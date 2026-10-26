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Ázsia Expressz

„Ropog a fogunk alatt a lámasz*r konkrétan” – Kiara Lord és Dávid Petra gusztustalan feladatot kaptak

52 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A valóságshow-sztár páros már az első héten magára haragította jó néhány ellenfelét, így nem volt kétséges, hogy a továbbiakban számíthatnak néhány hátráltatásra. Ám azt még ők sem gondolták, hogy az Ázsia Expressz második hetét trágya lapátolással kezdik.
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Ázsia ExpresszKiara LordDávid Petra

Dávid Petra és Kiara Lord nem éppen az előzékeny versenyzők közé tartoznak az Ázsia Expressz 2026-os évadában, hiszen amellett, hogy ami a szívükön, az a szájukon, azon sem gyötrik magukat túlságosan, ha éppen hátráltatniuk kell néhány ellenfelüket az előrejutás érdekében. Csakhogy, most ez a taktika igencsak visszaütött, ugyanis Balogh Eleni és Soós Dávid választhatták meg, hogy a csajok milyen feladatot kapjanak, és bizony nem gondolkodtak sokáig azon, hogy mit zúdítsanak a nyakukba.

Az Ázsia Expressz versenyzőinek ürüléket kellett hordania.
Az Ázsia Expressz Kiara Lord és Dávid Petra párosának eddig a lehető legjobban alakult, de ma valami megváltozott (Fotó: TV2)

A mai napon a párosok újra a joker játékban való részvételért küzdöttek, aminek egy része egy láma farmon zajlott, ahol a „szerencsésebbeknek” az állatok farából kellett óriási kullancsokat eltávolítania, ugyanis ez számított a legkönnyebb feladatnak, míg a többieknek a megfelelő csoporthoz tartozó lámákat kellett girlandokkal felékesítenie. Egyetlen egy páros volt, akinek Soós Dávid és Balogh Eleni kioszthatták a legnehezebbnek számító láma karám takarítást, így rövid gondolkodás után Kiaráékat választották, akik korábban a jeges feladatban hátráltatták őket. És bár a lányok boldogan érkeztek a helyszínre, hamar lefagyott a mosoly az arcukról, amikor kiderült: nem elég, hogy láma ürüléket kell lapátolniuk, de a zsákokat ki is kell borítaniuk egy 300 méterre fekvő területre, amit erre a célra jelöltek ki. Ráadásul a napsütés mellett a szél is jócskán nehezítette a dolgukat.

Ne beszélj, mert beleszáll a sz*r a szádba

 – közölte Kiara, miközben Petrával tiarában lapátolták a bogyókat és Eleniék párosát szidták.

„Számomra nagyon nehéz volt ez a feladat, megpusztultam. Az, hogy kellemetlen volt, még hagyján, de mindenünk telement ezzel a porral. Aggódom amiatt is, hogy valami fertőzést benyaltam. Nagyon kemény feladat volt” – mondta utólag Kiara a kamerák előtt, majd azon kezdett aggódni, hogy a szag miatt nem találnak majd fuvart.

Jó volt, hogy végeztünk a lapátolással, de utána kezdtük el realizálni, hogy mennyire mocskosak lettünk, és mennyire penetránsan büdösek

 – mesélte.

„Nem tudom, hogy fognak minket felvenni autóval, mert olyanok vagyunk szagilag, mint két zsák ürülék” – fűzte hozzá Petra is.

Petra és Kiara menet közben többször is elátkozták Soós Dávidot.
Az Ázsia Expressz versenyzői tiarában cipelték a trágyával teli zsákokat (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz szereplői kiborultak

Persze végül a csajok ezt is megoldották, így sikerült eljutniuk a találkozópontra, ahol szembenézhettek az őket hátráltató duóval is, és bizony nem voltak jókedvűek.

„Most el is viccelhetnénk a dolgot, de ez nem volt kellemes” – mondta Kiara.

Két lányra tenni azt, hogy több 20 kilós láma sz*r zsákot cipeltünk többször 300 méteren, ezt így nem nagyon értettük. De megcsináltuk

 – hozta fel a többiek előtt a sérelmeiket Petra.

„Egyszerű magyarázatot adok: ti voltatok az egyetlen olyan páros, akik minket hátráltattak. És szerintem itt mindenki egyenjogú páros, és erőben, ha hozzátesszük, nálatok van a legtöbb medál is” – válaszolta Balogh Eleni vőlegénye.

Egyébként baromi kemény volt tényleg, és ropog a fogunk alatt a lámasz*r konkrétan 

– ismételte meg Kiara Ördög Nóra felé fordulva.

Hogy ennek vajon meglesz-e a böjtje, az csak az Ázsia Expressz 7. évadának további részeiből derül ki.

 

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