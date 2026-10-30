Az Ázsia Expressz szereplői sírva búcsúztatták a kieső párost: „Élveztük, és mi ezért jöttünk ebbe a játékba”

Ma lezajlott az Ázsia Expressz 2026-os évadának második hajszája, ahol Tischler Petra és Vomberg Frigyes, Deák Becca és Kabai Andris, valamint a szavazás alapján a csak ma reggel csatlakozó Gombos Edina és Alberto Costafreda küzdöttek meg a bennmaradásért. Végül természetesen egy párosnak távoznia kellett, amit az egész csapat könnyek között fogadott. Mutatjuk, kik lettek az Ázsia Expressz mai kiesői.

Az Ázsia Expressz új évadának második szakaszában Kabai Andris és Becca, Vomberg Frigyes és Tischler Petra, valamint Gombos Edina és Alberto hajszáztak (Fotó: TV2)

Tegnap este már kiderült, hogy Kabai Andris és Deák Becca, valamint Vomberg Frigyes és Tischler Petra biztosan összecsapnak a hajszán, amit ők nem is bántak, miután még össze is vesztek. Ma pedig az összes párosnak szavaznia kellett, hogy kik csatlakozzanak hozzájuk harmadikként. A választás végül Gombos Edina és Alberto duójára esett, ugyanis a jelek szerint többen is tartanak tőlük és szeretnék őket a játékon kívül tudni.

Azt gondoljuk, hogy elindultunk egy vonalon, ezért azt szeretnénk folytatni, és továbbra is úgy látjuk, hogy nagyon hasznos nektek a spanyol, úgyhogy kívül tágasabb, Alberto és Edina

– mondta Kiara Lord Dávid Petrával egyetértésben a floridai házaspárnak, akinek ez a megfogalmazás igencsak rosszul is esett.

Gombos Edina férje, Alberto kubai származású, így spanyol anyanyelve miatt a többiek szerint túl nagy előnyük volt a játékban (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz kiesői megkapták, amiért jöttek

Csúnya megfogalmazás ide vagy oda, Kiaráék kijelentése végül értelmet nyert, ugyanis bár csak pár percen múlt, de Gombos Edina és Alberto tértek vissza utoljára a hajszáról, így számukra ért véget most a verseny. A házaspár azonban nem bánkódik.

Mindent beleadtunk. Volt egy mélypont, vagy lehet, hogy több is, de utána felpörögtünk és élveztük, és mi ezért jöttünk ebbe a játékba, hogy veletek legyünk, és hogy élvezzük ezt az egészet

– mondta a hajszáról visszaérkezve Edina, amikor szembesült azzal, hogy ők lettek az Ázsia Expressz kiesői ma.

„Az új kultúra, az emberek kedvessége nagyon megfogott bennünket. De a nevetések, az együtt töltött idő nagyon fog hiányozni, és rengeteg olyan pillanat van még, amit magunkkal viszünk. És a legfontosabb, hogy én úgy akartam a negyvenes éveimet zárni, hogy valami extrém dolgot csináljak, és ez most sikerült” – árulta el az egykori tévés.