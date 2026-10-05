Ázsia Expressz: Kiara Lord és Dávid Petra kimondták, amit a társaikról gondolnak – Interjú!

Kiara Lord az Ázsia Expresszről: „Mi a kezdetektől fogva nem gondolkodtunk szövetségekben”

Origo: Mi volt az a mondat, amit a legtöbbször hallottatok egymástól az Ázsia Expressz alatt?

Kiara Lord: Szerintem az, hogy: Fix infó! Ez annyit jelentett, hogy az információ biztos és cáfolhatatlan. Ebből nekünk sok jutott. Hogy ezek mennyire voltak cáfolhatatlanok? Az kiderül hamarosan. De, hát…!

Dávid Petra: Ha pedig vulgárisak akarunk lenni, akkor jött a: S.pjál le! Hát ez volt…

Origo: Őőő…! Oké… Azt hiszem, kaptok majd hideget-meleget a nézőktől. De ha már itt tartunk. Van olyan tulajdonsága a másiknak, amit ki nem állhattok?

Dávid Petra: Eskü, nem azért hezitálok, mert nem akarom megbántani Kiarát! Tényleg nem jut eszembe semmi.

De mi amúgy is leginkább arra koncentráltunk, hogy mások idegesítő tulajdonságait fejtegessük.

Hogy mik voltak ezek? Ostobaság… Eleve irritáló személyiség… Agresszív… De attól is kivoltunk, hogy ha valaki túl PC arcát mutatta és nem mert beleállni a konfliktusokba.

Origo: A sajtótájékoztatón volt alkalmunk belenézni az Ázsia Expressz hetedik évadának első epizódjába. Így pontosan tudjátok, mire gondolok, amikor felteszem ezt a kérdést. Ti azzal a szándékkal utaztatok ki, hogy mindenkit alaposan megsértsetek, már a verseny elején?

Dávid Petra: Ezeket a kis interjúkat kint nem hallotta senki. Jó, most igen…!

Kiara Lord: Mi a kezdetektől fogva nem gondolkodtunk szövetségekben. Tudtuk, hogy kizárólag egymásra támaszkodhatunk és egymásban bízhatunk, ha jól szeretnénk szerepelni.