„Ropog a fogunk alatt a lámasz*r konkrétan” – Kiara Lord és Dávid Petra gusztustalan feladatot kaptak

Dávid Petra és Kiara Lord nem éppen az előzékeny versenyzők közé tartoznak az Ázsia Expressz 2026-os évadában, hiszen amellett, hogy ami a szívükön, az a szájukon, azon sem gyötrik magukat túlságosan, ha éppen hátráltatniuk kell néhány ellenfelüket az előrejutás érdekében. Csakhogy, most ez a taktika igencsak visszaütött, ugyanis Balogh Eleni és Soós Dávid választhatták meg, hogy a csajok milyen feladatot kapjanak, és bizony nem gondolkodtak sokáig azon, hogy mit zúdítsanak a nyakukba.

Az Ázsia Expressz Kiara Lord és Dávid Petra párosának eddig a lehető legjobban alakult, de ma valami megváltozott (Fotó: TV2)

A mai napon a párosok újra a joker játékban való részvételért küzdöttek, aminek egy része egy láma farmon zajlott, ahol a „szerencsésebbeknek” az állatok farából kellett óriási kullancsokat eltávolítania, ugyanis ez számított a legkönnyebb feladatnak, míg a többieknek a megfelelő csoporthoz tartozó lámákat kellett girlandokkal felékesítenie. Egyetlen egy páros volt, akinek Soós Dávid és Balogh Eleni kioszthatták a legnehezebbnek számító láma karám takarítást, így rövid gondolkodás után Kiaráékat választották, akik korábban a jeges feladatban hátráltatták őket. És bár a lányok boldogan érkeztek a helyszínre, hamar lefagyott a mosoly az arcukról, amikor kiderült: nem elég, hogy láma ürüléket kell lapátolniuk, de a zsákokat ki is kell borítaniuk egy 300 méterre fekvő területre, amit erre a célra jelöltek ki. Ráadásul a napsütés mellett a szél is jócskán nehezítette a dolgukat.

Ne beszélj, mert beleszáll a sz*r a szádba

– közölte Kiara, miközben Petrával tiarában lapátolták a bogyókat és Eleniék párosát szidták.

„Számomra nagyon nehéz volt ez a feladat, megpusztultam. Az, hogy kellemetlen volt, még hagyján, de mindenünk telement ezzel a porral. Aggódom amiatt is, hogy valami fertőzést benyaltam. Nagyon kemény feladat volt” – mondta utólag Kiara a kamerák előtt, majd azon kezdett aggódni, hogy a szag miatt nem találnak majd fuvart.

Jó volt, hogy végeztünk a lapátolással, de utána kezdtük el realizálni, hogy mennyire mocskosak lettünk, és mennyire penetránsan büdösek

– mesélte.

„Nem tudom, hogy fognak minket felvenni autóval, mert olyanok vagyunk szagilag, mint két zsák ürülék” – fűzte hozzá Petra is.