajonganak érte (Fotó: Origo)

Kiara Lord filmjeit nem csak hazánkban, hanem állítása szerint a világ minden táján ismerik, így ezt igyekezett bevetni, amikor az Ázsia Expressz 2. részében épp egy-egy igencsak borsos árú mumifikált lámát kellett beszerezniük. Csakhogy a helyi srácok, akikkel véletlenül összefutottak a La Paz-i boszorkánypiac árusai között nem voltak elragadtatva az ötlettől, hogy Kiara egy közös fotóval „fizetne” a különleges, és meglehetősen drága kellékért.

Kössünk alkut! Én egy nemzetközi pornósztár vagyok, és készíthetsz velem egy fotót. Keress rá a nevemre

– magyarázta Kiara az ötletét az angolul is jól beszélő helyi fiúnak.

„És akkor mi van? Kit érdekel?” – közölte a srác kinevetve a lányokat, majd gyorsan faképnél hagyta őket a barátaival.

A lányok hamar rájöttek, hogy Kiara Lord foglalkozása nem minden pasinál számít előnynek (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz szereplői csúnyán pofára estek

Kiara szinte hitetlenkedve fogadta a kínos esetet, partnernője pedig gyorsan rájött, hogy ezzel a módszerrel Bolíviában valószínűleg nem tudnak célt érni.

„Jézusom! Nem hiszem el, hogy emiatt elment. Nagyon katolikusok” – akadt ki a felnőttfilmes.

Jó, engedjük el a pornós dolgot

– jelentette ki Petra.

„Rá kellett jönnünk, hogy a helyiek azért közel sem olyan segítőkészek, mint ahogy azt gondoltuk” – állapította meg döbbenten Kiara.

De, hogy vajon a későbbiekben lesz-e még alkalmuk bevetni a bájaikat, az csak az Ázsia Expressz 7. évadának új részeiből derül majd ki, minden hétköznap este 19:50-től a TV2-n!