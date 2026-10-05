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Dávid Petra

Ázsia Expressz: Kiara Lord és Dávid Petra kimondták, amit a társaikról gondolnak – Interjú!

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
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Dávid Petra és Kiara Lord finoman szólva is kritikus szemmel állnak bárkihez, akikkel csak dolguk akad az életben. Ráadásul nem is azok a szerény, visszahúzódó, konfliktuskerülő típusok ők ketten. Érdekes kombináció ez egy Ázsia Expresszhez, ahol a konfliktusok szinte a fákon teremnek. Petra és Kiara az Origónak adtak interjút.
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Dávid PetraKiara LordÁzsia ExpresszinterjúTV2

Élünk a gyanúperrel, hogy a két szókimondó hölgyre nem véletlenül vetettek szemet az Ázsia Expressz casting szekciójának éles szemű szakemberei. Hiszen esetükben nagytétű fogadásokat mernék kötni arra, hogy volt velük „gondja” bőven a hetedik évad szeplőinek. Mert hát, Dávid Petra és Kiara Lord ugyan nem keresik a konfliktust, de valahogy mégis mindig nyakig keverednek egybe, vagy éppen szimultán akár többe is. Az Origo kérdezett, a csajok válaszoltak. Igen, egy-két szót ki kellett pontoznunk, de…

Kiara Lord és Dávid Petra hatalmas fába vágták a fejszéjüket azzal, hogy elfogadták az Ázsia Expressz kihívását.
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Kiara Lord az Ázsia Expresszről: „Mi a kezdetektől fogva nem gondolkodtunk szövetségekben”

Origo: Mi volt az a mondat, amit a legtöbbször hallottatok egymástól az Ázsia Expressz alatt?

Kiara Lord: Szerintem az, hogy: Fix infó! Ez annyit jelentett, hogy az információ biztos és cáfolhatatlan. Ebből nekünk sok jutott. Hogy ezek mennyire voltak cáfolhatatlanok? Az kiderül hamarosan. De, hát…!

Dávid Petra: Ha pedig vulgárisak akarunk lenni, akkor jött a: S.pjál le! Hát ez volt…

Origo: Őőő…! Oké… Azt hiszem, kaptok majd hideget-meleget a nézőktől. De ha már itt tartunk. Van olyan tulajdonsága a másiknak, amit ki nem állhattok?

Dávid Petra: Eskü, nem azért hezitálok, mert nem akarom megbántani Kiarát! Tényleg nem jut eszembe semmi.

De mi amúgy is leginkább arra koncentráltunk, hogy mások idegesítő tulajdonságait fejtegessük.

Hogy mik voltak ezek? Ostobaság… Eleve irritáló személyiség… Agresszív… De attól is kivoltunk, hogy ha valaki túl PC arcát mutatta és nem mert beleállni a konfliktusokba.

Origo: A sajtótájékoztatón volt alkalmunk belenézni az Ázsia Expressz hetedik évadának első epizódjába. Így pontosan tudjátok, mire gondolok, amikor felteszem ezt a kérdést. Ti azzal a szándékkal utaztatok ki, hogy mindenkit alaposan megsértsetek, már a verseny elején?

Dávid Petra: Ezeket a kis interjúkat kint nem hallotta senki. Jó, most igen…!

Kiara Lord: Mi a kezdetektől fogva nem gondolkodtunk szövetségekben. Tudtuk, hogy kizárólag egymásra támaszkodhatunk és egymásban bízhatunk, ha jól szeretnénk szerepelni.

 Hogy ez hová vezetett, azt a nézők úgy is látni fogják, szóval, nem mondok többet.

Kiara Lord és Dávid Pera már az első Ázsia Expressz epizódban vérig sértenek mindenkit.
Kiara Lord és Dávid Petra barátsága túlélte az Ázsia Expressz kalandját (Fotó: MW)

„Aki csak azért nézné az Ázsia Expresszt, hogy minket veszekedni lásson, az csalódni fog”

Origo: Ezt a kérdést több párosnak is feltettem már, de a ti válaszotokra vagyok a leginkább kíváncsi. Ha egyetlen napra testet és lelket cserélhetnétek, változtatnátok valamit egymáson, mielőtt letelne a 24 óra?

Kiara Lord: Semmit! És ezt a legőszintébben mondom. Petra úgy kapná vissza mindenét, ahogyan átadta nekem.

Dávid Petra: Én sem variálnék Kiarán!

Sőt, kifejezetten figyelnék arra, hogy ami neki fontos, azt betartsam. Igyekeznék nem rosszabb állapotban hagyni őt, mint ahogy átvettem.

Origo: Na ez PC volt a javából! Hogy őszinte legyek, nem is erre számítottam… Akkor legalább mondjátok azt, hogy nem voltatok végig ilyen vérlázítóan tökéletes összhangban a forgatások alatt!

Kiara Lord: Megint csalódni fogsz, mert gyakorlatilag de…

Dávid Petra: Volt egy mini konfliktusunk, de akkor sem merült fel bennünk, hogy akár csak egy kicsit is haragudnunk kéne egymásra. Ez most lehet, hogy spoiler, de aki csak azért nézné az Ázsia Expresszt, hogy minket veszekedni lásson, az pont úgy csalódni fog, ahogy az imént te.

Kiara Lord és Dávid Petra nem sok jóra számítanak a humorérzék nélkül élő nézőktől.
Dávid Petra és Kiara Lord is tisztában van vele, hogy kapják majd az ívet a kommenthuszároktól (Fotó: MW)

„Akinek van humorérzéke, és nem veszi túl komolyan az életet, az akár még kedvelhet is minket”

Origo: Megint egy olyan kérdés, amit minden párosnak feltettem eddig évadok óta: ha csak egyetlen epizódot is láttatok korábban az Ázsia Expresszből, miért mondtatok rá igent?

Kiara Lord: Én tényleg szeretem a kihívásokat.

De amit még ennél is jobban szerek, az a határaim feszegetése.

Az Ázsia Expressz pedig egy olyan kaland, amilyenre nem tudsz befizetni sehol.

Origo: Mit gondoltok, mennyire lesztek szimpatikusak a nézőknek és mennyire lesztek a kommenthuszárok célpontjai?

Kiara Lord: Biztos, hogy lesznek sokan, akik velünk fognak foglalkozni. De akinek van humorérzéke, és nem veszi túl komolyan az életet, az akár még kedvelhet is minket. Akik pedig ellenségesen viszonyulnak hozzánk, azok szinte biztosan nem elégedettek a saját életükkel sem és nagyjából az élőfába is belekötnének, ha azt mutatnák a tévében.

Origo: Végezetül arra lennék kíváncsi, hogy találkoztatok-e olyan ellenféllel a forgatás alatt, akit eleinte annyira nem kedveltetek, de pozitív csalódást okozott nektek?

Dávid Petra: A Petra-Frigyes páros… Ők nagyot változtak a szemünkben. Azok után, hogy mik lesznek az első részben, mostanra már nagyon szeretjük őket.

Az Ázsia Expressz 2026-os évada október 19-én, dupla résszel indul a TV2 képernyőjén.

 

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